GRTV News - Game Pass blir stadig rimeligere

Prisene på Ultimate- og PC-nivåene blir redusert til prisen for nye Call of Duty-spill på dag én.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss litt på Xbox og snakke om Microsoft av den enkle grunn at det er en ganske stor ting har skjedd i det siste. Det ble ertet av den nåværende Xbox- eller Microsoft Gaming-sjefen Ashish Sharma at det kom til å bli endringer i Game Pass fordi det rett og slett bare er overpriset. Jeg tror de fleste vil være enige i det. Jeg tror ikke hva folk ville ha trodd er at det ville ha skjedd så raskt. Så Xbox har offisielt annonsert at Game Pass har en prisreduksjon, en ganske betydelig en ganske betydelig reduksjon. Det kommer på bekostning av noe som jeg tror de fleste Game Pass-brukere egentlig ikke kunne brydd seg mindre om, i og med at prisen synker, men det betyr at Call of Duty-spillene ikke vil lanseres som en dag én-tittel. Nå igjen, jeg tror flertallet av folk som spiller Game Pass sannsynligvis ikke bruker det hovedsakelig for å få tilgang til Call of Duty spill, så jeg tror det passer dem. Det er mange andre ting som folk ønsker å tilgang til gjennom Game Pass, men slik det er nå, eller slik det var tidligere, var prisen på det var for høy til at det ikke var verdt å kjøpe. Men dette her gjør det nå mer rimeligere, og ja, en ganske positiv endring må man si. Så Xbox Game Pass får mye billigere, men Call of Duty-spill vil ikke lanseres på tjenesten lenger. En uke har gått siden den nye Xbox-sjefen Ashish Sharma sa at Game Pass er for dyrt. Hun har sagt ganske mange ting siden hun erstattet Phil Spencer, men nå er det på tide å handle. Microsoft avslører at Game Pass Ultimate får et priskutt i dag. Det er ikke et lite kutt heller da Game Pass Ultimate går fra £29,99 til £22,99 i måneden, mens PC Game Pass går fra £ 16,49 til £ 13,99 i måneden. Det er imidlertid en hake fordi vi blir fortalt at dette betyr Call of Duty-spill vil ikke bli med i Game Pass Ultimate eller PC Game Pass ved lansering lenger fra og med i år. De vil i stedet bli lagt til Game Pass Ultimate og PC Game Pass ett år etter lansering. Vil du skaffe deg Game Pass nå, og hva synes du om at Call of Duty ikke lanseres på tjenesten lenger?Så ja, jeg synes dette er en positiv endring over hele linjen. Jeg tror den forrige prisen var rett og slett altfor dyr, og jeg tror at den fremmedgjorde mange av størstedelen av brukerbasen. Denne prisen er fortsatt dyr, men du, eller i det minste måten de formulerte det på, får du fortsatt Xbox Game Studios-titler fra dag én. Så det betyr Forza, det betyr Gears of War E-Day, det betyr Halo Campaign Evolved, det betyr Fable, men du får ikke Call of Duty-spill. Som igjen, jeg tror de fleste ikke egentlig kunne bryr seg mindre om det, fordi jeg tror de fleste som spiller Game Pass velger det og bruker det for tilgangen til en rekke spill som det gir, og jeg vil ikke si nødvendigvis at det sprer seg til Call of Duty-spillere. Call of Duty-spillere oftere enn ikke er sin egen greie, litt på samme måte som FIFA-spillere og GTA-spillere. De er på en måte av det brede mainstream-publikummet som sannsynligvis ikke kunne brydd seg mindre om, la oss si, Vampire Crawlers blir lagt til i Game Pass. Ikke mye crossover der. De som gjør det vil ha Game Pass er de som ønsker å prøve det brede utvalget av ting og utforske alle disse forskjellige fantastiske spillene som kommer med jevne mellomrom. Så jeg tror dette er bedre. Det er kanskje fortsatt litt for kostbart. Det er selvsagt i dollar, så må man si at det koster rundt 18 pund i måneden for Game Pass Ultimate akkurat nå. Som, du vet, hvis du spiller en førstepartstittel hver tredje måned, betaler du for det. La oss si det sånn, Forza kommer ut i mai, og det blir sannsynligvis et spill til 60 pund, og hvis du legger til det, Gears of War E, la oss si, Halo er, som det ryktes, utgivelsesdato eller hva som helst i juli og så Gears of War E day en gang i september, Fable en gang litt etter det. Som alle av det, hvis du pakker disse spillene sammen, er det sannsynligvis, hvis du kjøpte dem alle, er det sannsynligvis koste deg 200 pund eller mer. Så å betale, la oss si, 18 pund i måneden for Game Pass er relativt nær fordi det også gir deg bonusen med tilgang og alle de andre tingene. Og igjen, det første, ikke-førstepartstitlene, tredjepartstitlene som vi kaller dem, som lanseres på Game Pass på dag dag én, i tillegg til alle de andre tingene også. Så jeg tror det fortsatt er, jeg tror det er mye mer overkommelig. Du sier nok fortsatt at det er litt for dyrt, men nå vet du hva du får med det. Hvis du skal kjøpe Game Pass, er det fordi du kommer til å spille mange spill og du kommer til å gjøre det til en ganske rimelig pris i den forbindelse. Så jeg tror det er mye bedre nå."
"Jeg synes dette er et flott trekk, og jeg tror ikke flertallet av Game Pass-abonnentene vil savne Call of Duty ikke er inkludert. Jeg mener, igjen, det vil være der. Det vil bare være et år for sent. Hvis du vil spille spillet, kjøp det. Hvis du ikke vil spille spillet, er du ikke så bekymret om det, vent et år, spill det gjennom abonnementet da. Jeg synes det er en god idé."
"Og til syvende og sist synes jeg Ashley Sharma har hatt en god regjeringstid på toppen av Xbox så langt.Gode endringer, positivt for samfunnet og forbrukerne, og vi får se om hun kan leve opp til til det når vi fortsetter. Men ja, det er all den tiden jeg har, men jeg kommer tilbake i morgen med ukens neste GRT-nyhet. Så følg med for det."