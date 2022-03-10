Super Metroid - De første 13 minuttene Retro Gameplay

"Den siste Metroid er i fangenskap. Galaksen har fått fred ..." Vi tar steget inn i Samus Arans Varia-drakt for å gjenoppleve de første øyeblikkene av SNES-mesterverket, mens dusørjegeren minnes hendelsene i Metroid 1 og 2, prøver å beskytte Metroid-barnet/larven mot Ridleys klør på den galaktiske forskningsstasjonen på Ceres (romkoloni), og til slutt starter reisen på planeten Zebes fra Crateria til Brinstar, der hun gjenfinner morphing-kulen og missilene for å skyte seg gjennom de første rompiratene.