GRTV News - Rykte: Microsoft forbereder en brutal oppsigelsesrunde for Xbox

Er vi i ferd med å se en ny utrenskning av Microsofts spillavdeling?
"Uten videre om og men i dag snakker vi om noen potensielle oppsigelser for Xbox, jeg bruker ordet potensiell veldig veldig tungt fordi dette er ennå ubekreftet, og det har ikke blitt offisielt annonsert at Xbox kommer til å si opp enda flere folk, men det virker at så mye som 15% av spilldivisjonen kan være i fare, noe som betyr at ting som studioer kan bli lagt ned, vi kan se et stort lederskap forlate, vi kan se andre studioer bli helt tømt, flytte til støttestudioer, slike ting, veldig sjelden er disse tingene bra for noe annet enn forretninger og bunnlinjer når du ser på et så stort selskap som Xbox fordi de eier så mange studioer at realistisk sett er 15 % av arbeidsstyrken, som Jonas skriver, hele studioer."
"Siden Asha Sharma tok over som administrerende direktør, har det sett ganske positivt ut for Xbox, vi fikk kunngjøringen av Project Helix, som har blitt nevnt, fikk vi også litt lederskap og det så ut til at det kom til å bli mye fokus på å prøve å gjøre Xbox den suksessfulle merkevaren som den var for omtrent 20 år siden nå, vi snakker i den berusende dager av 360, men Gaming Vault fremhever et rykte fra Blind som i hovedsak tilsynelatende er et forum som bare har profesjonelle på det og folk som er verifisert som spillindustri som frykter at rundt 15 % av Microsofts spilldivisjon kommer til å bli avskjediget, det er en enorm mengde mennesker når det gjelder antall, vi har allerede hatt om 2000 oppsigelser hos Microsoft tidligere, noe som igjen bare legger til den enorme mengden av mennesker som blir permittert i spillindustrien i skrivende stund."
"Det kan enten bli annonsert den 6. mai, som er om et par uker, eller den 5.juni, det vet vi ikke, for kilden kan være fra Amerika eller fra en annen del av verden.av verden, så det kan være om et par måneder, jeg vil si at det sannsynligvis er med det er så nær 6. mai på tidspunktet for innspillingen at det er den datoen fordi man kunne tenke seg at de ville ønske å få denne kunngjøringen ut raskere i stedet for å ha den kommer rundt 5. juni, som er når det kommer mange positive kunngjøringer for Xbox, som om de kommer til å prøve å spinne ting tilbake, og så hvis de lar det en måned etter det, men ja, igjen, dette er alt spekulativt i øyeblikket, ingenting har blitt offisielt bekreftet, og med Blind var det også forumet, vi har hatt tidligere i året foruminnlegg bli snakket om som legitime nyheter som retningen bak Crimson Desert var for eksempel et stort samtaleemne da spillet ble utgitt fordi noen som angivelig hadde jobbet med spillet, snakket om det i detalj på fora som var ment å være for verifiserte arbeidere, men selv med slike ting er det veldig, veldig vanskelig å legitimere disse kildene på den måten vi ønsker, så som alltid må du ta ting som dette med en klype salt"