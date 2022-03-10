GRTV News - Rykte: Epic Games jobber med ARC Raiders- et utvinningsskytespill med Disney karakterer

Spillet kan bli lansert så snart som i november 2026.
"Nå ser det ut til at vi har gått videre fra Battle Royale-, Marathon- og Arc Raiders-tiden og PUBG, ikke PUBG, unnskyld, Escape from Tarkov har bevist at ekstraksjonsskytespill kan være den neste store greia.Arc Raiders har spesielt tiltrukket millioner på millioner av spillere, og hvis du ikke er at utgivere ser på det og tenker at de vil ha en del av kaken, du kanskje ikke ser på riktig måte, men i en ny rapport fra Bloomberg ser det ut til at at Epic Games kommer til å jobbe med en Arc Raiders tile extraction shooter med Disney-figurer."
"For et par år siden investerte Disney rundt 1,5 milliarder dollar i Epic Games og har tillatt ting som du vet, flere Marvel-figurer i Fortnite, flere Star Wars-figurer i Fortnite, mange samarbeid der.Vi har selvfølgelig sett dem før, før den store avtalen på 1,5 milliarder dollar, men dette har virket som et veldig nært partnerskap, og det hadde også å gjøre med utviklingen av av noen få spill."
"Det antas at det kommer til å være rundt tre spill under utvikling som en del av dette avtalen i det minste i øyeblikket, og det første er som sagt et ekstraksjonsskytespill med Disney-figurer i stil med Arc Raiders, i det minste er det ifølge Bloombergs siste rapport."
"Tilsynelatende er de interne reaksjonene på dette akkurat nå litt blandede, det er noen som kritiserer dette spillet for å ikke være veldig originalt i sin mekanikk, mens andre mennesker virker fornøyd med det og vet at Epic vil gjøre det bedre.Det rapporteres forresten også at dette kan komme ut så snart som i november i år noe som betyr at det ikke er mye tid til å snu det rundt hvis bekymringene er reelle som vi sa tidligere, men vi har fått svar på Bloombergs rapport fra både Disney og Epic med varierende grad av interesse antar jeg, beklager, en talsperson for Disney sa at vi forblir fokusert på vårt langsiktige samarbeid med Epic, som fortsetter å ha et sterkt momentum og vårt arbeid med å bygge et transformativt spill- og underholdningsunivers forblir uforandret."
"I utgangspunktet sier svaret fra Disney absolutt ingenting annet enn at vi er jobber fortsatt med Epic Games, og vi kommer til å lage ting med det, du vet bare mye markedsføringssjargong i bunn og grunn.Men Liz Markman, Senior Director of Global Communications hos Epic, sier at Bloomberg rapporten i utgangspunktet ikke er unøyaktig, men, eller i det minste sa hun at den ikke gjenspeiler av ambisjonene i Disney-samarbeidet, vi bygger en ny spill- og underholdnings univers av Disney-opplevelser, Epics tidslinjer er aggressive og har alltid vært det, vi er Vi har flyttet utviklere til prosjekter med utgivelser som har blitt lansert i løpet av mens mindre prosesstypingsteam jobber med flere prosjekter."
"Så det betyr i bunn og grunn at du ikke må tro på alt du leser på nettet, du vil se det når du ser det det effektivt, og det er sannsynligvis det vi også vil si til deg, for mens Bloomberg alltid er veldig nøyaktig i sin rapportering, vet vi ikke hvordan det endelige produktet ser ut ut før vi ser det på skjermene våre."
"Men hvis den er planlagt til november, kan man tenke seg at det kommer en lansering, en kunngjøring en gang i løpet av sommeren, slik at folk er klare for dette, enten det blir på noe som Unreal Fest som åpenbart fordi Epic Games eier Unreal Engine kan være en ting eller det kan være noe på Summer Games Fest fordi det er da de fleste øynene vil være på spill i sommer, vi må vente og se, men dette er tilsynelatende en stor oppgang innsats for Disney, for Epic Games beklager, denne Disney-avtalen er ment å være deres store komme håp, for de siste ukene har vi tydeligvis sett Epic Games si opp tusenvis av ansatte folk og stengt ned noen populære Fortnite-spillmoduser også, så det ser ut til at vi kanskje Gud forby, at Fortnite-æraen avsluttes og at vi går over til noe annet helt og holdent."
