En kompromissløs mobilvariant - The Division Resurgence Intervju med Executive Producer Fabrice Navrez

Vi satte oss ned med Ubisoft for å lære mer om den nye The Division -opplevelsen, som bringer signaturspillet til Android og iOS -enheter.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor.I dag har vi nok en veldig spennende dag for dere, for jeg er her sammen med Fabrice fra Ubisoft for å snakke litt om The Division Resurgence igjen.Dette er vårt andre intervju dedikert til The Division Resurgence, og jeg tenkte at det fortjener den oppmerksomheten fordi dette er et ganske stort prosjekt som Ubisoft bringer til mobile plattformer."
"Så for å begynne med Fabrice, jeg ville bare berøre det litt, og snakke om dette trekket med å bringe mobile eller eksisterende konsoll- og PC-spill til mobilplattformen.Hvordan har du funnet ut at mobilpublikummet tilpasser seg det? Er det et ønske om å se disse eksisterende PC- og mobilspillene ta spranget til mobilen? Er det noe de gleder seg til å oppleve selv?Som en stor spiller selv er det vel det faktum at jeg har, la oss si, flere muligheter til å spille favorittspillene mine overalt, som jeg ser etter."
"Så mer fra et strategisk synspunkt mener vi i Ubisoft at vi har noen veldig sterke univers som The Division, for eksempel, og utfordringen var hvordan vi kan bringe det til flere mennesker i flere land og kan, la oss si, spilles hvor som helst.Så det er egentlig grunnlaget for det vi gjør. Og for å komme tilbake til The Division Resurgence, her var det virkelig hvordan vi beholder essensen av det som gjør The Division på mobile enheter, og det er virkelig det vi har jobbet med i det siste.Og for å ta det litt på sparket, hvordan endrer utviklingsfilosofien din seg når du skal lage et spill for mobilplattformen i stedet for å lage et spill for PC og konsoll?Jeg leder prosjektet, og jeg har stor tro på hvordan begrensninger kan forme opplevelsen din, spesielt i videospill. Så det handlet mye om, ok, hvis vi tenker på de forskjellige begrensningene ved å være på en mobil, hva betyr det for spillopplevelsen?Og hvordan tilpasser vi oss til det? Og hvis vi tar mobilen, er det et veldig komplekst miljø fra et teknisk synspunkt, fordi du har mange forskjellige enheter. Så spørsmålet var: Hvordan kan vi sørge for at spillet kjører på så mange enheter som mulig uten at det går på bekostning av kvaliteten?Et annet aspekt er også tilkoblingen. Hvis du spiller på en telefon, er du på Wi-Fi, og noen ganger er du på dataroaming, så hvordan du håndterer det også. Så det var, nok en gang, noe vi virkelig tok hensyn til. Og spillet er veldig fleksibelt, avhengig av tilkoblingen."
"Og sist, men ikke minst, tilpasser det seg også størrelsen på skjermen, det faktum at det er berøringsenheter. Og her er det mye frem og tilbake. For det meste er det fortsatt teknisk, men mye spilldesign, brukeropplevelse, mye frem og tilbake, spilltesting av spillet for å sørge for at kontrollene er veldig gode og veldig smidige.Og alt i alt tror jeg, for å komme tilbake til spørsmålet ditt, at det virkelig, og jeg tror det er den beste måten å jobbe med videospill på, er å tenke på hvor spilleren vil være når han skal spille spillet og tilpasse seg det, i bunn og grunn."
"The Division Resurgence er også et veldig spesielt spill, kan du si, fordi det er det siste Divisjonsspillet på en god stund, faktisk. Vi har gått fra The Division 2 til The Division 3, men dette spillet er på vei, og det er det siste Divisjonsspillet på, tror jeg, syv år eller noe sånt.Så med det i bakhodet, følte du noe press når du visste at folk kommer til å se på dette som det neste steget i Divisjon-serien, selv om det kanskje ikke er et nummerert hovedspill i serien?Jeg ser det mer som en utvidelse av selve The Division. The Division er 10 år gammelt nå. The Division 2 gjør det fortsatt bra, med mye innhold."
"Så for oss handler det om å være i den linjen og komme med en ny måte å spille The Division på, samtidig som vi er tro mot det The Division handler om. Så på den måten ser jeg det mer som en utvidelse, og sørger for at folk som er kjent med The Division, som er vant til å spille eller fortsatt spiller, kan spille det hvor som helst.Men jeg tror også, spesielt med et mobilspill, at det er en ny måte å nå nye spillere på som enten aldri har hørt om det eller ikke har hatt sjansen til å spille det fordi de ikke har en konsoll, for eksempel. Så det er mer en utvidelse."
"Har dere noen planer om å koble The Division Resurgence til The Division 2 eller, i fremtiden, The Division 3? Har dere planer om noen form for samarbeid?For det første tror jeg det allerede er en forbindelse i den forstand at The Division Resurgence er kanon. Så det er helt i tråd med The Division-universet. Historien er, prologen er i utgangspunktet rett før The Division 1, du er en agent i den første bølgen, og du prøver å redde dagen i New York City, der alt kollapser.Og hoveddelen av spillet er mellom The Division 1 og The Division 2. Så det er en sterk kobling der. Spillet vil bli oppdatert veldig ofte. Vi har en veldig ambisiøs plan for spillerne for å sørge for at de fortsetter å bli underholdt av det vi gjør."
"Og det vil definitivt være muligheter for å finne synergier eller felles grunnlag med det som skjer i The Division-opplevelsen.En av de tingene jeg la merke til da jeg prøvde spillet igjen for å oppleve det, er at den åpne verdenen er en ganske kompleks affære som du har tilbudt. Det kan ikke ha vært lett å bringe en fullstendig åpen verden til en mobil plattform. Så fortell meg litt om hvordan det var.En fin utfordring! The Division er kjent for å ha en veldig kompleks og realistisk åpen verden. Så vi har faktisk gjort mye forskning og utvikling for å sikre at vi kan bringe det til mobilen."
"Alt i alt, hvis du tar The Division 1, har du nesten 60-70 % av den åpne verdenen i The Division 1 på mobilen. Det er mye bak kulissene for å sørge for at spillet fortsatt er relativt lite, rundt 10 GB.Det faktum at vi beholder et realistisk utseende. En av utfordringene, for eksempel hvis du tar en mobil enhet, er at skjermen er liten og veldig detaljert. Det kan være mye støy, og det går veldig fort.Så vi gjorde mange justeringer på art direction for å sørge for at det ser realistisk og veldig kvalitativt ut, men likevel veldig leselig, og du kan fortsatt følge handlingen, forstå hvor du skal gå, hvilken type trussel du skal skyte på."
"Så det er alle de små justeringene vi har gjort for å bringe opplevelsen over på mobilen. Og jeg må si at vi er veldig stolte av resultatet, for jeg tror spillet virkelig skinner på markedet akkurat nå.En av de andre viktige delene av The Division er alltid det sosiale elementet, det å kunne slå seg sammen med spillere og venner og jobbe sammen og erobre alle de forskjellige aktivitetene. Siden det er en mobil plattform, hvordan navigerte du det sosiale elementet for å sørge for at The Division Resurgence føltes som en autentisk The Division-opplevelse?Når det gjelder det sosiale aspektet, er The Division en veldig sosial opplevelse, så vi beholdt det fundamentet, og vi pushet det enda lenger med det faktum at du i den åpne verdenen kan møte ekte spillere som ikke nødvendigvis er på laget ditt, noe som er første gang i The Division-universet."
"Hele ideen var, ok, hva kommer til å skje hvis du møter fremmede i den åpne verdenen, prøver å takle det samme målet, de samme målene i verden, og kanskje du kan bli venn med dem og til slutt bli med i hovedoppdraget, for eksempel.Vi har gjort mye utviklingsarbeid for å sørge for at du får den veldig levende følelsen når du spiller. Jeg gleder meg til å se når vi slipper spillet den 31., for med så mange spillere tror jeg New York kommer til å bli veldig travelt.Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å se ting som vi ikke nødvendigvis hadde forventet. Og jeg tror at når alt kommer til alt, var målet egentlig å gjøre det så raskt som mulig å møte og alliere seg med fremmede."
"Og det er også mange små livskvalitetsopplevelser, som for eksempel at du kan legge ut i chatten at du er i ferd med å bli med på et oppdrag, og folk kan hoppe direkte inn i kampen. De kan også hoppe inn midt i gjennomføringen av oppdraget.Så det er virkelig for å gjøre det smidigere. Og når alt kommer til alt, og spesielt mobilspill, tror jeg det er veldig viktig å gi spilleren muligheten til å spille sammen med andre. Så vi omfavner den filosofien fullt ut.Og så kan du fortelle meg litt om prosessen dere gikk gjennom med å balansere spillet, for Division har åpenbart et veldig bredt plyndrings- og progresjonselement i så måte. Men så må du også legge til den mobilsentrerte oppgavestrukturen og den daglige påloggingsoppmuntringen. Hvordan fikk dere alt dette til å henge sammen?Det første er at vi nok en gang er veldig autentiske, og beholder en av grunnsteinene i Divisjonen. Så det er et RPG i bunn og grunn. Og det er det jeg personlig liker aller best som spiller, å få det byttet som gir meg den perfekte byggingen for en bestemt situasjon. Så vi har virkelig beholdt det."
"Det var også veldig viktig å forenkle ligningen litt, siden vi vet at den fort kan bli kompleks. Så derfor utviklet vi noe som er spesifikt for Resurgence, nemlig spesialiseringene, som er en slags klasser, om du vil, som gir karakteren din de riktige spillelementene, spillestilen, mener jeg.Så du kan være en tank, en DPS, en støtte. Og derfra til å gi den rutinen for å bli sterkere og sterkere. Siden vi er på mobil, så det betyr at du spiller mens du beveger deg rundt, når du går på jobb eller spiller i bussen, for eksempel.Derfor har vi også laget en kortere spilløkt. Og til syvende og sist er målet å sørge for at selv om du spiller litt hver dag, utvikler du deg likevel slik at du får en sterkere karakter og på et tidspunkt kan ta fatt på den mest utfordrende delen av spillet."
"Så det er det legendariske oppdraget. Det er den høyeste vanskelighetsgraden i spillet akkurat nå. Og det er veldig utfordrende. Og selvfølgelig, den beryktede Dark Zone.Når det gjelder balansering, var det derfor vi testet spillet med ekte spillere for å se hvordan folk oppførte seg, hvordan de gjorde fremgang, og hvor vi følte at vanskelighetsgraden var litt feil. Og når det gjelder lanseringen, er jeg veldig fornøyd med spillets nåværende tilstand.Jeg synes vi har noe veldig progressivt, et godt tempo mot, antar jeg, veldig kraftige bygg på noen punkter."
"Og snakk litt om inntektsgenerering, for siden det er et mobilspill, tilbyr du det åpenbart som en gratis spillopplevelse. Så hvordan endrer det dynamikken i måten dere tjener penger på divisjonen?Det første prinsippet for oss er at hvis vi kommer tilbake til spillets kjerne, som er å skaffe seg det beste utstyret og det beste våpenet. Så for oss var det veldig viktig å beholde det.Det betyr at alt i spillet kan plyndres, og at alt kan droppes av fiender. Så målet for oss er å beholde den loopen."
"Når det gjelder inntektsgenerering, har vi i utgangspunktet to hovedakser. Den ene, siden det er et veldig sosialt spill, er hvordan du kan skryte av deg selv. Så det er som det vi kan se i mange spilltitler, kosmetikk for å uttrykke deg selv og vise at du er spesiell, for å si det sånn.Og den andre aksen er mer som om du betaler, du utvikler deg i utgangspunktet litt raskere og har litt flere muligheter til å bli kraftigere. Men til syvende og sist, og det var veldig viktig, er det å beholde rettferdigheten, uansett om du ikke betaler eller om du betaler i spillet."
"Og som et siste spørsmål, Fabrice, hva er din langsiktige visjon for Division Resurgence? Og finnes det en verden der dette spillet, som bringer divisjonen til mobilen gjennom Resurgence, kanskje er et springbrett for å bringe divisjonen til Nintendo Switch-plattformene?Jeg tror det viktigste for oss er å følge litt etter storebroren vår, spesielt med Divisjon 2. De har vært live i syv år, med mye utvikling, forbedring av spillet og nye ting. Så det er den veien vi ønsker å følge.Når det gjelder plattform, ser vi fortsatt på alternativene våre. Men for meg er det viktigste nå å få til en flott lansering på mobil den 31. mars."
"Strålende. Vel, Fabrice, tusen takk for at du forteller oss om spillet. Som du nettopp sa, lanseres The Division Resurgence sannsynligvis når du ser dette intervjuet, den 31. mars. Så sørg for å sjekke det ut på mobile plattformer. Det er gratis å spille, så det er ingen grunn til ikke å gjøre det. Og for mer om spillet, kan du holde deg oppdatert og finne ut alt om din lokale Game Retro-region. Vi sees på neste gang."