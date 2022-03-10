GRTV News - Xbox ser ut til å revurdere sin holdning til Xbox-eksklusivitet

Store diskusjoner skal være i gang internt.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om et annet rykte som har begynt å gjøre rundene i forhold til Xbox denne gangen igjen."
"I hovedsak har det i det siste vært mye snakk om eksklusivitet, i en periode var det så det ut som om eksklusivitet skulle gå ut av vinduet, det skulle virkelig gå veien til Dodo, som så mange xbox-spill komme til playstation, mange playstation spill eller noen få playstation-spill som kom til xbox, og det virket som om barrierene mellom plattformene ble mykere."
"Fra et forbrukerperspektiv var det bra, fordi det betydde at du fikk tilgang til et bredt utvalg av programvare uavhengig av plattform, men fra et kommersielt ståsted og fra et forretningsmessig standpunkt har det kanskje ikke vært så fruktbart for konsollprodusentene med deres første titler og utviklere, og grunnen til at jeg tar det opp er fordi vi har sett denne nylige rapport om at Sony kanskje ønsker å gjøre sine singleplayer-titler til playstation eksklusivt igjen, noe som betyr ikke engang på PC, og det ser ut til å antyde at xbox kommer til å å følge etter, selv om det sannsynligvis vil bety at det bare ikke kommer til playstation og betyr det vil bare være PC og xbox, og det er det dette siste ryktet handler om, det sier at xbox kanskje revurderer sin holdning til eksklusivitet, men la oss uansett dykke inn."
"Så ja, ryktet sier at microsoft revurderer xbox-eksklusivitet ifølge en kjent journalist og insider det er veldig veldig veldig veldig store diskusjoner om eksklusivitet ting som foregår akkurat nå nå.Det har faktisk gått mindre enn to måneder siden Phil Spencer trakk seg som sjef for microsofts hele spilldivisjon og ble erstattet av Asher Sharma, på den tiden var mange bekymret for om hennes bakgrunn som leder for microsofts AI-divisjon, men hun vant raskt over samfunnet ved å klart avvise all AI-sludder, love et comeback for xbox-konsoller og skrote kritikeren dette er en xbox-kampanje."
"Siden den gang har det gått i et forrykende tempo med løfter om ytterligere utvidelse av den allerede bransjeledende bakoverkompatibiliteten, fikse problemene med rask gjenopptaking, de har presentert prosjekt helix, organisert en forhåndsvisning for xbox-partnere og så sent som i forrige uke en større overhaling av prestasjonssystemet ble lovet, men Sharma er ikke ferdig, og så sent som i går rapporterte hun at hun synes gamepass har blitt for dyrt og ønsker å øke verdien av abonnementet for sine spillere, men hvorfor stoppe der på xbox 2 podcast via ren xbox windows central-redaktør Jez Corden sier nå at hans kilder avslører at det for øyeblikket er mye intern diskusjon om eksklusivt xbox-innhold."
"Det er veldig, veldig, veldig store diskusjoner om eksklusivitet som pågår akkurat nå, og de anerkjenner verdien, det handler bare om hva slags selskap du ønsker å være på vil være et økosystem-selskap først, eller om du vil være et publiseringsselskap.selskap først."
"Corden sier at internt i Microsoft, helt opp til administrerende direktør Satya Nadella, har de begynt å til å innse at Xbox har større verdi for selskapet enn de tidligere har vært villige til å å erkjenne.Du kan ikke gjøre begge deler bra, enten vil maskinvareoperasjonen krympe til i utgangspunktet hva overflaten er nå, en skygge av seg selv, ikke sitt dødsleie."
"Vil du virkelig det for xbox-merket ditt, som er det eneste forbrukerrettede økosystemet som er noen form for sky med forbrukere?Og Satya sa i den sene samtalen med de ansatte at xbox også har verdi i bedriftens fordi når jeg møter mange av lederne, vil de ikke snakke om nettskyen de vil snakke om xbox, de vil snakke om halo, de vil snakke om xbox spill."
"Det er der du når forbrukerne dine der de ikke jobber, tror jeg i økende grad de vil gjenkjenne dette.Når det er sagt, er ikke problemet helt enkelt fordi Microsofts spill til syvende og sist har solgt utrolig bra på playstation-konsollene, avslutter Corden med å si at på slutten av dagen legger de igjen penger på bordet, og det er vanskelig å kjempe mot regnearket."
"Hva tror du Ashish Sharma og xbox-teamet hennes til slutt vil bestemme seg for?Fra et forretningsmessig synspunkt forstår jeg det.Da dette begynte å skje og barrierene, eksklusivitetsbarrierene og plattformen barrierer begynte å forsvinne til en viss grad, tror jeg vi alle håpet at det ville bli litt gi og ta fra alle, du vet, xbox ville gi playstation noen ting, playstation gi Xbox noen ting, og det ville være en slags "tit for tat"."
"Xbox ga mye til playstation, noen virkelig store tentpole-franchiser, og de har til hensikt å fortsette å gjøre det i 2026 også.Playstation har ikke gitt mye tilbake.Nå kan du si at Playstation ikke trenger å gjøre det, men det begynner å komme til et punkt hvor du har å si at hvis du ikke kan spille mange playstation-spill på xbox, hvorfor skal du da kunne spille xbox-spill på playstation?Og igjen, det er et publikum der, men du må også si at det er et publikum fortsatt på xbox og også på spesielt pc hvor du kan spille mye av hvor du kan spille xbox-spill uansett, så trenger du å benytte deg av playstation-publikummet når du vet at sony vil ikke gi deg noe tilbake i retur så eller så vil de gi deg smuler tilbake i retur fordi du vet at helldivers på xbox er flott, men helldivers er et spill som drar nytte av å ha flere folk på det."
"Vi ser ikke "God of War" eller "The Last of Us" eller "Ghost of Tsushima" eller noe sånt.som det på xbox.Jeg vet ikke om eksklusivitet vil være en primær drivkraft for konsollsalget av xbox lenger."
"Det er det som er vanskelig, for jeg tror de må få tilbake lysten til å ville spille xbox-konsoller, og så kan du se på eksklusivitet for å drive salget.Akkurat nå er jeg ikke sikker på at den gjør den jobben.Og dette er også et stort år, så hvis du skulle gjøre det, er dette sannsynligvis året å fokusere på bare xbox med halo gears of war forza og fable som alle kommer ut på en gang."
"Jeg tror ikke jeg vet om de nødvendigvis vil gjøre dette.Jeg tror de sannsynligvis vil fortsette med den strategien de har der xbox vil få et spill eller du vet det vil være en xbox konsoll eksklusiv for en kort stund eller kanskje et år 18 måneder og så vil det komme til playstation på samme måte som de har gjort med Bethesda-titler som Starfield nylig."
"Jeg tror det er den veien de vil ta, for jeg tror ikke du vil ha å miste virksomheten til på playstation ennå, selv om igjen sony er sony og de ikke virkelig gi opp mye i retur.Når det er sagt bør xbox 100% lansere flere spill på nintendo switch fordi det er en plattform."
"Nintendo kommer aldri til å gi noe, men det er et stort publikum som du kan utnytte og det er egentlig ikke noe du trenger å bekymre deg for å konkurrere med Sony om heller.Jeg vet ikke, det er mange bevegelige deler her.Jeg synes det har vært interessant å se eller følge Asher Sharmas regjeringstid på toppen av Xbox- eller Microsoft-spill så langt."
"Han har gjort mange ting som er fordelaktige for samfunnet, og har egentlig ikke satt en fot feil ennå, noe som er litt merkelig for en leder i en spillrolle, så vi får se hva som skjer der, men så langt har det vært interessant å følge, og vi kommer uten tvil til å høre mer om dette etter hvert."
"Dette er faktisk den siste GRT-nyheten jeg kommer til å kunne spille inn for denne uken, så jeg vil tilbake nå på mandag.Det blir selvsagt flere GRT-nyhetsvideoer å se på, men ja, inntil da takk for og jeg ser dere alle på den andre siden."
"Ta vare på dere selv, alle sammen."