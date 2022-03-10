GRTV News - Warner Bros. avslører ny Lord of the Rings film fra Peter Jackson, Stephen Colbert

Lord of the Rings: Shadows of the Past utspiller seg etter hovedtrilogien.

Audio transcriptions

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og på den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og du vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsvisninger, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive anmeldelser, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer. Men uten videre, i dag snakker vi om den nye Warner Bros Ringenes Herre filmen som kommer fra Peter Jackson i samarbeid med med ingen ringere enn Stephen Colbert, som du kanskje kjenner fra hans late night TV show som jeg tror ble kansellert, jeg husker ikke, jeg kan ikke holde tritt med mengden av late night shows amerikansk TV har, for mange hvis du spør meg, men jeg ser ikke på dem uansett, så det spiller ingen rolle. Uansett, hovedpoenget med dagens nyheter er ikke sen kvelds-TV i Amerika, men det er en ny Ringenes Herre-film som blir annonsert. Denne finner sted eller kommer til våre skjermer etter The Lord of the Rings The Hunt for Gollum som fortsatt er i rute for premiere i 2027, og denne kommer til å ha arbeidstittel Ringenes Herre - Fortidens skygger. Dette kommer fra Warner Bros som har lagt ut en video for å hedre Tolkien Reading Day, som jeg ikke visste var en offisiell dag, men jeg antar det nå og de gjorde det ved å gi oss en spesiell beskjed fra Peter Jackson som han deretter kastet over til Stephen Colbert som snakket om sitt Ringenes Herre prosjekt som er et ganske interessant fortelling da han leste gjennom bøkene, noe han gjør ganske ofte, Stephen Colbert er en stor nerd, han er en stor Ringenes Herre-fan, og han sa i bunn og grunn at selv om han elsker filmatiseringene, så glemte de to kapitler i The Fellowship av Ringen, kapittel tre er Company og Fog on the Barrow Dams, det er kapitler tre og seks i den første boken. Nå kan man selvsagt ikke gå tilbake og gjøre om den opprinnelige filmen med disse kapitlene inkludert og innholdet i dem inkludert, så i stedet har Colbert adapterer den historien i en ny film som utspiller seg etter Frodos bortgang. Spesielt Jeg skal lese opp loglinen for deg nå. Fjorten år etter Frodos bortgang, blir Sam, Mary og Pippin ut for å følge de første skrittene på eventyret deres. I mellomtiden har Sams datter Elinor har oppdaget en lenge begravd hemmelighet og er fast bestemt på å finne ut hvorfor krigen Ringen nesten gikk tapt før den i det hele tatt begynte. Så når det står at Frodo går bort her så tror jeg også at det åpenbart betyr der han drar på skipene med alvene. Det er en stund siden sist siden jeg har sett den, men jeg er ganske sikker på at han ikke bare dør. Men ja, det er filmens generelle plot. Den er laget med Stephen Colbert som jobber sammen med sønnen hans som er manusforfatter, Peter Magee, som også har kontaktet Peter Jackson som tydeligvis skapte både Hobbiten-trilogien og Ringenes Herre-trilogien i sin tid, og Philip av Boyens som var med på å gi liv til disse trilogiene som en av de viktigste manusforfatterne som jobbet med Jackson for Warner Bros på begynnelsen av 2000-tallet. Så som jeg sa, dette er kommer til å komme på kino etter Ringenes herre - Jakten på Gollum. Det er ikke noe spesifikt lanseringsår for den ennå, men den er under utvikling, og det viser at Warner Bros ikke er i nærheten av å gi opp Ringenes Herre som franchise ennå. Gjør synes du dette er en god idé for en film? Misliker du denne ideen til en film? Synes du at Warner Bros bare burde gå videre fra dette aspektet av Ringenes Herre som en franchise? La meg få vite mer om det, så ses vi i morgen med flere JRTV-nyheter."

"Farvel!"

Forgotten Island - Official Trailer

The Furious - Official Trailer

Untold: Jail Blazers - Official Trailer (Netflix)

Devil May Cry: Season 2 - Official Teaser (Netflix)

Unchosen - Official Trailer (Netflix)

Bridgerton Season 5 - Official Announcement (Netflix)

Je m'appelle Agneta - Official Trailer (Netflix)

Carolina Caroline - Official Teaser Trailer

Dutton Ranch - Official Teaser (Paramount+)

A Gorilla Story: Told by David Attenborough - Official Trailer (Netflix)

Hacks Season 5 - Official Trailer (HBO Max)

Moana - Official Trailer

