GRTV News - Miyamoto ble sjokkert over anmeldelsene for The Super Mario Galaxy Movie

Nintendo-veteranen forventet at kritikernes inntrykk ville være bedre enn for originalen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Mario Galaxy-filmen, faktisk fordi Shigeru Miyamoto har gjort noen forskjellige intervjuer i det siste, uten tvil i et forsøk på å å tilpasse seg den japanske premieredatoen for filmen, som jeg tror faktisk er i morgen så vi kommer til å se en stor økning i billettinntektene må man anta i løpet av denne kommende helgen."
"Men uansett, som en del av dette snakket han litt om anmeldelsene for filmen som tydeligvis var ganske dårlige da de kom ut, mange kritikere var ikke fornøyde med denne filmen.Jeg tror folk som er kjent med videospill og den slags familievennlige moroa eventyr som Mario pleier å servere, var litt snillere mot det, men disse menneskene som ikke var fra de mer etablerte underholdningspublikasjonene, skal vi si var veldig veldig harde på det til det punktet hvor det fikk det til å virke som om det kom til å bli en absolutt togvrak av en film."
"Hvis du har sett den, har du sikkert noen synspunkter på den, men jeg tror vi alle kan være enige om at den ikke var en total katastrofe, selv om den kanskje ikke var tidenes sterkeste film.Men uansett, grunnen til at vi snakker om i dag, er fordi de negative anmeldelsene har overrasket Shigeru Miyamoto."
"Jeg trodde det skulle bli annerledes denne gangen, og det var enda tøffere enn forrige gang, som Jeg syntes det var merkelig.Så ingen ble vel overrasket over at folk strømmet til kinoene for å få med seg den første Mario film laget av animasjonsmesterne hos Illumination, som tidligere hadde brakt til verden både Despicable Me og The Minions."
"Når det er sagt, var det likevel mange som ble litt overrasket over hvor populær filmen faktisk ble.Men ikke alle likte den, spesielt filmkritikerne hadde sitt å si, og meningene var svært blandede da oppfølgeren, Super Mario Galaxy-filmen, unnskyld, hadde premiere.Folk strømmet nok en gang til kinoene for å følge eventyrene i Soppriket, men denne gangen var kritikerne enda sintere."
"En person som er overrasket over dette er Marios skaper Shigeru Miyamoto i et NDW-intervju via Nintendo Parents Watch, eller Patents Watch unnskyld, han prøvde, hadde han dette å si om saken.Situasjonene er like, er de ikke?Egentlig syntes jeg kritikernes anmeldelser av den første filmen var forståelige, men jeg trodde denne gangen ville det være annerledes, og det var enda hardere enn forrige gang, noe jeg fant merkelig."
"Folk fra andre sjangre kommer inn og jobber hardt for å leve opp til, gi liv til filmen så det er veldig rart at de som prøver å gi liv til filmindustrien er så passive.Nintendo er nok ikke så opprørt over det, selv om de absolutt ikke er vant til Mario-produksjoner får lave seertall ettersom filmen gjør det utrolig bra på kino."
"og er på god vei til å bli den første filmen som tjener inn over en milliard dollar i 2026.Ja, jeg synes det er litt, jeg synes noen av anmeldelsene er litt urettferdige, igjen, jeg synes ikke det var en stor film, jeg så den selv og jeg synes ikke det var en stor film, jeg synes at den hadde sine særegenheter og problemer, men noen av anmeldelsene fremstilte den som det var nesten en fornærmelse mot filmmediet, noe jeg syntes var litt slemt."
"Problemet med disse filmene, eller i hvert fall mitt inntrykk av det, er at de prøver å gjøre for mye.Denne filmen prøvde å servere en hel galakse, og den ga aldri noe tid til å puste, så det føltes bare som om du satt på et lyntog og alt var bare forbi deg så utrolig raskt at du ikke kunne fokusere på noe av det, og det er på en måte hvordan det hele ble satt sammen for meg, men samtidig snakker vi om en virkelig kunstnerisk kreativ og fantastisk produksjon her som hver eneste verden de drar til det føltes som om den hadde så mye karisma og liv, så jeg tror at den hadde sine øyeblikk og hadde sine styrker, men det var definitivt ikke den beste filmen jeg har sett på lenge, men igjen burde anmeldelsene ha vært så lave som de var fra noen av dem, kanskje ikke."
"Men uansett, vi kommer uten tvil til å høre mer om dette snart, igjen tror jeg ikke det ville overraske meg om det denne helgen enten krysser milepælen på en milliard dollar eller kommer veldig nær fordi Nintendo er åpenbart utrolig store i Japan, så dette burde være en av de helgene at det har en massiv tilstrømning av salg."
"Jeg tror at den for øyeblikket nærmer seg 800 millioner dollar på det globale billettkontoret, så du vil må si at hvis det japanske publikummet kan bringe inn rundt 120-130 millioner dollar, ville det ikke være Nintendos hjemland, så kanskje det vil være i stand til å gjøre det, men vi får se.Det kommer til å bli jevnt, for du vet ikke hvor mye mer penger den kommer til å tjene andre steder, selv om animasjonsfilmer pleier å ha en utrolig lang levetid."
"Men det ser ut til at den kommer til å passere milepælen på en milliard dollar relativt snart så følg med.Ellers er det all tiden jeg har, så jeg kommer tilbake i morgen for min finale GLTV News of the Week og frem til da, håper dere alle har en fantastisk torsdag."
"Vi sees alle sammen da."