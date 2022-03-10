The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Retro spilling

"Føler du det? Ondskapens klima som senker seg over dette riket ..." De første 20 minuttene av Nintendo 64-mesterverket er nok til både å huske hvorfor dette var banebrytende på slutten av 90-tallet og til å nå det aller første fangehullet, Great Deku Tree. Du vet hvordan det er: Feen Navi vekker Link i Kokiri-skogen, vi møter Saria, finner et sverd og et skjold for å legge oss ut med Mido, alt mens vi mestrer de gode, gamle Z-målbevegelsene våre på nytt. "Det ser ut til at tiden er inne for gutten uten fe til å begynne sin reise... Ungdommen hvis skjebne det er å lede Hyrule på rettferdighetens og sannhetens vei ..."