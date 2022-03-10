GRTV News - Rykte: Den første temabilen Nintendo Switch 2 kommer i 2026

En etterlengtet nyinnspilling kan føre til den første konsollpakken med tema Switch 2.

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og du vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."

"I dag snakker vi om The Legend of Zelda Ocarina of Time. Hvorfor snakker vi om det? Fordi det tilsynelatende skal få en nyinnspilling i andre halvdel av 2026, noe som vil være store nyheter, og ikke bare det, men det kan også bringe med seg det første Nintendo Switch også. Så hvis du er som meg, liker du sannsynligvis ideen om å ha en konsoll som føles litt personlig for deg. Nintendo Switch gjorde en god jobb med det, enten det var i selve Nintendo Switch eller Nintendo Switch OLED-modellen, du kunne virkelig kjøpe en konsoll med en spill-lansering som føltes annerledes enn standardoppsettet for Switch. For eksempel var det Tears of the Kingdom Switch OLED, som var det siste spillet som ble utgitt, den siste konsollen med tema, men vi hadde det til og med med Pokemon Sword og Shield Switch Lite, Pokemon Scarlet og Violet Switch, Pokemon, beklager, Pokemon Animal Crossing Switch, Super Smash Bros Ultimate Switch som jeg har personlig, alle de forskjellige modellene av den, mens Nintendo Switch 2 for øyeblikket bare har basiskonsollen. Nå har den ikke engang vært ute i et år ennå, så det er trygt å si at vi fortsatt har mye glede igjen av Nintendo Switch 2, men det er forventet at vi vil få en ny konsoll med et nytt tema og noen store utgivelser, kanskje mange mennesker peker mot noe som Pokemon Winds and Waves ettersom de er 10. generasjon av Pokemon-spill. Men ifølge Leaker og Insider Special Nick, som har sagt at det er en Ocarina of Time-remake i arbeid, er det en som sier at vi får en begrenset Switch 2-konsoll i begrenset utgave, men jeg er ikke sikker på om spillet følger med eller ikke. Det hadde vært interessant å se spillet ikke medfølgende, men man skulle tro at det ville være det med tanke på at vi allerede har hatt Nintendo Switch 2-pakker med spill på forhånd, selv om de har ikke har kommet med en spesialutgave av konsollen som Mario Kart World tidligere. Som jeg sier, dette er den første av sitt slag i denne generasjonen av Nintendo-maskinvare, og det ville være passende med tanke på at The Legend of Zelda for tiden feirer sitt 30-årsjubileum og er en av Nintendos største IP-er. Det kan være at dette er ønsketenkning for å tenke på nyinnspillingen av Ocarina of Time, for den er som sagt ennå ubekreftet. Dette er bare rykter for øyeblikket, men jo mer vi hører om det, jo mer virker det potensielt sannsynlig. Ja, det er egentlig ikke noe annet å snakke om når det gjelder solide nyheter med dette, men det hadde vært veldig, veldig interessant å se Nintendo lansere sin første spesialiserte Switch 2 i den forbindelse. Det ville være omtrent samme tidsramme som Nintendo Switch får sin første spesialutgave av konsollen, og det vil helt sikkert øke salget tallene for konsollen med ganske mye. Vi rapporterte i forrige uke at Nintendo kanskje bremser ned produksjonen av Switch 2-enheter, men det er mulig at disse grunnleggende Switch 2-enhetene kommer til å gjøre plass til ganske mange enheter av spesialutgaven. Ville du kjøpe en Legend of Zelda Ocarina of Time remake spesialutgave Nintendo Switch 2?
Vil du at den skal komme med spillet eller ikke? La meg få vite alt dette og mer, så skal jeg vi ses i morgen for flere GRTV-nyheter. Ha det bra."

