GRTV News - Rykte: Tomb Raider: Legacy of Atlantis utsatt til februar 2027

Hva betyr dette for fremtiden til Tomb Raider?
"I dag snakker vi uten videre om en potensiell forsinkelse av en av 2026s største utgivelser, ettersom det ser ut til at Tomb Raider Legacy of Atlantis kan skyve utgivelsen til februar 2027 i stedet for å komme ut en gang i år.På Game Awards i fjor var en av de største kunngjøringene at vi skulle få ikke bare ett, men to nye Tomb Raider spill, Tomb Raider Legacy of Atlantis og Tomb Raider Catalyst."
"Legacy of Atlantis skulle lanseres i år, 2026, Catalyst skulle komme ut i 2027, men potensielt kan de begge komme ut i løpet av samme år hvis dette ryktet stemmer skal stå til troende.Nå har vi egentlig ikke hørt noe i løpet av årets fire første måneder, bortsett fra oppdateringer til ting som at det blir en badedrakt-Lara, hvis du vil ha det, at det blir et annet løfte om at det vil komme ut i år og slike ting."
"Mange av Tomb Raider-nyhetene vi får i øyeblikket er først og fremst fokusert på Phoebe Waller-Bridge-serien med Amazon Prime Video som for tiden er i produksjon.Men som vi sier her, kommer fra Tomb Raider Society of Raiders via Gaming Bolt som var en side som lekket det faktum at det skulle annonseres et nytt Tomb Raider på Game Awards dager før det skjedde, har vi en annen kunngjøring om at spillet kommer til å bli utgitt i februar 2027 i stedet for i 2026."
"Med tanke på at den ikke har hatt noen utgivelsesdato de siste månedene, antar vi at den er ikke kommer ut i løpet av første halvdel av dette året, og at siste halvdel av dette året blir ganske tett.Så igjen, dette er bare et rom for å ta din vanlige klype salt med det, men vi vil ikke bli altfor overrasket hvis dette viste seg å være sant med tanke på det faktum, som jeg sier, at vi egentlig ikke vet om Tomb Raider i det hele tatt kan komme inn i siste halvdel av 2026 med hvor fullpakket det kommer til å bli, selv om GTA 6 blir forsinket igjen."
"Ting som Fable, ting som Gears of War E-Day, ting som, herregud, det er masse spill som kommer ut i utgangspunktet, det er mye som allerede er låst inn for neste halvdel av dette året, men GTA er nok det største som selv en hovedfigur som Lara Croft som kommer tilbake i spillverdenen, kanskje ikke er tilgjengelig akkurat nå."
"Så vi får se hvordan dette går, igjen, det er bare et rykte for øyeblikket, men det ville på en måte sannsynligvis ha en dominoeffekt på ting som Tomb Raider Castellus-utgivelsen fordi det sannsynligvis ikke vil komme ut samme år som Tomb Raider Legacy of Atlantis fordi du ville bekymre deg for at spillene kannibaliserer seg selv."
"Det kan imidlertid bidra til å promotere spillet og TV-serien hvis begge kommer ut rundt samme tid, for det er klart at man kunne tenke seg at en Tomb Raider TV-serie hvis den blir godt mottatt, kommer til å skape interesse for spillene, og hvis du har et nytt spill klart vil det gjøre det bedre enn til og med Amazons Fallout-serie, som har folk tilbake i hopetall til Fallout 4, Fallout New Vegas, til og med Fallout 3 og Fallout 76 når som helst de slipper en ny sesong med det."
"Så, ja, la meg få vite, tror du dette er legitimt, tror du dette kommer til å kommer til å skje, tror du dette kommer til å være en legitim forsinkelse, eller tror du det egentlig ikke spiller noen rolle?Bryr du deg?La meg få vite alt dette, så ses vi i morgen for flere delte TV-nyheter."
