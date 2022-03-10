GRTV News - PlayStation vil snart gi fansen muligheten til å være en del av favorittkampene sine

Vil du ha muligheten til å skanne deg inn i favorittspillet ditt?
"I dag snakker vi uten videre om å være en potensiell del av en PlayStation spill.Nå kan dette være noe som på en måte virker ganske enkelt, for hvis du definerer å sette deg selv inn i et spill som å skape en karakter eller noe sånt, så har vi alle satt oss selv inn i videospill opp gjennom årene, men veldig få av oss har faktisk fått sjansen til å bli skannet inn i et videospill."
"Det er imidlertid noe PlayStation ser på som potensielt kan gi fansen sjansen til å bokstavelig talt dra til Los Angeles, bli skannet inn og deretter bli en del av spillet.Dette er noe som PlayStation kaller spillerbasen."
"Til å begynne med ringer kanskje alarmklokkene og du tenker: "Herregud, skanner de i hver eneste person som har spilt spillet?Nei, det er i utgangspunktet en konkurranse som lar deg delta og sende inn en søknad om hvorfor du bør være med i et PlayStation-spill."
"Det første spillet de gjør det med er Gran Turismo 7, og de kommer i hovedsak til å gi deg sjansen til å sette ansiktet ditt inn i spillet som en tidsbegrenset opptreden med ditt eget portrett i spillet.Du får en veldig tilpasset drakt, du får din egen tilpassede logo, og du gjør alt det som jeg sa, velsigne meg, i studioet i Los Angeles hvis du får sjansen til å vinne."
"Det kommer bare til å være én person som vinner dette, så hvis du vil finne ut mer, kan du bør du gå til PlayStation-blogginnlegget og sjekke ut spillerbasen og delta selv der.Men i bunn og grunn virker det som om dette kommer til å bli en måte for Sony å presse på, for å presse med å gi spillerne sjansen til å involvere seg i spill mer enn bare å spille dem."
"Det er noe som mange har sett på i årenes løp på forskjellige måter, og jeg er ikke sikker på at det kommer til å bli en massiv ny trend innen gaming, men det er absolutt en interessant idé.Å kunne, som jeg sier, skape en karakter er ett nivå av ekstra innlevelse, men hvis du spiller som deg selv, som å bli skannet inn, kan vi tenke oss at det tilfører noe annet."
"Igjen, dette er noe som bare kommer til å være for én person om gangen, så hvis de legger til en annen førstepartstittel som Horizon eller Marvel's Spider-Man eller noe der du kan være en NPC i bakgrunnen, der du kan gi deg selv din egen Spidey-drakt eller noe sånt, det hadde vært veldig kult."
"Dette er imidlertid ting som ikke nødvendigvis kommer til å endre spillet.Jeg ville ikke sett noen alarmklokker når folk blir skannet inn og dataene deres blir brukt.Det er sannsynlig at dataene dine vil bli brukt hvis du blir skannet av Sony, men siden det ikke er en storstilt greie, tror jeg ikke noen trenger å bekymre seg for at ansiktsdataene deres blir stjålet eller noe sånt."
"Hvis det var slik at du skanner ansiktet ditt gjennom et webkamera eller noe, og de umiddelbart har det, har tilgang til det, da blir vi litt bekymret.Men det er ikke det.Det er noe helt annet, og det er kanskje noe du er interessert i."
