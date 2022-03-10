Er AI i spillene våre mer enn vi trodde?
"I dag skal vi snakke om kunstig intelligens i spill."
"Surprise surprise, det er 2026, og vi snakker om AI.Ingen kan holde kjeft om kunstig intelligens, og det virker som om de som sier, du vet, du er kommer til å måtte snakke om det, ok kanskje, fordi det ser ut til at det kommer til å være i spillene våre mer enn vi trodde, og det er kanskje allerede i spillene våre mer enn vi trodde Som innsider og journalist Jason Schreier har skrevet på BlueSky som svar på en artikkel, et intervju mellom Jason Jack Buser og MobileGamer.biz som ble fanget opp av BGC, er Schreiers svar var at det er sant at nesten alle store studioer bruker Gen AI-verktøy, spesielt Claude akkurat nå."
"Så Claude tror jeg er mest for koding, jeg er ikke en AI-fyr som du kanskje har vært i stand til se av introen, så jeg kan egentlig ikke kommentere hva disse er til, men jeg vet at Sora var en videomodell som nå er død, for eksempel, jeg vet at Grok kan generere bilder med Grok Imagine og sånt, men jeg er ikke like oppdatert som den gjennomsnittlige tekniker på mange av disse tingene, men jeg trodde Claude var for kode, så jeg vet ikke hvor mye det ville fungere med faktisk Gen AI, for jeg tror at når mange tenker Gen AI, tenker de på videogenerering og bildegenerering og de tingene som kommer til å alarmklokker når de ser det i videospillene sine, og det er det vi så som jeg skriver her som svar til Claire Obscure og Crimson Desert."
"Disse spillene solgte fortsatt som varmt hvetebrød, misforstå meg rett, men fordi de var tilgjengelige for et så stort publikum, førte det at folk fant AI-genererte bilder i dem til ganske mye kontroverser, og begge utviklerne kom tilbake og ba om unnskyldning for det på grunn av motreaksjonene som vi fremdeles ser fra mange publikummere, så det ville vært veldig interessant å se hvordan sant denne påstanden er om at de fleste store, nesten alle store studioer bruker Gen AI-verktøy, fordi vi vet hvor upopulære disse tingene er, i hvert fall på utsiden, eller i hvert fall Når jeg sier upopulære, mener jeg at folk er villige til å lage mye bråk om det."
"Selv Bark har nylig med Ark Raiders måttet gå tilbake og spille inn mange replikker på nytt ved hjelp av ekte mennesker i stedet for AI for å sikre at det ikke lenger er noen kontrovers rundt det å bruke AI-stemmeskuespillere i stedet for stemmeskuespillere til opptakene.Så igjen, det er et veldig kontroversielt tema, og hvis det er sant at AI allerede har, har det allerede sneglet seg inn i spillutviklingen i de fleste store studioer, Capcom var et stort eksempel i den opprinnelige rapporten som det ble snakket om, der Capcom bekreftet at de kommer til å snakke om å bruke AI-verktøy for spillutvikling, men de kommer ikke til å lansere noen Gen AI-spill, du vil ikke se noe generert av AI i spillene deres, men hvis vi begynner å se det blir det interessant å se hvor mye motstand det blir, eller om det, som jeg er sikker på at mange mange som elsker AI håper, at folk bare sakte blir mer og mer utslitt til de aksepterer at AI bare er noe de må forholde seg til hele tiden."
"Jeg vet ikke, la meg få vite hva du tenker, ville du sluttet å spille spill helt hvis alle spill hadde AI i seg, ville du gått tilbake til bare gamle spill og aldri rørt et nytt spill igjen?Det er kanskje litt ekstremt, men hei, hver sin smak, la meg få vite alt det og mer til og jeg ser deg i morgen for flere GF3-nyheter, ha det."