GRTV News - The Last of Us og Indiana Jones skuespiller Troy Baker vil satse på spillutvikling

Troy Baker snart kunne prøve seg på å fortelle sin egen historie.

"Hei, velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GLTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor, uansett hvor du får det fra, for flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, anmeldelser av serier, eksklusivt, intervjuer, verdensnyheter, sport nyheter og selvfølgelig så mye mer, uten videre i dag, vi snakker, beklager for introen litt tidlig da, i dag snakker vi om Last of Us stjernen og Indiana Jones stjernen, Troy Baker, som ønsker å gå inn i en verden av spillutvikling, så det er en ganske tøff jobb å drive med spillutvikling akkurat nå, du har sannsynligvis omtrent samme sjanse for å gjøre det antar jeg som du gjør som skuespiller og Troy Baker har allerede gjort det det, så hvorfor ikke gå to av to, spøk til side, han snakket med Eurogamer i en intervju nylig, og han sa at han ønsker å gå over fra å være en del av av og hjelpe til med å fortelle andres historier til å kunne fortelle sine egne historier i en veldig lik stil som Abubakar Salim, som fortsatte å lage spill etter å ha vært stemmeskuespiller i tillegg til å spille i en mer tradisjonell rolle, kan man vel si, Baker sa at jeg har hatt en utrolig mulighet til å jobbe med de beste i denne bransjen, It's Insane, Ken Labine, Hideyo Fujima, Neil Druckmann, Todd Howard, Vince Zampella, disse menneskene er forbilder Jeg har jobbet med disse menneskene og jeg har lært så mye av dem, hva jeg er å ta disse leietakerne, ta disse utskriftene av svært vellykkede titler, ikke bare når det gjelder salg og tall, men historiene som har definert bransjen, å kunne innovere og gjenskape og etterligne disse prosessene og praksisene i historiene som jeg ønsker å fortelle. Vi vet ikke helt hvilke historier Baker ønsker å fortelle akkurat nå, han sier at han ønsker å ta seg god tid med denne prosessen, jeg skal lese opp en annen sitat her og jeg siterer, jeg kommer til å ta meg god tid fordi jeg vil forsikre meg om at når jeg endelig forteller en historie, er den av like høyt kaliber som de jeg prøver å å etterligne. Så det virker ikke som om han har hatt noe annet enn en samtale med noen studioer på dette tidspunktet, på en ganske morsom måte, sa Abubakar Salim ikke gjør det, som svar på et innlegg fra IGN på Twitter som snakket om at Baker ønsker å Abubakar Salim har hoppet inn i spillutvikling etter å ha vært skuespiller, og har hatt en viss suksess med sine videospill, men han har også alltid møtt mye kritikk, for det meste uberettiget for den typen spill han skaper, vil jeg si. Baker ser ut til å være en stor fan av ham uansett, han sier at jeg elsker Abu, jeg har spilt helvete ut av spillene hans, han er en som har en dyp lidenskap for spill, og som har funnet en måte å gjøre det om til en stor forretningsvirksomhet for ham. Vi får se om det er en god forretning for Troy Baker, Jeg kan tenke meg at han heller mot noe som ligner på The Last of Us, som en veldig historietungt spill som også kommer til å være en tradisjonelt ganske filmatisk opplevelse, men vi må vente og se hvordan Baker ønsker at dette skal bli til, om han ønsker å bare skrive sin egen historie som blir til et videospill, vil han være med på designsiden, vil han regissere et spill, alt er ganske forskjellig, og alt er ganske vanskelig i seg selv, så vi får se hva han kan gjøre der, eller om han bare slenger navnet sitt på en historie som så blir satt ut i livet av et studio han stoler på. Som jeg sa, vi må vente og se, hvilken type spill vil du gjerne se Troy Baker ta tak i, tror du han er kommer til å gi ut et spill snart, la meg få vite alt det og mer, så ses vi snart for flere TRTV-nyheter, ha det bra."

