GRTV News - Avatar: The Last Airbender vender tilbake til Netflix for sin andre sesong i juni

Vi antar at sesong 3 ikke er langt unna.
"Så uten videre i dag snakker vi om Avatar The Last Airbender, nærmere bestemt Netflix live action-versjonen av serien, som har fått sin andre sesongutgivelse utgivelsesdatoen rett for oss, den utgivelsesdatoen er 25. juni 2026, som kommer ganske snart med tanke på at vi er på den siste dagen i mars på tidspunktet for innspillingen, så innen noen måneder vil vi kunne, innen tre måneder, se dette programmet, som, som du sikkert har gjettet, vil dekke den andre sesongen av den originale animerte serien som drar til Jordriket etter at de har beseiret den onde Ildnasjonens anstrengelser for å ta over den nordlige vannstammen på slutten av sesong én, spoilere hvis du ikke har sett Avatar The Last Airbender i noen av dens mange former på dette tidspunktet, fordi den har hatt noen få, vi hadde åpenbart den animerte serien på begynnelsen av 2000-tallet etterfulgt av den elendige live action-filmen og deretter den litt bedre, men fortsatt ikke gode live action Netflix-serien."
"Denne serien har vært en av dem som Stranger Things og Harry Potter, som ikke engang er så stor, du vet hva jeg mener, og Ridderen av de Syv Kongedømmer hvor fordi en så stor del av rollebesetningen, eller en så betydelig del av rollebesetningen, er laget av barn, er det litt av et spørsmål om hvordan du kan holde dette gående, du vet, det er gått et par år siden vi så den første sesongen, og barna har vokst opp, eller ungen i Aang har vel vokst opp ganske betydelig, derfor vil vi se et lite, kanskje et lite tidshopp i sesong to. I det minste dette vil ikke være tilfelle for sesong tre, fordi sesong to og tre ble filmet tilbake mot hverandre, noe som betyr at vi vil få det samme utseendet for alle i disse seriene når de kommer ut."
"Vi vet ikke når sesong tre kommer ut, men det blir sannsynligvis innen et års tid.eller noe sånt, avhengig av hvor raskt Netflix ønsker å få den ut. Du kan tenke deg at sesong tre blir den siste sesongen av serien, med tanke på at sesong tre var den siste sesongen av det originale kildematerialet, selv om de hadde mange flere episoder å leke med. Ben har den offisielle loglinen for sesong to her, som sannsynligvis er det du forventer som SSA hvis du på noen måte er kjent med originale greiene. Etter en bittersøt seier, som redder den nordlige vannstammen fra den invaderende Ildnasjonen, Avatar, Aang, Katara og Sokka, omgrupperer seg og legger ut på et oppdrag for å overbevise den unnvikende Jordkongen til å hjelpe dem i kampen mot den fryktinngytende Ildherren Ozai. Reisen deres til den ugjennomtrengelige byen Ba Sing Se, jordkongens hjem, er forrædersk, men fruktbar, Aang oppdager Toph, en dristig ung mester i jordbøying, og overtaler henne til å hjelpe ham med å legge til jordbøying til hans luft- og vannbøyingskrefter. Så de drar til Ba Sing Se, som er, som Avatar-fans vil vite, hvor en betydelig del av serie to finner sted. Det er også der mye av gjengen på en måte kommer sammen, og det føles som om i sesong to er alt ferdig formet i forhold til hvordan serien ønsket å være og hvordan den ville se ut og hvordan den ville at karakterene skulle fremstå, i hvert fall i den originale animerte serien. Forhåpentligvis finner den andre sesongen av live action-serien fotfeste i en lignende måte, ellers kan det hende at folk kommer til å sette på slumrefunksjonen knappen for sesong tre. Men vi får se, det var noen endringer i sesong én og det vil bli noen endringer i sesong to i forhold til det originale kildematerialet for å pakke det ned litt og lage det vi kan av en annen versjon av Avatar. Ser du frem til Avatar The Last Airbend i sesong to? Gi meg beskjed, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."