GRTV News - Xbox gjør comeback etter at Microsoft Gaming har gått under jorden

Asha Sharma fortsetter sin actionfokuserte periode på toppen av spillmerket.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Xbox etter de store nyhetene som begynte å sirkulere i går kveld angående fremtiden til Xbox."
"Mye spennende faktisk, istedenfor å diskutere det før vi kommer inn på det, skal vi bare dykke ned i det i dag, og så skal vi snakke mer om det etterpå.Så ja, glem Microsoft Gaming, alt handler om Xbox nå.Navnet Microsoft Gaming er ikke lenger, ettersom den nye sjefen for alt Xbox bare vil ha en dedikert Xbox-divisjon."
"Det har virkelig vært full fart for Xbox-teamet etter at Ashish Sharma tok over roret for to måneder siden.Så sent som torsdag kveld fikk vi vite at eksklusive spillutgivelser skal gjenopptas og det ble også bekreftet at Xbox vil få en mer fremtredende rolle i Microsoft."
"Et konkret resultat av dette er at merkevaren Microsoft Gaming nå blir skrotet, og det vil igjen bli en dedikert Xbox-divisjon.I et lengre innlegg på Xbox Wire skriver Xbox-sjef Ashish Sharma og Chief Content Officer Matt Booty skriver selvkritisk at vi har en jobb å gjøre og fortsetter med å si at spillerne er frustrerte, før han senere skisserer konkrete tiltak."
"For å realisere masterplanen vår må måten vi jobber på, endres.Det beste arbeidet vårt skjer når hele stakken beveger seg sammen.Microsoft Gaming beskriver strukturen vår, men det beskriver ikke ambisjonen vår.Så vi går tilbake til utgangspunktet og endrer navnet på teamet vårt."
"Vi er Xbox.Et annet aspekt som flere Xbox-ledere har understreket i over et år, er at det kommende Project Helix vil være ledende i ytelse og spille konsoll- og PC-spill.De har også som mål å være ledende innen komfortabelt personlig tilbehør med høy ytelse, og sammen antyder de at det kan bli en dyr generasjon."
"Selv om det helt sikkert vil være tilfelle, gitt at komponentmangel gjør alt annet umulig, skriver Sharma og Booty likevel at Xbox vil bli bygget for å være rimelig.Selv om det er umulig å si hva dette betyr i praksis, ser det ut til å gi ryktet om at Project Helix vil prestere som en PC til 3000 dollar, men koste mellom 1200 og 1500 pund."
"Siden Microsoft har full kontroll over denne PC-konsollen, vil de kunne sikre inntekter for den etter lanseringen gjennom abonnementer, tilbehør og lignende tilbud.De trenger heller ikke å ha samme fortjenestemargin på maskinvare som en ren maskinvareprodusent ville gjort."
"Videre vil den sannsynligvis bli bygget rundt en modulær PC, men vil i stedet ha en tilpasset APU, fast RAM-layout, integrert strømstyring og et billig, kompakt kjølesystem.Hvor lavt Microsoft kan presse prisen gjenstår å se, men det er i det minste oppmuntrende at dette er en faktor de vurderer."
"Det lange innlegget inneholder også andre tiltak og mål, som å stabilisere Gen 9 som et sunt og høykvalitetsbase og levere et sterkt økosystem som utvider valgmuligheter og rekkevidde.Kort sagt er dette ganske ambisiøse planer som tyder på at de sikter mot en kraftig, populær og allsidig Xbox-generasjon."
"De avslutter med å erkjenne at det har vært en vanskelig tid for Xbox-fans, og sier at de har blitt tvunget til å ta en god del selvkritikk.Vi må være ærlige om hvor vi er, vi er en utfordrer, og det å møte dette øyeblikket vil kreve tempo, energi og et nivå av selvkritikk som bør føles ubehagelig."
"Forhåpentligvis får vi se mer fra Project Helix på Xbox Games Showcase den 7. juni eller i tide til feiringen av Xbox 25-årsjubileumet i november.Her er det mye å plukke fra hverandre.Først og fremst tror jeg at overgangen tilbake til Xbox er, fra et forbrukerperspektiv, jeg tror det er en veldig positiv ting."
"Jeg liker Xbox.For å være ærlig, forsto jeg hvorfor de gjorde Microsoft Gaming, for når du ser på økonomien for Xbox, har den aldri vært spesielt god.Så bare det å konsolidere alt under Microsoft-porteføljen og paraplyen, forstod jeg selv om jeg ikke var en stor fan av det."
"Men jeg liker at Xbox er fremtiden fordi, vel, Xbox er en slik nøkkelaktør og en slik viktig navn i spillverdenen at vi trenger Xbox, tror jeg.Så det er en sterk start.Exclusives kommer tilbake."
"Jeg tror du kommer til å se det implementert på en fornuftig måte.Spill som drar nytte av å ha flere spillere, kanskje til og med ting som Forza Horizon-spill, Jeg tror du fortsatt kommer til å se at de får en multiplattformtilnærming.Men den typen systemselgere, enkeltspillersystem-selgerne som egentlig ikke trenger å være et annet sted fordi folk som vil ha dem vil gå og kjøpe dem, jeg tror de kan være eksklusive for Xbox, og de bør være eksklusive for Xbox."
"Spill som, vel, det er et par spill som kommer ut i år, hvorav vi vet at ett av dem at det kommer til PlayStation, men som sannsynligvis i det store og hele ikke Fable og så på toppen av det Gears of War E-Day og ting i fremtiden som Xbox har i pipeline."
"Du kan til og med potensielt gjøre The Elder Scrolls 6 eksklusivt for Xbox.Det ville begrense mange mennesker, men det er en så stor franchise at det vil drive en enorm mengde systemer, eller solgte systemer som det.Så jeg tror det gir mening fra et forretningsperspektiv også, jeg tror det gir mening."
"Når det gjelder Helix-prosjektet, tror jeg at ideen om at man kan oppnå samme ytelse som en 3000 dollar PC i en mye billigere portefølje eller en billigere type kropp, jeg tror det er gjennomførbart for å være ærlig, for når du ser på den nåværende Series X og til og med PS5, for det de tilbyr sammenlignet med, du vet, hvis du tar ytelsen de tilbyr og sammenligner den med PC, får du allerede en utrolig kostnadseffektiv enhet i disse tingene."
"Så for at neste generasjon skal bli enda kraftigere, er det igjen fornuftig, det er vanskelig å si hvor mye det kommer til å koste, for alt over 1000 dollar kommer til å bli veldig vanskelig for folk å forstå, tror jeg.Jeg tror at du virkelig begynner å støte fra deg fans når du begynner å prise konsoller så høyt."
"Og jeg tror også at mange av konsollpublikummet ikke bryr seg så mye om ytelse på samme måte som PC-spillere.Så lenge et spill kjører jevnt, ideelt sett 60, 120 FPS ideelt sett, men selve grunnlinjen 60.Og du kan få, igjen vil jeg si en grunnlinje på 2K, men ideelt sett hvis du kan kjøre dem på 4K-grafikk, så er alle fornøyde."
"Flertallet av folk som spiller konsoller, spiller dem på TV-en, så du ser ikke her på en skjerm som kan kjøre i 360 Hz, eller de fleste skjermer har uansett et tak på 4K.Så jeg tror vi allerede har nådd et lite tak fra et oppløsningsperspektiv.og jeg tror ikke vi trenger å gå mye lenger når det gjelder bildefrekvens og ytelse lenger, spesielt ikke når det introduseres mye programvare og teknologi som forbedrer ytelsen, som DLSS-greiene."
"Så jeg tror faktisk ikke det er så mye mer ytelse vi trenger å få ut akkurat nå.nå.Ganske bra akkurat nå, og jeg tror ikke vi er helt på tampen av en stor sprang innen spillteknologi ennå."
"Det er i hvert fall min oppfatning av det, kanskje av omrisset.Men det jeg liker er, eller det jeg tror er at Xbox har vist gjennom årene, eller spesielt med denne siste generasjonen, at de vet hvordan man lager konsoller veldig bra.Series X er en utrolig godt sammensatt konsoll, den ser flott ut, den er alltid holder seg kjølig, den fungerer utrolig bra, og den utkonkurrerer PS5."
"Så alt de trenger å gjøre er å ta det de visste fra Series X og implementere det i en kraftigere konsoll.Hvis vi kan holde noe så kortfattet og så, ikke minimalistisk, men det er veldig, det passer inn i TV-en og multimedieoppsettet ditt."
"Så hvis de kan beholde det, men tilby det kraftigere og kanskje se etter å spare noen kostnader ved å kanskje ikke tilby en diskettstasjon, eller kanskje tilby en ekstra diskettstasjon hvis noen ønsker å kjøpe en av dem og koble den til konsollen eller noe.Jeg tror det er mye de kan gjøre som er ganske spennende og interessant."
"Så fra et maskinvareperspektiv tror jeg vi står på terskelen til noe veldig kult.Så går vi videre til det siste de snakket om, som handler om å være selvkritisk og alt det der.Det Xbox trenger å gjøre for øyeblikket, er å forstå hvor de er, og det er at de er ute av de tre store maskinvareleverandørene eller konsollmaskinvareleverandørene, de er på bunnen av tønna."
"PlayStation dominerer hjemmekonsollmarkedet, Nintendo er Nintendo, og det er sannsynligvis snart flere Switch 2 ute i naturen enn det finnes Xbox Series-enheter.Så langt bak ligger de.Så jeg tror de bare må forstå hva de er."
"Igjen, Xbox trenger ikke å levere titalls millioner av konsoller for å konkurrere med PlayStation.De har mange andre ting de kan gjøre.Hvis du ser på alle studioene som opererer i Xbox Game Studios, størrelsen på Xbox Game Studios dverger Sony Interactive Entertainment."
"Så hvis de kan få en virkelig god pipeline av spill som kommer ut og gjøre Xbox til en virkelig sterk destinasjon for spill, ikke bare fra forbrukere, ikke bare i forbrukernes øyne som ønsker å absorbere disse spillene, men også i øynene til utviklere som ser på det og går, gjør Microsoft virkelig ting bra når det gjelder spill."
"De støtter oss godt, de hjelper oss med å publisere disse spillene på en god måte, og de gjør det enkelt for oss å utvikle disse spillene, fordi konsollen de har utviklet i bunn og grunn er en PC.Så det gjør det enklere for oss å støtte både Steam og Xbox.Hvis de kan gjøre alt dette og bare få alle disse grunnleggende tingene på plass, tror jeg det vil bare vokse naturlig igjen, for det er nesten som en boksekamp hvor de to bokserne, den ene banker den andre, men så begynner det å ...slapper av litt, og tenker at jeg er litt sliten."
"Jeg skal bare ta noen runder og ta det litt rolig og bare få litt igjen av energi til senere i kampen.Det er det som skjer med PlayStation akkurat nå.De burde ha gått for knockout-slaget med Xbox for lenge siden da de var så langt foran."
"Men de har holdt igjen, og så har de tatt en rekke forferdelige avgjørelser i forhold til live-tjenesten og alle utviklerne de har stengt ned og sånne ting.Og nå er det virkelig på tide å slå til.Så jeg tror fremtiden er utrolig lys for Xbox, og jeg elsker retningen de tar."
"Man må si at Ashish Sharma har vært en vellykket sjef så langt, med mye action, Det er det man ønsker av en sjef. Han har gjort mange spennende og oppmuntrende grep.Men ja, vi får se hvordan det går videre.Men igjen, når det kommer ut mer om dette, skal vi sørge for å holde dere oppdatert, men ellers er det all tiden jeg har."
"Så takk for at dere ble med meg på denne lange GRTV-nyheten i dag, og jeg kommer tilbake på mandag for den neste.Jeg håper dere får en fin fredag og helg, så ses vi da."