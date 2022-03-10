GRTV Nyheter - Rykte: Ubisoft vil se på flere nyinnspillinger av Assassin's Creed

Hvis Black Flag: Resynced selger godt, kan vi snart være inne i en æra med AC nyinnspillinger.
"I dag snakker vi om, hvis jeg kan få opp vinduene, vi snakker om Assassin's Creed Black Flag Recinct og en potensiell fremtid for mer Assassin's Creed-remakes hvis denne gjør det bra. Nå høres dette sannsynligvis litt åpenbart ut men med tanke på måten Ubisoft har opptrådt på i det siste, kan det være ganske vanskelig å si om de kommer til å gjøre det mest sannsynlige som ligger i kortene, men vi vet at det er andre utviklere og andre utgivere der ute som tjener mye penger på å gå tidligere spill som har blitt utgitt bra, fått god respons fra kritikere og fans, og så lage dem på nytt for et moderne publikum. Capcom er sannsynligvis det beste eksempelet, ettersom de har vært med Resident Evil-remakesene, og de oppdaterer ikke bare på en måte grafikken og gir oss kanskje litt oppfrisket gameplay, men de gjør det virkelig til en helt ny opplevelse, og det ser ut til at det er det Ubisoft går etter med Assassin's Creed Black Flag Recinct. Som jeg sa i denne artikkelen her, har vi sett andre medier gjøre ganske bra, vi har sett andre Assassin's Creed-spill gjøre det ganske bra med litt berøring opp her og der. Assassin's Creed the Ezio Collection har for eksempel en visuell oppfriskning Assassin's Creed 3 Remastered, men med Black Flag Recinct får vi et nytt kampsystem, vi får oppgradert parkour, vi får massivt oppgradert grafikk, alt det og mer til."
"Og så peker Insider Gaming på det faktum at hvis Black Flag gjør det bra, så er det rykter om at Ubisoft definitivt kommer til å se på sin backkatalog og MP First rapporterer til og med at Ubisoft kan gå så langt som å allerede jobbe med en nyinnspilling av det originale Assassin's Creed. Personlig skulle jeg også gjerne sett at de satset på nyere spill også, ting som Ezio-spillene kunne nok en gang pakkes inn i en ny samling, men med Recinct-behandling Assassin's Creed 3 fortjener sannsynligvis en ny titt tror jeg når det gjelder oppdatert grafikk og slike ting fordi Assassin's Creed 3 igjen introduserte oss til sjøkamp som fikk Ubisoft til å umiddelbart dreie til å lage Black Flag, beklager ikke dreie, men de gjorde Black Flag så kjent som det er i dag og fikk Skull & Bones til å virke som en god idé på den tiden da det ble utviklet. Men det er også mange andre spill du kan gå for, jeg ville ikke si at noen av de nylig utgitte RPG Assassin's Creed burde få denne typen nyinnspilling, ting som alt fra Origins til Valhalla til Shadows, åpenbart med tanke på Shadows kom ut i fjor, men for eksempel Unity eller Syndicate er virkelig ganske nyere spill, selv om de ikke ble utgitt for et tiår siden på dette tidspunktet, men de kan fortsatt definitivt gjøre med en touch-up, spesielt i Unitys tilfelle for eksempel fordi lanseringen holder fortsatt omdømmet til det spillet ganske langt nede. Hvilket Assassin's Creed-spill vil du ha å se få Recinct-behandlingen etter Assassin's Creed 4 Black Flag? Tror du at Assassin's Creed 4 Black Flag vil selge godt? Har du planer om å kjøpe det? La meg få vite alt dette og mer, så skal jeg vi ses i morgen for flere GIT-nyheter, ha det bra!"