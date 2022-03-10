GRTV News - En ny stillingsannonse på Blizzard får fansen til å tro at en retur til Starcraft er rett rundt hjørnet

En Starcraft -retur burde ha kommet for lenge siden, men er tiden endelig inne nå?
StarCraft, et spill serien som ikke har hatt en ny oppføring i ca 10 eller 11 år og tilsynelatende kan være på grunn en på vei hvis du er villig til å tro på en ny stillingsannonse hos Blizzard, så i hovedsak vi er oppdaget av folk over på PC Gamer, det er en ny sjefsdesigner, Blizzard er etter en ny sjefsdesigner på Innovation, og de leter etter noen som har erfaring ikke bare i åpne skytespill, men de ser også etter noen som har erfaring i Unreal Engine, hvorfor er det interessant? Vel, det er interessant fordi bortsett fra Hearthstone, Blizzard er for tiden, alle Blizzards andre spill er for tiden laget på deres egen interne Unreal er åpenbart noe vi har sett vokse massivt i popularitet ettersom det ser ut til å være det nye formatet for AAA-spill i disse dager, men det er noe som ikke alle studioer har adoptert, steder som Kojima Productions, steder som, vel Warhorse har nå tatt i bruk Unreal Engine, det samme som CD Projekt Red, men Capcom for eksempel bruker RE-motoren, og Blizzard bruker som sagt hovedsakelig sin egen interne motor, så det er av interesse fordi det betyr at det sannsynligvis kommer til å bli et helt nytt prosjekt. Vi gjør vet også at Blizzard dypper tåen i nye IP-er nå og da, Overwatch for eksempel for 10 år siden var en helt ny IP, Everwild skulle være en helt ny IP frem til det ble lagt på is på grunn av noen oppsigelser, men vi vet at det kommer til å bli noe nytt, men det faktum at dette kommer til å bli et åpent skytespill får folk til å tro at det kan være en Starcraft-retur, så vel som det har vært rykter om en Starcraft-retur en stund, noe som nevnes i Jason Schreiers 2024-bok om oppgang, fall og fremtid av Blizzard, så vi vet at noe Starcraft sannsynligvis kommer til å komme, det er Det er lenge siden sist, og denne serien hadde en massiv fanbase i gamle dager, så det ville vært overraskende hvis Blizzard bare lot den dø ut av ingenting. Det er også interessant at vi har, å min gud, Blizzcon kommer i september, nesten kalt det Starcon da, det er nok noe noe helt annet, vel, det ville vært Starcrafts messe, men ja, så Blizzcon kommer opp i september, det kommer til å bli veldig, det kommer til å være sannsynlig når vi kan se noe som denne kunngjøringen avslører hvis den skulle bli avslørt, eller kanskje til og med så snart som Xbox-showcase i juni, fordi Xbox åpenbart eier Blizzard også, men vi må vente og se ettersom dette ikke er noe som er hugget i stein, igjen er det et rykte, det er basert på på en stillingsannonse, og stillingsannonser forteller deg aldri nøyaktig hva en spillutvikler jobber på, men det kan gi deg et hint om noe interessant. Så vidt vi vet, er det heller ikke noe virkelig passer til open world shooter når vi tenker på Blizzards nåværende liste over spill, så det virker som om Blizzard i det minste jobber med et helt nytt prosjekt for dette League-designerrollen, og hei, hvis du har 15 år med design og gameplay, eller design og spillopplevelser, kan du kanskje finne ut av det lenge før jeg eller noen andre gjør det.