The Division på farten! - The Division Resurgence Intervju med produsent Pierre-Hughes Puechlong

Vi har snakket med Ubisoft for å lære mer om den nye mobilvarianten av den populære action-shooter-serien.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til et nytt Gamereactor-intervju.I dag har vi en interessant en for deg fordi jeg er her med Pierre fra Ubisoft for å snakke om The Division Resurgence."
"Dette er et ganske interessant intervju fordi vi snakker om spillet omtrent fire eller fem dager før det offisielt lanseres på mobile plattformer.Så dette kommer til å bli en veldig aktuell nyhet.Og forhåpentligvis kommer Pierre til å kunne svare på noen virkelig brennende spørsmål vi måtte ha i forhold til det."
"Så, først og fremst, Pierre, tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med meg.Det er en glede å kunne være sammen med deg.Det første spørsmålet jeg har til deg er å snakke litt om utviklingssyklusen til spillet for jeg har fulgt The Division Resurgence en stund."
"Jeg tror at jeg i 2023 faktisk klarte å prøve det på et arrangement et eller annet sted.Og jeg nevner det fordi videospill åpenbart tar lang tid å lage.Men hvordan har utviklingstiden, hvordan har tiden det har tatt å få The Division Resurgence klart til lanseringen neste uke?Hvordan har dere brukt den tiden til å utvikle spillet til den posisjonen det er i nå?Ja. Hallo, Ben. Hei, alle sammen. Det er veldig flott å kunne forklare litt hvor vi står."
"Og vi har faktisk hatt muligheten til å utføre nye betaer.Den siste var i september og desember 2025.Og vi har vært veldig heldige som har fått mange av dere til å bli med i beta fordi det har hjulpet oss med å samle inn mange verdifulle tilbakemeldinger og ga oss muligheten til å gjøre spillet enda bedre."
"Så når det lanseres den 31. på App Store og Google Play, kommer du til å kunne laste det ned og ha det veldig gøy.Så takk til dere som ble med i betaversjonene.Og fortell meg da også, for The Division Resurgence, den store nøkkeldelen av dette, er at du tar The Division-formelen og legger den til mobile enheter."
"Så hva er det som gjør The Division-formelen så ideell for mobilplattformen?Vel, først og fremst tror jeg den viktigste delen å huske på er som spiller, om du liker å spille med mobiltelefonen din på berøringsskjermen, eller om du vil spille med favorittspillkontrolleren din, kommer du til å kunne gjøre det i The Division Resurgence."
"Og det er noe som var veldig viktig for oss.Og det er bare ett eksempel, men hvordan man kan bringe en opplevelse som kommer fra PC og konsoll til mobil og gjøre den tilgjengelig for et bredt mangfold av spillere.Og bare for å ta et annet eksempel, for de av dere som er kjent med The Division, prøver du vanligvis å søke dekning for å unngå fiendene."
"I The Division Resurgence kan du gjøre det manuelt.Du kan gjøre det på berøringsskjermen eller spillkontrolleren.Men vi har også inkludert en automatisk tildekkingsmodus hvis det gjør opplevelsen din bedre, hvis du foretrekker å spille på den måten."
"Og det er bare et eksempel på hvordan vi prøvde og gjorde vårt beste for å gjøre opplevelsen helt relevant på mobil og komfortabel og smidig.Og hvordan var det å ta The Division, som igjen, spillet fungerer med kontrollere."
"Du har designet det på en slik måte at du kan bruke favorittkontrolleren din til å spille spillet.Men hvordan gikk prosessen med å ta The Division-spillets gameplay og tilpasse det til kontrolloppsettet på berøringsskjermen?Fungerte det problemfritt?Var det noe du måtte gjøre om på for å få det til å passe?Vi tilpasset den rett og slett, og det er det ingen vei utenom."
"Vi fikk det til å fungere.Og igjen, det viktigste for oss var å dra nytte av tilbakemeldingene fra alle aktørene.For å ta et annet eksempel, for eksempel, til en viss grad, kan du til og med tilpasse opplevelsen der knappene, ferdighetene du kan bruke i spillet, kan vises på skjermen."
"Igjen, for å sikre at spillet tilpasser seg slik du vil ha det å kontrollere det og ikke omvendt.Så det tok rett og slett vår - unnskyld, jeg mister ordene.Det vi gjorde for å få det til å fungere, var å teste og teste og sørge for at spillerne var en del av prosessen hele tiden."
"Og det fungerte.Og vi er så glade for at du kommer til å kunne bli med oss om noen dager.I The Division-spillene er det alltid en kjernehistorie å følge og så forgrener den seg selvsagt på forskjellige måter som du kan fortsette å gjøre opplevelsen til din egen."
"Når vi snakker om kjernehistorien i The Division Resurgence, hva bør spillerne forvente seg av dette?Hvor lang tid bør de forvente å legge ned i spillet for å kunne nå de såkalte poengene, skal vi si?Hva kan vi forvente oss av historien i The Division Resurgence?Det beste med The Division Resurgence er at hvis du er en fan, så er du en fan, vil du ikke gå deg vill."
"Spillet utspiller seg for det meste mellom hendelsene i TD1 og TD2.Og så er det en kanonopplevelse.Det er en del av historien om The Division generelt.Men hvis du ikke er en fan, hvis det er første gang, er du mer enn velkommen."
"Du trenger ikke å være fan for å nyte det.Og uansett om du er fan eller ikke, når du skal starte spillet i løpet av de første sekundene, er det første du må gjøre gjennom en liten treningsleir for å sørge for at du som agent for Divisjonen vet du å skyte, du vet å huke deg ned, du vet å søke dekning, og, du vet, du tar dine posisjoner og sørger for at du kontrollerer alt."
"Og alt i alt, som en spiller av - som en fan av The Division, vil du også få muligheten til å gjenoppta kontakten med noen av elementene du er kjent med.Men igjen, du trenger ikke å gjøre det."
"Du trenger ikke å kjenne The Division for å ha glede av det.Du nevnte forbindelsen som spillet har mellom - med det bredere The Division-universet som utspiller seg mellom de to kjernespillene som for øyeblikket er tilgjengelige."
"Hvor tett samarbeidet du med det bredere The Division-teamet for å sikre at at dette føltes som det naturlige - eller et naturlig steg i den videre The Division-universet?Og er det noen spill- eller designelementer du vil si noe om?vi må sørge for at vi får det inn i The Division Resurgence, eller potensielt noen som du så på og tenkte, konsollspillerne, PC-spillerne elsker det, men kanskje vi må justere det for å få det til å passe til The Division Resurgence?Det er så mange ting som har vært helt fantastiske å utvikle rundt spillet."
"Jeg kunne snakket i timevis om det.Men det første vi ønsker å dele med spillerne er at først og fremst er The Division Resurgence en enorm åpen verden med høy kvalitet og grafikk."
"Og når du er ferdig med opplæringen og det første oppdraget, med din første gang i spillet, vil du kunne utforske byen New York i vårt postapokalyptiske miljø.Og når jeg sier at du kommer til å kunne utforske det, mener jeg.., ...du kan gjøre det alene."
"Du kan gjøre det sammen med vennene dine.Du kan gjøre det med folk du kommer til å møte i spillet.Og fordi det er en del av franchisen også, kan du spille alle oppdragene i co-op hvis du vil, men du må ikke."
"Du kan også spille alene.I den åpne verdenen kommer du til å kunne møte flere aktiviteter, enten det handler om å redde den sivile eller hjelpe dem med å samle forsyninger eller prøver å ta kontroll over et område i byen."
"Og du kommer til å få muligheten til å spille så mange oppdrag.Og hvis du er klar for det, kan du også glede deg over litt PVP eller PVPV med Dark Zone, som er vårt lille kart der du kommer til å ha den største utfordringen, men også de beste belønningene i spillet."
"Alt dette på mobilen, og det er gratis.Og det er på tirsdag i neste uke.Og fortell meg litt om hvordan du har tilnærmet deg progresjon og tilpasning og bygge håndverk, fordi det er en veldig viktig del av Divisjonen, ja, universet generelt."
"Å, ja...Så Division Reservance er et massivt flerspillerbasert nettbasert spill?Så du kommer til å ha muligheten til å, takket være alle aktivitetene jeg nevnte tidligere og noen flere, til å plyndre, til å lage håndverk, for å tilpasse karakteren din, for å oppgradere gjenstandene dine, for å oppgradere gjenstandene dine også, om jeg får lov."
"Og avhengig av spillestilen din, for det er ikke en tvungen vei, finnes det flere måter å spille på.Du velger karakterklasse, som kommer med sine egne forskjellige ferdighetstrær som du også kan oppgradere."
"Og du kan endre det når som helst.Hvis du innser at du vil spille annerledes, er du ikke låst.Du kan enten opprette en ny karakter eller endre spesialisering til den du allerede har opprettet, og så videre."
"Så ja, det er en enorm mulighet for deg til å lage spillet, din egen opplevelse, slik du vil ha den.Og så nevnte du for et øyeblikk siden, åpenbart, måten spillet er ganske tilgjengelig, siden det er på mobil, kan hvem som helst plukke det opp."
"Hvordan er det?Hvordan har du tatt det i betraktning og tilnærmet deg inntektsgenerering av divisjonsreservene?Hva kan vi forvente av det?Som jeg sa, spillet er helt gratis."
"Du kan spille så mye du vil.Innholdet er ikke låst, per se, utover enhver form for inntektsgenerering.Selvfølgelig, hvis noen spesielle gjenstander, for eksempel noen spesifikke kosmetikkprodukter er av interesse for deg, kommer du også til å ha muligheten til å til å forbedre opplevelsen din."
"Men spillet er gratis.Du har ingen tidsbegrensning.Du kan spille når som helst, hvor som helst, alene eller med venner, uansett hva, helt gratis."
"Og det er åpenbart en ganske stor spillerbase som liker Divisjonsspillene.Og det er noe vi har sett i det siste med gjenoppblomstringen av 2. divisjon, og hvor mange som har vendt tilbake til det spillet etter tilstrømningen av innhold."
"Så for de som kanskje ser på Divisjonens gjenoppblomstring og tenker: "Jeg elsker PC- og konsollspill.Er dette et spill for meg?Hva ville du sagt for å overbevise dem om å prøve Division Resurgence?For det første er det faktisk veldig enkelt å laste det ned."
"Så bare prøv det og gjør deg opp din egen mening.Du vil bare like det.Men spillet er rikt.Hvis du liker et komplekst spill med muligheten til å finjustere byggingen din og å utvikle ferdighetene dine og finne det beste min-max-forholdet, vil du få den muligheten."
"Spillet er veldig dypt, spesielt når det gjelder bygging, spesielt rundt alle RPG-aktivitetene du har.Men hvis du fra tid til annen håper å gjøre en rask økt også, er det helt for deg."
"Hvis stilen din handler mer om å spille som en Bulwark-spesialisering og bare ta hagla og skjoldet ditt og forsvare de sivile rundt deg, Du kan absolutt gjøre det også.Så det handler egentlig om hvilken spillestil du har og ikke om hva du likte før det spillet."
"Og så har vi et siste spørsmål, Pierre, for å avslutte dette.Oppskytningen er åpenbart nesten her.Vi er på nippet til å lansere The Division Resurgence.Men jeg antar at dette bare er starten på planen."
"Så hvordan ser fremtiden ut for spillet?Hva er din overordnede plan for The Division Resurgence?Jeg gleder meg til vi kan dele alt dette med spillerne våre.Vi har mye å komme med i fremtiden."
"Vi kommer til å dele mer så snart vi kan.Men på kort sikt, først av alt, bli med oss, nyt spillet, ha det gøy, og snakk med oss.Vi er tilgjengelige gjennom kanalene våre på Discord."
"Så hvis du vil møte oss og dele tilbakemeldinger og bli en del av fellesskapet, er du mer enn velkommen til å gjøre det.Vi blir veldig glade, slik vi har gjort så langt med den forrige betaversjonen vår også, å snakke direkte med deg."
"Strålende. Følg med for mer fra The Division Resurgence som vi har snakket om i dette intervjuet.Spillet lanseres 31. mars, og det er kanskje da du vil se dette intervjuet."
"Følg med på det.Og ellers, ja, vi kommer til å ha mye mer om spillet.Og Pierre vil utvilsomt ha mye mer å fortelle om spillet.Så følg med på din lokale spillrektorregion for all informasjon og mer om The Division Resurgence."
"Takk for at dere ble med oss, og vi sees i neste intervju."