GRTV News - Nintendo reduserer angivelig produksjonen av Switch 2 med mer enn 30 %.

Er fremdriften på Nintendo Switch 2 i ferd med å avta?
"Uten videre om og men i dag snakker vi om at Nintendo potensielt kan kutte ned på Switch 2-produksjonen med rundt 30%. Nintendo Switch 2 er en konsoll som har skapt historie, denne tingen har slått rekorden, jeg tror det er den raskest selgende videospillkonsollen gjennom tidene, hvis ikke, er det definitivt Nintendos raskest selgende system ettersom det allerede er solgt 17,37 millioner enheter fra og med den siste kvartalsrapporten fra Nintendo. Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at dette momentumet kommer til å fortsette gjennom alle årene som den er tilgjengelig for. Vi har tidligere sett at spillkonsoller har hatt en enorm opptur etter en treg lansering, vi har også sett det omvendte, og det virker som Nintendo Switch 2s momentum kan ha stoppet litt opp, i det minste spesielt i det amerikanske markedet fordi Bloomberg rapporterer at Nintendo planlegger å kutte ned for dette kvartalet og inn i april er det Nintendo Switch 2-produksjonen med omtrent 30%. Det strekker seg til å gjøre Nintendo Switch 2-produksjonen faller fra 6 millioner enheter til 4 millioner enheter, noe som fortsatt er mye Nintendo Switch 2-konsoller der ute, og jeg tror ikke at det kommer til å bety at det kommer til å være noen mangel på dem hvis du leter etter en ute i naturen i løpet av de kommende månedene. Men som vi ser her, er dette helt klart noe som har blitt forårsaket av en liten nedgang i etterspørselen etter Nintendo Switch 2 i løpet av ferien perioden. Da den først ble lansert, ble Nintendo Switch 2 kjøpt som en gal, folk gikk gale etter denne konsollen, selv om den hadde veldig, veldig få lanseringsspill, den hadde egentlig bare hadde Mario Kart World for å få inn spillere fra Nintendos førstepartsperspektiv men tredjepartsspill som Cyberpunk 2077 viste virkelig kraften i dette systemet og for de som var interessert i det og å ha et kraftigere håndtak til rådighet i tillegg til at det sannsynligvis var en av de billigste nye konsollene på markedet på tidspunktet for skriver virkelig med tanke på at den koster 450 dollar, som ja, er dyrt for spillkonsollen som du får sammenlignet med kraften til en Playstation 5 eller en Xbox Series X skråstrek S, men hvis du ser på det øvre nivået av disse modellene, hva kan du ikke gjøre med dem, du kan ikke ta dem med på spillet. Så vi ser også etter noen usikre tider innen spillmaskinvare bare generelt med den økte kostnaden for RAM som sannsynligvis vil drive opp ting som konsollpriser, så det er en ganske usikker tid å være i spill i øyeblikket, og ja, jeg tror at dette er et ganske logisk trekk fra Nintendo å ikke nødvendigvis like hele produksjonen, jeg ser ikke dette som et virkelig tegn på undergang eller noe sånt for Nintendo, Nintendo Switch 2 er fortsatt en utrolig godt selgende konsoll, jeg tror den bare trenger noen flere spill som når Pokemon Winds and Waves kommer ut neste år, som når, jøss hva annet har de som kommer ut, når noen flere førstepartsspill kommer ut for Nintendo Switch 2 som virkelig bringer gamle franchiser tilbake i forgrunnen, tror jeg vi kommer til å se mye mer av disse konsoller skifte. Det vil også hjelpe tror jeg når Nintendo Switch 2 diversifiserer seg litt, på øyeblikket har vi bare den sorte med de blå og røde styrekonsollene, men hvis det var litt mer personlighet på den måten at du kunne ha din egen Switch, noe som en spesifikk Switch konsoll knyttet til et spill for eksempel, så tror jeg vi definitivt ville se disse konsollsalgene tikke forhåpentligvis vil det være noe slikt for Winds and Waves. Å, vi har også Dusk Bloods som kommer ut om to måneder, har ikke hørt så mye om det, i hvert fall ikke om det la meg få vite om du har kjøpt en Switch 2, om du elsker å ha en Switch 2, om du for øyeblikket på utkikk etter en Switch 2 eller om du ikke er interessert i det hele tatt, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det bra!"