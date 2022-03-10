GRTV News - Fox McCloud vil dukke opp The Super Mario Galaxy Movie

Er vi på vei mot en Smash Bros. film?
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til nok en GRTV-nyhet. I går kveld var Xbox Partner Preview, men det var et så som så show kan du si. Så i stedet hva vi kommer til å snakke om en utvikling som ble bekreftet i går etter noen få forskjellige rykter hadde antydet at det var i ferd med å skje, ved at Fox McCloud vil være en del av Super Mario Galaxy-filmen. Dette er en interessant ting fordi Fox er en berømt karakter, men Fox er med i Super Mario Galaxy-filmen, det åpner nå døren til denne bredere Nintendo universet som dukker opp i denne animerte serien som de setter sammen, eller filmserien de setter sammen. Og du må spørre om de har bekreftet at Fox kommer til å være med i filmen, hvilke overraskelser har de i vente? Kanskje det er noen interessante ting utover det. Men uansett, la oss ta en titt, så tar vi det derfra."
"Så ja, Fox McCloud vil dukke opp i Super Mario Galaxy-filmen. Fansens allerede i full spekulasjonsmodus. Får han sin egen spin-off, eller er Nintendo og Illumination Illumination i ferd med å legge til rette for noe Smash Brothers-relatert? Onsdag markerer premieren på Super Mario Galaxy-filmen, og i det siste har vi sett mye informasjon i trailere, men Nintendo har fortsatt noen overraskelser i ermet. Og i dag, via sin offisielle Instagram konto, bekreftet selskapet et rykte. Fox McCloud vil dukke opp i filmen. Det har ikke ennå blitt avslørt hvem som skal spille ham, men observante fans har allerede funnet tegn på at Space Fox-engasjement basert på tidligere videoer. Hvilken rolle han vil spille i handlingen gjenstår gjenstår å se, men med tanke på at Mario skal ut i verdensrommet, er McCloud åpenbart en naturlig selv om det også kan innebære en slags Smash Bros-lignende turnering. Gitt at Donkey Kong får sin egen film etter sin opptreden i Super Mario Bros-filmen, kan man håpe at Fox McCloud vil bli behandlet på samme måte. Eller kanskje dette er å sette scenen for den uunngåelige tredje Mario-filmen, som kan vise seg å være en Smash Bros-spin-off."
"Og der er plakaten som introduserer Fox McCloud. Interessant, veldig interessant.Så jeg tror ikke Fox er stor nok til å bære sin egen film. Jeg tror ikke Star Fox-merket er stort nok til å bære sin egen animasjonsfilm. I hvert fall ikke for øyeblikket. Det er åpenbart veldig populær, og folk er veldig kjent med den, men den har ikke eksistert på samme måte som andre Nintendo-merker har gjort. Hvis du spør den gjennomsnittlige personen på gaten om å nevne siste Star Fox-spillet, tror jeg de vil slite. Så å si at Star Fox vil få sitt eget film i fremtiden, jeg tror ikke det er noe som kommer til å skje med det første."
"snart. Jeg tror at han sannsynligvis kommer til å være en del av ensemblet i fremtiden, selvfølgelig men noe frittstående er nok usannsynlig. Det dette tyder på for meg, er imidlertid at Nintendo prøver å finne en måte å bringe Star Fox tilbake på, og en måte å blåse liv i i denne serien. Så kan det bety at resten av året ser litt tynt ut?det er 40-årsjubileum for Zelda, og vi venter fortsatt på mer fra 3D Mario. Kan dette året være året da vi får noe Star Fox-relatert hvis de prøver å blåse liv i til karakteren gjennom denne filmen? Det er uklart. Igjen, jeg tror at hvis de også bekrefter Star Fox' involvering i Super Mario Galaxy-filmen før den har premiere, må det være noen overraskelser i vente. For allerede nå har mange av de store overraskelsene på en måte blitt avslørt ved at de har bekreftet at Rosalina kommer til å være med, de har bekreftet at Bowser Jr kommer til å være med, de har bekreftet at Fox McCloud kommer til å være med, de har bekreftet at noen av de mer nisjepregede Mario-figurene også kommer til å være med. I i form av glimt i trailere og på plakater og sånt. Så man må anta at Yoshi er med, en annen som de har bekreftet at kommer til å være med. Så du må anta at de kommer til å skape interesse for noe annet i fremtiden. Vil det være en post-credits-greie som snakker om Daisy? Vil det være et nikk til Metroid? Hvem vet? Men det virker definitivt at de har en storslått visjon om hvor dette animerte universet skal gå. Og igjen.., kanskje dette er en vei mot en Smash Brothers-film i fremtiden. Kanskje det blir hånden på slutten. Smash Brothers-hånden som dukker opp i en post-credit-greie, som legger opp til scenen for noe som skal følge. Hvem vet? Men poenget er at vi sannsynligvis vil få vite det sikkert allerede neste uke, da Super Mario Galaxy-filmen har premiere 1. april, som jeg tror er onsdag. Så om fem dager. Så følg med for mer. Som alltid, skal vi sørge for å dekke filmen og gi dere alle de fantastiske detaljene, alt det gode. Så følg med for mer. Og ellers er det ukens siste GLTV News fra meg. Så jeg vil være tilbake på mandag for neste gang. Så jeg håper du nyter resten av fredagen din. Nyt helg. Vi ses på den andre siden. Ta vare på dere selv."