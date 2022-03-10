GRTV News - Krigen har gjort Metro 2039 til den mørkeste posten hittil

Vi har fått vår første titt på 4A Games nye Metro tittel.
"i dag snakker vi om Metro 2039, nå har det vært en god del nyheter i morges om Avengers Doomsday og sånne ting, men med tanke på vi ikke fikk den traileren, vi har bare hørt ting om traileren, det gjør egentlig ikke føles rettferdig å snakke om det på GRTV News, og det er også verdt å snakke om dette spillet fordi dette spillet på en måte tar over diskusjonen rundt store spill som blir utgitt i det minste i går kveld da Metro 2039 har vist seg frem, det fikk en avsløringstrailer som er en stor lang filmtrailer som i hovedsak bare tar oss gjennom, jeg vet ikke hvorfor det er to forskjellige trailere, men jeg skal la denne spille i bakgrunnen her mens vi snakker om hvordan Metro 2039 viser seg frem, og det virker absolutt som et annet spill enn de vi har sett før, 4A Games har ikke lagt skjul på at de har vært nødt til å endre og at de har måttet snu seg rundt på grunn av den pågående krigen i Ukraina, og det har på en måte blitt gjenspeilet mye i Metro 2039, Metro-verdenen vil være annerledes enn det vi ser, det er alt fraksjonene som en gang kjempet om kontroll over Metro i de tidligere spillene, har nå forent seg til en som heter Novorike, som høres ganske ond ut, og det virker som om den er like ond som det høres ut, for det ledes av en Fører, og vi kommer til å spille en helt ny karakter, en karakter med stemme som heter Stranger som vil prøve å ta Novorike fordi de har en historie der, det ser ut til at det har noe med barna deres å gjøre eller noe sånt, i alle fall er de våre nye hovedpersoner, og de er på vei tilbake ned i tunnelene etter at vi har fått den store åpne verdenen i Metro Exodus, skal vi gå tilbake ned i mørket i tunnelene i Metro, dette er noe som kommer til å bli ønsket velkommen av mange fans, for mange likte Metro Exodus, men var ikke akkurat begeistret for det faktum at Metro-spillet hadde tatt et ganske stort skritt utenfor av Metro fordi det er mye av det som gjør disse spillene spesielle, i alle fall som Jeg sa at det kommer til å bli mye mørkere, det kommer til å ha mange temaer fokusert rundt tap og krig og konsekvensene av å forbli stille og konsekvensene av å forbli selvtilfreds Jeg antar at det allerede er ganske dystopisk, men det kommer tydeligvis til å bli mye verre, og det kommer ikke til å bli lagt skjul på 4A Games' skildring av postapokalypsen i Metro 2039, vi har ikke en utgivelsesdato for det ennå, men det kommer denne vinteren, det kommer til PC og Xbox Series X, og du kan tenke deg at det kommer til PlayStation 5 også, men dette var åpenbart en Xbox-visning, så det er alt vi kan kommentere akkurat nå, vi fikk en liten titt på gameplay som var en blanding av filmsekvenser, det så i det minste ut som 50% filmsekvenser vil jeg si av helten vår, den fremmede, som går tilbake ned i metroen og er jaget av noe som ser ut som en gigantisk rotte blandet med en gorilla blandet med kanskje litt av en muldvarp eller en spissmus eller noe sånt, uansett, det er omtrent alt jeg har til deg, si ifra hvis du er begeistret for Metro 2039, hvis du liker den nye retningen dette har tatt, så skal jeg vi ses neste uke for flere GRT-videoer, ha det bra."