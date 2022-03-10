GRTV News - Clair Obscur: Expedition 33 tar hjem den største prisen på BAFTA Games Awards

Sandfall-tittelen har nå vunnet alle de fem store GOTY-trofeene.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Games Awards som gikk av stabelen fredag kveld.Vi skal snakke om noen av seirene og noen av de forskjellige spillene og utviklerne og studioene som tok hjem trofeer."
"Den store vinneren var Claire of Segura Expedition 33, som dere sikkert kjenner til.Ikke fordi den gikk hjem eller stakk av med massevis av trofeer.Jeg tror den ble nominert til rundt 12 priser, den vant tre trofeer, så den var vellykket.Det var faktisk ikke så bra, men det tok hjem den store prisen, Game of the Year-troféet."
"Jeg tror det er i BAFTA-termer, jeg tror det blir sett på som det beste spillet.Men uansett, la oss dykke inn, la oss ta en titt, og så tar vi det derfra.Så ja, BAFTA Games Awards 2026, alle kategoriene og vinnerne.Claire of Segura Expedition 33 stakk av med den store prisen, men Dispatch tok også med seg en mengde trofeer hjem."
"Nok et år, nok en BAFTA Games Awards er i boks.Seremonien ble avholdt den 17. april i Queen Elizabeth Hall på London South Bank Centre, hvor mange av videospillbransjens største navn og studioer kom sammen for å feire mediet og kåre de beste av de beste.I den forbindelse ble det kåret en rekke vinnere, som du finner nedenfor."
"For hver av kategoriene er vinnerne uthevet i fet skrift.Animasjon, Dispatch tok hjem trofeet.Det er jo egentlig en animasjonsfilm, ikke sant? Så det gir på en måte mening.Jeg tror at Death Stranding kan føles litt..."
"Death Stranding vil kanskje føle seg litt presset på det, for jeg synes at animasjonen deres er spesielt fantastisk.Lydprestasjon eller kunstnerisk prestasjon, beklager, Death Stranding.Nå ser jeg på dette og tenker at Claire of Segura nok føles litt hardt gjort der, eller til og med South of Midnight.Men Death Stranding har et pent, det er et veldig pent spill."
"Lydprestasjon, Dispatch, det er kanskje en av kveldens merkeligste priser for meg, for jeg synes Dispatch har et bra lydspor, men jeg synes ikke nødvendigvis det er en lydprestasjon på samme måte som noen av disse andre spillene kan være.Men Dispatch fikk det trofeet."
"Beste spill, Claire of Segura Expedition 33.Jeg synes det var fortjent, for å være ærlig. Jeg tror det var den eneste hun hadde vunnet.Britisk spill, Atomfall.Det er nok det mest britiske av alle spillene der, selv om Two Point Museum selvsagt også er ganske britisk."
"De er alle laget av britiske utviklere, det er derfor de er britiske spill.Debutspill, Claire Obscure.Igjen, jeg tror det er vanskelig å slå ned på det, selv om det er noen andre spill her inne som jeg synes fortjener et nikk, som Blueprints."
"Utviklingsspill, No Man's Sky.Jeg har egentlig ikke noe imot det, for jeg tror at det sannsynligvis har hatt mest eller den beste støtten av alle disse.Så all ære til No Man's Sky."
"Familie, Lego Party.Jeg har faktisk ikke så dårlig samvittighet for det, for mange av disse spillene føles ikke nødvendigvis som familiespill.Men Lego Party er kanskje per definisjon et familiespill."
"Game Beyond Entertainment, Despalote.Det er en pris som, du vet.., den kan gå til en utbygger av mange forskjellige grunner.Men det gikk til Despalote, så all ære til dem."
"Spilldesign, Blueprints.Det har fantastisk spilldesign.Jeg synes dette er en veldig vanskelig kategori å velge fra, men den som får den, fortjener den til syvende og sist."
"Men all ære til Blueprints.Flerspiller, Ark Raiders.Jeg tror ikke konkurransen i denne kategorien er så stor, for jeg tror ikke du ville gitt den til Dune Awakening, fordi flerspillerdelen for øyeblikket aktivt blir fjernet fra spillet, på en måte."
"Elden Ring Night Reign ble aldri noen stor hit.Lego Party er et partyspill, så teknisk sett er det flerspiller, er det ikke?Peak er en god utfordrer, og det samme er Split Fiction, men Split Fiction er bare et samarbeidsspill."
"Du kan bare spille med to personer.Så per definisjon burde det vel egentlig gå til Ark Raiders.Man kan jo lure på hvorfor Battlefield 6 ikke kom med i denne kategorien, om noe.Musikk."
"Jeg er faktisk overrasket over at Ghost of Yotei vant dette, bare på grunn av Claire of Skyra Expedition 33s soundtrack.Det er fantastisk.Når det er sagt, er lydsporet til Death Stranding utmerket."
"Indiana Jones-lydsporet er utmerket.Tøff kategori.Fortellende.Stor overraskelse at Kingdom Come Deliverance 2 vant.Jeg tror mange ville ha antatt at ville ha gått til enten Claire of Skyra eller Death Stranding, denne, med Indiana Jones som en mulig dark horse, men Kingdom Come tok den."
"Jeg har ikke noe imot det.Warhorse gjorde en utrolig jobb med det spillet, og de har fått sine blomster for det.Ny IP?South of Midnight."
"Jeg elsker South of Midnight.Jeg synes det er en fantastisk IP, men jeg tror kanskje den har en fordel i forhold til Claire Obscure, kanskje til og med Dispatch her."
"Det er et flott spill.Jeg synes bare konkurransen er veldig tøff i den kategorien.Men uansett, all ære til dem.Utøver i en hovedrolle?Igjen, Claire Obscure."
"Denne gangen er det Jennifer English som tar hjem trofeet.Personlig ville jeg ha satset på Troy Baker fordi jeg synes han gjorde en fantastisk jobb i Indiana Jones, men Claire Obscure-teamet, Alle som var involvert i det spillet gjorde det så bra, så gratulerer."
"En birolle?Jeffrey Wright for Dispatch.Igjen, en veldig tøff kategori.Jeg skjønner hvorfor noen av dem vinner.Igjen, jeg ville nok ha valgt Troy Baker bare fordi jeg synes Higgs også er en så minneverdig karakter, men det er bare min personlige preferanse."
"Teknisk prestasjon?Yoteis spøkelse.Teknisk prestasjon kan gis av en hel rekke forskjellige grunner, og Ghost of Yotei er et veldig godt sammensatt spill av mange forskjellige grunner, så jeg har ikke noe imot det heller."
"Du vil ikke at ett spill skal stikke av med for mange forskjellige trofeer, men jeg vil kanskje si at Death Stranding 2 er en større teknisk prestasjon enn Ghost of Yotei for meg personlig.Men igjen, jeg synes alle disse spillene fortjener det på hver sin måte, så ja, det er det."
"Men ja, det er alle vinnerne fra alle kategoriene.Calair Obscure har nå oppnådd en bragd for første gang noensinne.Ingen spill har noen gang gjort dette, ved at spillet har tatt hjem Game of the Year-trofeet i alle de fem store prisutdelingene for videospill, som er Critics' Choice."
"Er det Kritikernes valg?Jeg tror det er Kritikernes valg.Game Awards, DICE, Golden Joysticks, og nå BAFTA.Fem store show som Calair Obscure har plukket opp en mengde trofeer."
"Jeg tror at når vi går inn i BAFTA Games Awards, ville du ha antatt at Calair Obscure ville ha plukket opp enda flere trofeer enn den gjorde, men det den fikk til, og det den vant var absolutt fortjent i seg selv."
"Og på samme måte, alle de andre spillene som vant ting, krediter dem også.Det er i grunnen slutten på prisutdelingssesongen.Det blir noen små priser her og der nå resten av året, men..."
"Resten av våren.Men nå er nok prisutdelingssesongen så godt som over.Nå ser vi fremover mot neste prisutdelingssesong, som starter en gang i november, desember."
"Men ja, det er all den tiden jeg har.Jeg er tilbake i morgen med ukens neste GOTV-nyhet, så følg med for det.Og ellers, ja, takk for at du ble med meg."
"Og jeg ser dere alle på neste gang."