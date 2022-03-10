GRTV News - Det siste ryktet antyder at Halo: Campaign Evolved kan lanseres i juli

To kilder ser ut til å bekrefte en ankomst i slutten av juli.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om om er et annet rykte som går, det er mange av disse som går i det siste, men dette er, tror jeg, jeg tror dette har en viss grad av substans til det, så vi kommer til å snakke om det, og det er i forhold til Halo Campaign Evolved, Jeg tror det har vært en del forskjellige rykter og rapporter som har versert i det siste at Campaign Evolved faktisk er nærmere enn lenger unna, jeg har alltid forventet at det skulle lanseres sannsynligvis en gang rundt november for å være mer i tråd med Halo Anniversary, jeg mener de alltid de store Halo showene og det store verdensmesterskapet og alt det der på høsten tid, så jeg ville ha trodd at de ville tilpasse seg det, spesielt siden dette er bare en kampanje-remake, men det siste ryktet, eller den siste informasjonen som kommer ut tyder på at det kommer til å være her mye tidligere, og at det kan bli en sommer lansering, og for meg legger det kanskje grunnlaget for andre ting fra Xbox-porteføljen."
"Så ja, Halo Campaign Evolved kan potensielt bli utgitt i slutten av juli, dette støttes av to kilder, den ene er en nettforhandler som lekket datoen, og dataminers funn andre bevis. Rett før påske ble det avslørt at Halo Campaign Evolved hadde allerede blitt vurdert av Career, Game Rating and Administration Committee, også kjent som GRAC, er dette vanligvis noe som skjer bare noen måneder før lansering, og som vi har tidligere har rapportert, tyder ryktene på at spillet vil bli utgitt i løpet av Xbox Game Showcase den 7. juni. Nå har vi en annen mulig lanseringsdato, etter at en koreansk forhandler at Halo Campaign Evolved er satt til å debutere den 28. juli, det er en tirsdag, som er en vanlig ukedag for Microsoft-spillutgivelser. Da dette ble lagt merke til, ble forsvant datoen raskt, men våkne Reddit-brukere klarte å lagre skjermbilder som bevis."
"I mellomtiden har dataminers funnet andre bevis som faktisk støtter 28. juli som premieren dato etter at to datoer ble oppdaget, 23. juli og 28. juli. Microsoft lanserer ofte mer eksklusive utgaver som lar oss få en tidlig start fem dager tidligere, og det er veldig sannsynlig at det er det dette handler om. Det ville imidlertid være rart, med tanke på at dette bare er en kampanje remake for en kampanje som ikke er spesielt lang, men uansett. Datoer kan endres, men med mindre noe uforutsett skjer, er det fortsatt nok bevis til å gjøre dette en velbegrunnet gjetning."
"Jeg tror den andre opplysningen som antyder og gir dette ryktet litt mer troverdighet er rett og slett det faktum at Xbox har mange ting i år. Åpenbart Forza er mai, noe som betyr at dette spillet ikke kan komme ut snart. Det må være som dette april for å virkelig gi det litt plass. Så er det åpenbart juni, men løftet er Forza-lansering er i midten av mai, så hvis du gjør Xbox Game Showcase, har du på en måte tre uker mellom Forza og Halo, noe som ikke er helt i tråd og gir deg den tiden de fortjener, spesielt med tanke på Forzas størrelse. Så kommer du til August også. Vi hopper over juli fordi det er der ryktet antyder at det er, men du kommer til august, og vanligvis August er en litt jevn måned for spillutgivelser, men vi ser ting lanseres på slutten av august. Det er ikke uvanlig, men det er mer vanlig at spillene er sikre i september og oktober."
"Problemet er imidlertid med Xbox er at de har Gears of War E-Day, som tilsynelatende vil komme ut i år fordi det får den store direkte fremvisningen på slutten av Xbox Game Showcase. Men så har de også Fable. Fable er det som alle har en spørsmålstegn ved siden av, for kommer det til å rekke det i tide? Men la oss leke med, la oss være djevelens advokat her og si at Fable kommer ut i år. Med GTA, selvsagt."
"en stor del av november-salget, og Fable vil ikke konkurrere direkte med GTA Grand Theft Auto når det gjelder spillerbaser, men de er fortsatt to enormt dyre spill som Xbox ikke vil konkurrere med GTA. Det er bare døden setning, ikke sant? Så du må si at hvis Fable kommer ut, er det nok kommer til å måtte komme ut i oktober, fordi desember sannsynligvis vil være for sent for Fable, må man si, fordi desember-lanseringer blir litt glemt. Så hvis Fable kommer ut i oktober, betyr det at Gears of War må komme ut enten i slutten av august eller i det minste i september. Og hvis det skjer, betyr det at hvor er Halo? Det kommer til å komme ut på et eller annet tidspunkt, og da gjenstår juli. Så..."
"Jeg tror faktisk at det er en god del sannhet i dette, og sannsynligheten for at dette er kommer til å skje. Jeg tror det er den minste tittelen i Xbox sin portefølje i år. Så det er den som du kan få ut i det mest frie vinduet. Så det gir mening for meg at dette kan skje. Så jeg tror vi må følge med for å få flere nyheter om dette, for det virker som om dette er måten de kommer til å gjøre det på. Og så igjen, det etterlater Xbox rom for å droppe Gears og Fable til høsten eller potensielt skyve Fable til tidlig 2027 hvis behov og gi Gears den fulle tiden den trenger i høst. Men igjen, vi holder oss oppdatert for mer om det. Men den gode nyheten er at dette skjer, og det ser ut til at når du har lekket utgivelsesdatoer på forhandlere, er det vanligvis et ganske godt tegn på hvor nær spillet er til lansering. Så følg med for mer. Og ellers er dette all den tiden jeg har."
