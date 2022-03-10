GRTV News - Dragon Ball Xenoverse 3 annonsert med planlagt utgivelse i 2027

Etter 10 år får vi offisielt et nytt Xenoverse -spill.
I dag snakker vi uten videre om Dragon Ball.
"Et par store kunngjøringer i helgen for Dragon Ball, vi har Dragon Ball Sparking Zero's Super Limit Breaking Neo DLC som kommer i sommer med 30 figurer, ekstra scener og slike ting til det kampspillet, og vi har også Dragon Ball Xenoverse 3 er annonsert for den planlagte utgivelsesdatoen 2027."
"Så dette er det tredje Dragon Ball Xenoverse-spillet, og hvis du ikke er kjent med Dragon Ball Xenoverse, er det i hovedsak en blanding av en slags RPG-elementer med en klassisk kampstil som setter deg inn i Dragon Ball-universet som en slags den ultimate selv-insert karakter."
"Det er i hvert fall det jeg har lest om Dragon Ball Xenoverse 2.Jeg har ikke spilt noen av spillene fordi jeg bare ble veldig interessert i Dragon Ball, vil jeg si i løpet av de siste par årene eller så personlig, så Sparking Zero er på en måte min viktigste ting og jeg kjenner animeen, men jeg kjenner ikke Xenoverse så godt."
"Men som du kan se i traileren som jeg bare skal spille i bakgrunnen her, ser det ut til at Xenoverse 3 fortsetter der Xenoverse 2 på en måte slapp med ideen om å utforske et futuristisk miljø der gamle karakterer kommer tilbake for å hjelpe slik at du kan hjelpe dem med å gjenopprette historiens gang i år 1000 eller noe sånt."
"Det kommer sannsynligvis til å ha tilpassbare hovedpersoner, eller en tilpassbar hovedperson som du kan lage akkurat som det forrige spillet hadde.Vi ser en tease av Bulma på slutten av traileren her, som starter slik 2D-animasjon i Dragon Ball-stil, og går så over til noe annet, som du vil se senere."
"Vi har ikke så mange detaljer om hva spillet kommer til å bestå av, hva det kommer til å være, men vi har to tidligere spill som har blitt utgitt og kan vise deg nøyaktig hvordan det kommer til å spille.Som Jonas også skriver her, er støtten for Dragon Ball Xenoverse 2 faktisk ganske imponerende med tanke på at det er 10 år siden det spillet ble utgitt i 2016, og det er hatt 7 år med DLC-er, 10 år med konsistent støtte og på en måte konstant anerkjennelse av spillets eksistens og å gi folk sjansen til å spille gjennom kommende og fremtidige Dragon Ball-historier som Daima for eksempel har blitt lagt inn i Xenoverse slik at folk kan samhandle med den historien og spille disse kampene som de ønsker."
"Det er ikke akkurat som Dragon Ball Z Kakarot, der du spiller i Gokus sted hans mest ikoniske kamper, men i stedet lar deg på en måte komme inn og hjelpe og sameksistere med karakterene sammen med dine egne kreative protagonister, som jeg sa.Men ja, på vei mot en gang i 2027, vi er ikke sikre på når dette vil være."
"Hvis jeg skulle gjette, ville jeg si en gang rundt i år, siden det ser ut til at vi får mange Dragon Ball-nyheter akkurat nå, så det virker som en god tid å virkelig skyve men vi kommer nok til å se mye mer om dette i løpet av sommeren og høst- og vintermånedene uansett."
"Men la meg få vite om du er spent på Dragon Ball Xenoverse 3, om du er spent på Dragon Ball Sparking Zeros nye DLC."