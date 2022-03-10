GRTV News - Rykte: Ny God of War skal inneholde japansk og kinesisk mytologi, flere hovedpersoner

Ryktene om en spin-off til Faye har nettopp fått mange flere detaljer.

Audio transcriptions

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og du vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."

"Men uten videre, i dag snakker vi om et saftig rykte om den nye Gud of War-spillet som er ment å ha Faye som den spillbare hovedpersonen, og det kan også inneholde en hel rekke nye mytologier som du kan se i overskriften der, vi har japanske og kinesiske mytologier, og vi kan også ha flere hovedkarakterer på på veien også."

"Dette er Bens video fra da vi først tok en titt på dette God of War-spillet med kvinnelig ledelse som er ment å være en slags, jeg vil si, jeg vil kalle det det neste hovedspillet i franchisen som jeg tror det kommer fra Cory Barlog, og det kommer også til å bli utviklet av Sony Santa Monica."

"Det går rykter om at dette spillet potensielt kan bli avslørt i år med en utgivelse utgivelsesdato som kanskje peker mot neste år eller til og med senere i år, men som sagt, før vi har fått offisiell bekreftelse på dette, ta som alltid en klype salt, ta dette ryktet med en klype salt og legg det hele ut så du ikke får for høye forhåpninger, for ofte i spill vi enten rapporterer om spekulasjoner eller rykter eller hva folk har sagt på innsiden og vi kan ikke bekrefte akkurat nå om noe av dette er ekte eller ikke, men når vi ser på en ny rapport fra MP First ser det ut til at det er mye data som kommer ut om denne potensielle spillet, noe som får det til å høres mer og mer reelt ut."

"MP First bemerker forresten også at utviklingssykluser åpenbart endrer seg og ideer bli kastet bort og flyttet rundt og ting, så det er ikke helt tilfelle at dette vil være det fulle bildet, men ved å kombinere mange gamle rapporter sier MP First i utgangspunktet at dette nye spillet kan inneholde Faye så vel som Tyr som hovedpersoner, og det vil ha en hel rekke forskjellige mytologier som kommer i spill som jeg sa tidligere i form av sannsynligvis fiender å kjempe mot, men også karakterer som vil bli med oss på eventyret vårt ettersom det er skrevet at det er en slags geléaktig kubekompanjong som vi vil støte på i løpet av spillet, samt et snakkende sverd som er ment å være Merlin, noe som høres ut som om det er kommer til å spille en Mimir-lignende rolle i spillet, eller du kan forestille deg at det gjør det for oss."

"I alle fall forblir plottet ganske sparsomt når det gjelder detaljer, for selv om vi gjør vet at hvis ryktene stemmer om at dette sannsynligvis blir en prequel, vil jeg si at det er ganske sannsynlig at det blir en prequel heller enn noe annet som involverer Faye med tanke på hun er død. Spoilervarsel for God of War-spillet fra 2018 som kom ut nesten et tiår for nesten ti år siden, men bortsett fra det vet vi veldig lite om hva vi faktisk vil få se. Det er mulig folk har teorier om at Kratos kan være sluttsjefen, og det viser hvordan Faye og Kratos møtes for første gang, men ellers er alt litt uvisst akkurat nå."

"Det hadde vært superkult å involvere kinesisk og japansk mytologi. Jeg tror mange mennesker ønsker å se Kratos interagere med disse mytologiene først, men det kommer an på hvordan dette spillet introduserer God of War-mytologien for oss. Om det kommer til å være en slags om det virker som om Kratos i fremtiden kan reise til disse fjerne landene og møte gudene og dyrene og tingene som er i de landene, eller om dette vil være en engangsgreie, vet jeg ikke. Forhåpentligvis kan vi få noe uoffisielt om det snart for alle disse spekulasjonene gjør meg alltid litt forvirret. Jeg vet ikke om dere, men for meg lurer jeg alltid på hva som egentlig skjer her, og hvor mye av de kule tingene kommer til å være det vi ser i spekulasjonene som vi hører om i ryktene kommer til å bli sendt tilbake til oss. Det kommer til å bli tydeliggjort i det faktiske sluttproduktet."

"Vi får først vite det når Sony er klare til å avsløre det, men vi krysser fingrene for at spekulasjonene stemmer, og at vi får se mer av den i år. La meg få vite hva du synes om dette kommende God of War-spillet, og jeg ser deg i morgen for flere GR2-nyheter. Ha det bra."

