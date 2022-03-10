GRTV News - Rapport: De fleste i utviklingsteamet på Wuchang: Fallen Feathers' permittert

Etter å ha nektet å bli omplassert til supportarbeid, ser det ut til at flertallet av utviklerne hos Leenzee Games nå er på utkikk etter jobb.
"Men uten videre skal vi i dag snakke om en uheldig sak med Wuchang Fallen Feathers-utviklerne Lean Z Games, ettersom det ser ut til at teamet har blitt sløyd etter at de nektet å bli overført til andre oppgaver.Dette er en annen rapport, vi har ikke noe offisielt bekreftet av Lean Z Games i skrivende stund, så gjør saltbøssene dine klare, gjør deg klar til å ta dette med din vanlige klype salt når vi snakker om rykter og rapporter og slike ting, men de er også de tingene som vi kan spekulere mest i, så de passer alltid til et GRTV News-innslag Det tror jeg."
"Men uten videre kommer dette fra Savepoint Gaming som har funnet en rapport fra et kinesisk utsalgssted Gamersky som sier at utvikleren hos Lean Z, regissøren beklager for Wuchang Fallen Fjær, Xia Siwan, jeg har sannsynligvis definitivt slaktet det, men i alle fall forlot de så tidlig som i februar 2026 før månenyttåret, noe som i hovedsak betydde at laget som hadde laget Wuchang Fallen Feathers, ble stående i et slags limbo."
"Det ble for øvrig også rapportert at regissøren ikke sluttet av seg selv, de ble avskjediget, så igjen, ja, dette etterlater resten av teamet i et slags limbo-stadium, og utgiveren og utviklerne ble spurt om de kunne tenke seg å jobbe med outsourcing eller jobbe som et støttestudio for andre spill, nektet de fleste av dem det, noe som førte til at de i stedet for å bli omplassert, ble permittert og er nå på utkikk etter arbeid."
"Dette er en interessant historie, for ikke bare betyr det at Wuchang Fallen Feathers sannsynligvis ikke vil få noen større innholdsbiter, men det kan fortsatt få oppdateringer det er sannsynligvis fortsatt et skjelettmannskap rundt for å støtte spillet, men jeg tviler på at det kommer til å kommer til å få noen store utvidelser eller noe sånt når teamet er sløyd, men det viser også at du fortsatt kan ha et økonomisk potensielt vellykket spill, jeg vet ikke mye om budsjettet bak Wuchang Fallen Feathers, men jeg vet at det klarte å selge 1 million enheter ganske raskt og deretter klarte å tiltrekke seg, tror jeg, rundt 100 000 Steam-anmeldelser som satte spillet til omtrent blandet, så det ble ikke elsket universelt, men det hadde definitivt funnet et publikum, og det hadde også klart å tiltrekke seg ganske mange salg som jeg sier, en million solgte eksemplarer i løpet av den første dagen eller de første dagene av den var ute for publikum, og jeg tror den definitivt solgte mer enn en million da den hadde ferdig, sa utgiveren 505 Games at det var et økonomisk vellykket spill selv om de var imponert over de økonomiske resultatene og antall solgte eksemplarer så igjen ser vi på spill som kan gjøre det bra, som kan finne sin nisje, som ikke er lider av vestlig oppblåsthet, for eksempel der budsjettene går opp i 300 millioner for et AAA-spill, og likevel ser du teamet sløyd, i det minste angivelig. La meg få vite hva du synes om dette, hvis du spilte Wuchang Fallen Feathers, vil du se mer av Wuchang Fallen Feathers, gi meg beskjed om alt dette og mer, så ser jeg deg i morgen for flere GRTV-nyheter, farvel!"