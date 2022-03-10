GRTV News - Sony har tilsynelatende store planer for en fremtid med flere plattformer

Ved å forplikte oss til å utvide og forbedre PlayStation Network på alle plattformer.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag har vi en ganske interessant fordi den faktisk kolliderer direkte med historien som vi har fulgt i en stund, som i bunn og grunn er at Playstation kommer til å være ute etter å konsolidere sin innsats og fokusere mer på PS5, eller Playstation-konsollen skal vi si. Spesielt dette fokuset, da vi hørte om dette så det ut til å være en vektlegging på spesielt single player spill og sørge for at kommende enspilleropplevelser som for eksempel Wolverine kun lanseres på Playstation-konsoller, som i dette tilfellet ville være PS5, og det ville ikke få en lansering på flere plattformer. Nå sa de selvfølgelig aldri spesifikt noe om flerspiller fordi flerspiller trives med å ha et stort publikum til rådighet, men det er en interessant vinkling fordi Playstation har gått ned denne ruten av multi-plattform videospill for en kort stund. Nå har vi en ny rapport som kommer ut, og i utgangspunktet som sier at Sony fortsetter å fokusere på flere plattformer, og at denne ideen om å konsolidere innsatsen på Playstation-konsollene kanskje ikke er riktig, så la oss ta en titt."
"Så ja, Sony forbereder i det stille en fremtid med flere plattformer, inkludert PC, mobil og konsoller, det ser ut til at rapporten hevder at Sony ønsker å redusere sine tredjepartsinitiativer kanskje ikke er helt korrekt. Det har vært mange rykter om at Sony kan være redusere satsingen på flere plattformer, spesielt på PC, for titler som ikke er flerspillertitler, men å dømme etter en japansk stillingsannonse oppdaget av Phrasemaker, kan situasjonen være mer komplisert enn som så. I annonsen skriver Sony at de jobber med å forbedre Playstation nettverket, som inkluderer PC-konsoller, ikke nødvendigvis bare Playstation og mobil. De nevner også dette arbeidet med crossplay gjøres for å støtte hundrevis av millioner av, det vil si langt flere enn bare Playstation-spillere. Vi jobber for tiden med å forbedre kommunikasjonen ytterligere funksjoner som forbinder spillere over hele verden for å utvikle nye funksjoner, stemmechat-funksjoner, og distribusjon på flere plattformer, konsoll, PC og mobil. Så langt ser det ut til at dette konseptet fortsatt er et stykke unna, og Sony forklarer videre hvor de står i prosessen."
"Dette prosjektet er i en fase der man vurderer og bygger en ny serverarkitektur uten være bundet av eksisterende rammeverk. Med andre ord vil det sannsynligvis ta lang tid før vi ser noen faktiske resultater, og kanskje er dette en tjeneste som Sony har som mål å ha klar akkurat i tide til lanseringen av Playstation 6, som ifølge ryktene skal finne sted i 2028."
"Så ja, jeg mener tingen er med denne rapporten er at du kan, det kan være denne vektleggingen å utvide og forbedre Playstation-nettverket og gjøre det til et mer allsidig system på tvers av alle disse forskjellige plattformene, samtidig som du fortsatt gjør singleplayer-spillene dine eksklusive til Playstation-konsoller. Det kan fortsatt være en ting som skjer, men du gjør ikke dette hvis du legger ned multiplattformtilnærmingen. Jeg tror spesielt for Sony, de ser nok på PC for hva det er, og for dem er det melkekua for flerspiller. I tror ikke de har like stor suksess med singleplayer-spillene sine på PC, men for ting som Marathon, for eksempel, viser mange data som har vært i omløp at majoriteten av spillerne rundt omkring, jeg tror det er rundt 70 % av spillerne eller noe sånt, kommer fra PC. Så for flerspillerspill, hvis du skal gå ned denne ruten for å lage flerspillerspill spill, som Sony har gjort en kort stund, må du ha dem tilgjengelige på PC fordi det er et stort publikum som liker den typen spill der. På samme måte, hvis du vil ha kontakt med en spillerbase som spenner over milliarder av mennesker, må du ha mobil tilstedeværelse også. Så det å sørge for at du inkorporerer den plattformen er en enorm ting også. Men når det er sagt, kan vi fortsatt se en fremtid der førsteparts singleplayer spill utelukkende kommer til PlayStation. Det kan skje, det er vanskelig å si ut fra denne rapporten akkurat nå, men det ser ut til å antyde at hele ideen om at PlayStation tilsynelatende ser å konsolidere sin innsats og fokusere mer på konsoll er sannsynligvis litt bredere merket. Det er vel egentlig en god ting, men samtidig er det kanskje ikke så unøyaktig som det kan høres ut. Så jeg vet ikke, vi holder oss avventende til vi hører mer om dette, men jeg tror det vi kommer til å se her er en større vektlegging av krysspilling og multiplattformtilnærming for de titlene som passer for det, men potensielt ikke for de de som ikke trenger det like mye. Det er på en måte vinklingen jeg trekker ut av dette. Men igjen, etter hvert som vi vet mer, sørg for å holde deg oppdatert, ellers er det hele tiden som jeg har. Jeg kommer tilbake i morgen for neste GRT News of the Week, og frem til da, håper du nyter resten av onsdagen din. Ta vare på dere selv, alle sammen."