GRTV News - Bloodborne får offisielt en R-klassifisert filmatisering

Filmen Bloodborne er ekte, og den er på vei til kinoene.
"Så uten videre snakker vi i dag om en Bloodborne-film som er under arbeid, den første offisielle Bloodborne-filmatiseringen som kommer til å bli offisielt R-klassifisert, og den har blitt annonsert av Sony Pictures.Så hvis du ikke er klar over det, ser det ut til at From Software holder på med litt av et adaptasjonsmaraton for øyeblikket, vi har Sekiro anime som kommer ut i år, Alex Garland jobber med på en Elven Ring film med A24 som sannsynligvis kommer ut neste år, og så har vi også denne animerte Bloodborne-filmen som kommer fra Sony også."
"Sony eier Bloodborne som jeg er ganske sikker på at du sikkert vet fordi PlayStation publiserte Bloodborne og det var, vel det var From Softwares spill som de utviklet, det var spesifikt laget for PlayStation 4, og så Sony eier rettighetene til den slags ting, så det er hvorfor Sony bare kan si hei, vi gjør dette."
"Det har også gått rykter en liten stund om at dette har vært under arbeid sammen med rykter om ting som en Bloodborne nyinnspilling, en Bloodborne oppfølger, disse tingene som igjen ikke virker som om de har for mye vekt, men nå som vi har hatt dette, kan du være sikker på at folk kommer til å be om mer Bloodborne igjen og igjen og igjen, det kommer ikke til å komme noen vei."
"Som sagt ble dette bekreftet på CinemaCon som pågår akkurat nå, så forvent mye flere filmnyheter og underholdningsnyheter når vi snakker gjennom konvensjonen etter hvert som den tar plass.Sanford Panich, president for Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, sa at det kommer til å være veldig tro mot den opprinnelige ånden til Bloodborne, og det ble også bekreftet at dette kommer til å bli co-produsert av YouTuber JackSepticEye av alle mennesker som sa at Bloodborne er hans favorittspill gjennom tidene, og han kommer til å prøve å gjøre dette til det beste Bloodborne-tilpasning mulig."
"Ja, og som jeg sier der, Sekiro får også en adaptasjon, Elden Ring får også en adaptasjon, kanskje Dark Souls er der et sted på veien, Armored Core, igjen kanskje flere år unna.Jeg er ikke sikker, det er ingen plotbeskrivelse for dette, vi ser for oss at vi skal tilbake til gatene i Yharnam, og vi antar at vi vil følge mye av hendelsene i Hunters og slike ting i grunnspillet, men ellers, ja, plotbeskrivelsen er ikke der for øyeblikket, men det er tilfelle for Elden Ring-filmen som allerede har sett mange settbilder og ting, så igjen, detaljene vil forbli lette på dette, det er ikke noe lanseringsvindu for denne filmen på tidspunktet for innspillingen."
"Hvis jeg skulle gjette, ville jeg si at det sannsynligvis tidligst blir rundt 2028.Dette er noe som JackSepticEye i et innlegg på Reddit hevder at han har kjent til om en god stund, dette er ikke en helt ny kunngjøring hvor de er må lete etter stigerørene og slike ting, men animasjon tar sin tid og selv i Hollywood som vi lever i i dag, tar det en stund for prosjekter å bli blir realisert."
"Så for meg høres 2028 ut som en potensiell ønsketenkning for denne film.Det blir interessant å se hvor mye hype som gjenstår av Bloodborne akkurat da, for tydeligvis mens jeg snakker akkurat nå, er det en stor internettboble som absolutt elsker Bloodborne, de vil se Bloodborne hver gang det er en Sony-utstilling."
"Det kommer imidlertid til å bli interessant å se om den boblen kan gå ut på kino.Jeg skal bruke et eksempel som er litt rart før jeg avslutter, for jeg vet at det allerede er blitt kjørt over, men Hollow Knight Silksong, alle trodde det var litt av en boble fordi folk bare sa Silksong, Silksong, Silksong hele tiden, men det skapte en slik buzz rundt spillet at det endte opp med å ha en monstermengde spillere når det opprinnelig ble skyggelansert."
"Så vi får se om denne typen hype kan oversettes til å få folk til å gå på kino, for det er en mye større forespørsel enn bare å kjøpe et spill på Steam.Men ja, gi meg beskjed, er du spent på Bloodborne-filmen?Hva vil du at den skal dekke?Vi ses i morgen for flere GRTV-nyheter. Ha det."