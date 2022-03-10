GRTV News - Fire Emblem: Fortune's Weave og Splatoon Raiders kan lanseres denne sommeren

Hvis vi skal tro de siste trendene fra Nintendo.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om om en trend mer enn noe annet, og det som er bra med trender er at det ikke er som en bekreftet rapport eller en offisiell bit av informasjon fra en bekreftet kilde, men når du har en trend som dette er det vanskelig å bestride dem, og det er i forhold til til Nintendo og måten de pleier å lansere spillene sine på, så vi vet når mange kommende Nintendo-spill kommer, inkludert Yoshi and the Mysterious Book og nå sist Yoshi and the Rhythm Paradise Groove tror jeg spillet heter, men noen av de store kjenner vi ikke har faste datoer for, inkludert Fire Emblem Fortunes Weave og Splatoon Raiders, men det virker som om begge er nærmere enn de er lenger unna, og la oss utforske hvorfor, så ja Splatoon Raiders og Fire Emblem Fortunes Weave ser begge ut til å være satt til en sommerutgivelse, begge av disse spillene har blitt oppdatert med PEGI-klassifisering på eShop, noe som vanligvis betyr en lansering kommer snart, så mange føler at Nintendo har vært litt trege med å bringe store til Switch 2, selv om kritikken har blitt mindre etter lanseringen av det svært vellykkede Switch 2."
"Pokemon Pokopia, men det er også noen svært spennende titler på vei, ikke minst Splatoon Raiders og Fire Emblem Fortunes Weave, og kanskje kommer disse to mye tidligere enn vi kanskje hadde våget å håpe på, Reset Era har lagt merke til at eShop-sidene for begge disse spillene har blitt oppdatert med PEGI-klassifiseringer her og her, riktignok betyr ikke dette nødvendigvis bevise noe som helst, men i et innlegg påpeker trådstarteren at Metroid Prime 4 Beyond, Kirby Air Riders, Pokemon Pokopia og det kommende Yoshi in the Mysterious Book alle hadde utgivelse datoene ble satt omtrent 2-3 måneder etter at PEGI-klassifiseringen var ferdigstilt, forutsatt at dette mønsteret ser det ut til at vi kan se frem til en virkelig spennende spillsommer for Nintendo-konsollene både Splatoon Raiders og Fire Emblem Fortunes Weave er svært etterlengtede, og begge fyller et viktig hull i utvalget."
"Så det du må si, er at begge disse kampene sannsynligvis er kommer til å være Switch 2-eksklusive på dette punktet, vil du tro, så det vil kanskje ikke kollidere så mye med Risen Paradise Groove som andre spill vil ha tidligere, ettersom det spillet er teknisk sett et Switch 1-eksklusivt spill, noe som betyr at du ikke kan spille det på Switch 2, men det er overveiende for Switch 1-konsollen, men ja, det betyr sannsynligvis at vi kan sortere av å legge ut når vi kan forvente dem, så jeg tror ikke Nintendo har en stor lanseringsplan for juni ennå, og de har heller ikke noe planlagt for slutten av juli eller august, så juni er sannsynligvis litt tidlig nå, du vet at vi fikk Yoshi i midten av mai, så du skulle tro at hvis de skal å være i en utgivelsesdato for et av disse to spillene i juni, må de kunngjøre det ganske mye nå for å gi det to måneder eller så, så vi holder oss oppdatert, kanskje vi får et av dem i juni, kanskje det er Splatoon som er best i juni, og så vil du si at kanskje Fire Emblem Fortunes Weave vil komme ut i slutten av juli eller begynnelsen av august hvis de er satt til disse sommerutgivelsene som disse datoene antyder, betyr det også at vi har en veldig åpen høst for Nintendo, og høsten er åpenbart den store måneden, så hvilke tunge hitters har de planlagt her nå er det mange rapporter om at flere Star Fox-spill er på trappene nå hvis de skal lage et Star Fox-spill eller to Star Fox-spill, vil de på en måte få dem ut med anstendig avstand mellom dem, så kanskje det også blir et Star Fox spill til sommeren, jeg vet ikke, det er mye som skjer med Nintendo og ikke en mye bekreftet også, så det kommer til å bli interessant, men PEGI-klassifiseringen for begge disse spillene antyder at de er i horisonten, så følg med hvis du er spent til å spille noen av disse kampene, da det ser ut som de er nærmere enn de er lenger unna, men ja, det er tiden jeg har for i dag, jeg kommer tilbake i morgen for neste GOTV Ukens nyheter så til da håper jeg du nyter resten av mandagen din ta vare på dere alle"