The Blood of Dawnwalker - Intervju med Adam Payet

Valg er viktig i TBoDW, men bildene som omgir deg, tjener to formål: å fordype deg som Coen i verden, og å veilede deg i en slik intensjonell kontekst. Vi får et fascinerende innblikk i dette med Rebel Wolves' miljøkunstner.
"Hei Gamereactor-venner, jeg er på Rebel Wolves Den of the Rebel Wolves her i Warszawa, og jeg har selskap av Adam.Og vi skal snakke litt om miljøkunst, som jeg synes er veldig viktig for dette spillet, fordi det er mange ting som skjer, og du vet at miljøet må fortelle deg det, du vet, må gi deg ledetråder og gi deg veiledning."
"Så først og fremst, hvordan arbeider du med det, med knutene og de tingene verden har å fortelle deg, for å holde deg i gang, og hvordan klarer du å få klarhet i det?Jeg tror det er bra å begynne med de typiske triksene i bransjen, skal vi si det sånn.Så komposisjon er alt. Du starter med store former, mellomstore former, små former, og forhåpentligvis, hvis vi har gjort det riktig, omgivelsene, måten trærne vokser rundt stien på, måten steinene er plassert på, eller noen ganger til og med subtile ting som retningen på et gjerde, bør naturlig lede øyet ditt til visse interessepunkter."
"Siktlinjer er altså svært viktige.I tillegg kommer kontrasten, og det er her mye av lysarbeidet vårt kommer inn.Så lyskunstnerne våre sørger for at hvis det er interiør, kan du på en måte lede det fra et rom til et annet på en passende måte, kanskje med lys eller til og med lyd."
"Så det er en slags sammenheng mellom ikke bare det visuelle, men også lydsignalene.Og på toppen av det hele har vi selvfølgelig oppdragsdesignerne med de såkalte krokene.Så det kan være små hendelser, kanskje små visuelle animerte elementer som tiltrekker seg oppmerksomheten din, eller til og med i det oppdraget vi har vist deg, der du jager etter den uheldige grisen, kan den jakten føre deg til noe annet som umiddelbart tiltrekker seg oppmerksomheten din."
"Så det er mye arbeid med komposisjon og fordeling av detaljer, slik at øyet naturlig trekkes mot et interessepunkt.I tillegg har vi dag og natt.Og det lærte vi mye om med den forrige versjonen på Gamescom."
"Og jeg antar at det også påvirker arbeidet ditt mye, for det handler ikke bare om kunstnerisk verdi eller belysning, eller nå er det mørkt, og nå er det ikke det.Det handler om gameplay. Det handler om hva du kan gjøre i verden.Så hvordan påvirket det arbeidet ditt med miljøet når det er mørkt om natten og vi er vampyrer?Synlighet er en viktig ting."
"En del av komposisjonen er selvfølgelig lyset og mørket og kontrasten som det skaper.Og hvis du noen gang har vært ute om natten, eller spesielt i en skog, vil du se at du ikke ser så mye.Så det gjøres mye arbeid på belysningssiden for å sørge for at sikten forblir der og at vi kan leke litt mer med farger, fordi kontrasten om natten blir litt vanskelig fordi det må være mørkt til en viss grad."
"Og det må til en viss grad være litt blålig på grunn av hvordan det menneskelige øyet fungerer i virkeligheten.Vi fanger opp den typen bølgelengde bedre.Det er derfor komposisjonen begynner, og fargearbeidet begynner å komme i andre rekke i den forstand at fargene blir utvasket."
"Og når det er så mørkt, er det ikke sikkert at du ser alle signalene som vi prøver å sette på plass.Og jeg tror den virkelige utfordringen starter rundt naturområder, for hvis vi snakker om landsbyer, så kan du gjøre mye med lysplassering og bare se hvor livet i landsbyen fortsetter etter mørkets frembrudd med ulike bål, kanskje en ovn i et hus, eller kanskje noen lykter som folk har satt ut."
"Det er vanskelig i seg selv, men det er enkelt.Den vanskeligste delen begynner i grotter og graver, steder der det ikke nødvendigvis er mennesker til stede.Heldigvis for oss er ikke gravene våre så øde som man kanskje skulle tro.Det er ting som lever eller ikke lever der."
"Det samme gjelder grottene våre. Som du har sett, har vi små, ekle innbyggere der også.De har til en viss grad sin egen kultur, noe som betyr at det også gir oss noen muligheter til å belyse den.Grotter er enklere når det gjelder å veilede spilleren, fordi du bokstavelig talt får sette opp veggene, noe som eliminerer utfordringen som en åpen verden har."
"Du kan ganske direkte veilede spilleren hvor og hvordan du vil utforske for at de skal utforske det.Om natten, når du er en vampyr, har du også muligheten til å forlenge noen av hullene eller gjøre noen av åpningene høyere over bakken, slik at hvis du kommer dit på dagtid, vil du kanskje legge merke til at dette stedet har noe mer."
"Du trenger ikke å komme tilbake, kanskje du kan slå i hjel tiden med å gjøre noe annet i mellomtiden.Du bruker definitivt ikke gul maling her.Du har dine egne måter å fange øyet og spillerens oppmerksomhet på, som du nettopp beskrev.Du nevnte kort at det finnes ting i hulene."
"Selvsagt finnes det fiender, skapninger.Vi har soldater, vi har vampyrer, og vi har dyr og skapninger av alle slag.Hvordan vil du si at omgivelsene dine er vertskap for disse kampene med dem?Fordi kamp er veldig spesielt i dette spillet også."
"Det er en annen ting som er ferskere, som er unikt.Hvordan forbereder du miljøet for å huse disse møtene?Et kjedelig teknisk svar er at det finnes en metrikk for det.En beregning av hvor mye plass vi trenger kvadratmetervis per møte med en gitt mengde av en gitt type fiender."
"I praksis må du spille det og teste det, for noe som fungerer på papiret, betyr ikke at det spiller bra.Det er mest en utfordring i interiører, tror jeg, fordi middelalderhusene bare ble så store.Hvis det er kamp inne, kan du egentlig ikke ha ting i veien, for teknisk sett kan du jo bare stå der, blokkere og parere."
"Det gir ikke god kamp, og det passer ikke alle kampstiler.Som vampyr er du mye mer mobil, så det ville ikke fungert så bra.Det er en utfordring å gjøre gulvet, taket og veggene interessante nok til at det ikke føles tomt.Heldigvis er det ikke så mye av det, og mye av kampene foregår naturlig, det være seg grotter, den åpne verdenen eller uteområdene."
"Alle disse stedene er naturligvis interessante.Det er ganske enkelt å lage en lysning i skogen, for eksempel, og få den til å se naturlig ut.Det samme i grottene, større formasjoner.Det er en veldig iterativ prosess for å sørge for at spilleren ikke blir sittende fast, og ikke føler at han eller hun er overfylt."
"I visse områder vil du ha den klaustrofobiske følelsen, noe som bygger opp under spenningen der jeg ikke kan unnvike så mye som jeg vil.Jeg må kanskje fokusere litt mer på å skyve og trekke i trangere korridorer.Det er kanskje et litt teknisk svar, men det er sånn pølsa blir laget, som de sier.Det er helt i orden."
"En annen kontrast som jeg synes er interessant med middelalderfantasy, er kontrasten mellom historisk korrekthet og fantasy.Hvordan balanserer du dette med miljøet?Hvor mye går du for å være superrealistisk, med respekt for virkeligheten, og hvor mye frihet har du?For vi snakker ikke om karakterer eller monstre."
"Vi snakker om omgivelsene.Vi har så mye frihet som konseptkunstneren vår, Drogomir, tillater oss på mange måter.Konseptkunstnerne våre er voktere av historisk nøyaktighet.De er ekstremt kunnskapsrike, og de sitter på et vell av kunnskap når det gjelder manuskripter, malerier og virkelig gode kunstreferanser."
"Det er på en måte min jobb å presse det så langt jeg kan komme unna med, for vi har nevnt det før i samtalen min med Bartek.Det var i januar at vi lanserte videoen om at virkeligheten kan være kjedelig.Vi forankrer selvfølgelig ikke spillet vårt helt i virkeligheten, i og med at det finnes vampyrer og magi.Det handler om å starte med noe som er 100 % korrekt, og så se hvor mye vi må legge inn av unaturlig og rart for at det skal passe til historien og fortelle historien om området på en passende måte."
"Det kommer til å være områder som ikke er fylt med magi.Noen bodde her, så døde de, og nå er det en ruin.Det kan være historier som fører deg til et annet sted, eller til en skog der det ligger en massegrav etter pesten, og det hviler en forbannelse over stedet nå.Begynner med å være ekstremt jordnær og bare legge til små biter til det er akkurat nok."
"Det er litt som med salt. Det er vanskelig å ta det ut av retten.Det er interessant. Jeg vet at dere ikke bruker generativ AI, nå som du først og fremst nevnte kunstnerne.Tror du det er en spesiell intensjon at disse skal føles spesielt håndlagde, skapt av mennesker?Som for eksempel Conrad understreket tidligere, er alt dette håndlaget."
"Hvordan jobber du med dette? Er det en vektlegging eller en intensjon om at det skal se veldig menneskelig ut?Tror du det er et behov for dette i dag?Jeg håper det, ja. Jeg sier alltid at jeg gjør det jeg gjør for hånd fordi jeg liker å gjøre det.Jeg ville ikke automatisere det for meg selv, for hvorfor skulle jeg det? Jeg liker å gjøre det."
"Vakten for dette aspektet er vår art director, Bartek, som vi presenterer et sted for, noen ganger bare som et interiør i et hus.Han sa: "Det gir ingen mening. Hvem bor slik?Så begynner du å tenke på det. Miljøet er nok litt for, jeg vet ikke, vilt.Selvfølgelig er det et spill. Alt er spillaktig, men spillaktig i den forstand at det ikke er der for å føles naturlig."
"Det er der for å gjøre det lettere å spille.For meg personlig er det kunsten å lage rot.Du vet hvordan det er når du ikke venter besøk, og huset ditt ikke er perfekt rent.Du har kanskje glemt noe på gulvet. Det står noen esker fra pakker du har mottatt, og kanskje noen tallerkener på bordet fra i går kveld."
"Det skjer naturlig rundt oss, men det er veldig vanskelig å gjøre det med vilje i et spill, noe som er frustrerende fordi de skulle ønske det var like enkelt som i det virkelige liv.Jeg håper at alle disse detaljene er håndlagde, og jeg håper at det kommer frem når du går inn i et hus og tenker: "Å ja, noen har tydeligvis hatt en tøff dag her.Noen bor her. Noen har ikke tatt oppvasken. Noen har gått og spist mat, og nå er det fluer."
"Jeg tror det er unikt for oss som kunstnere.Jobben vår er å kommunisere med menneskene som spiller spillet, og jeg tror det er en veldig unik menneskelig opplevelse som vi kommuniserer.Jeg ser for meg livene til folk som kan bo i huset jeg bygger, og hvis jeg gjør det, gjør kanskje personen som spiller spillet det også.Det er i hvert fall mitt håp."
"Det er jo flott. På den andre siden av spekteret har vi teknologier som hjelper oss.Under presentasjonen viste dere hvordan dere bruker Lumen og Nanite i Unreal Engine 5.Fra ditt perspektiv, for omgivelsene, som er veldig relatert til dette, hvordan hjalp det deg med å få spillet til å se bedre ut og nærmere intensjonen din?Og også mye, mye bedre siden august. Jeg synes progresjonen har vært fantastisk."
"Hvordan har det hjulpet deg kunstnerisk å bruke disse teknikkene og denne teknologien?Ja, absolutt. Jeg tror det første som må nevnes er at verken Nanite eller Lumen er noen sølvkule, eller at alt fungerer bare ved å trykke på en knapp.Som du har nevnt, er det et verktøy, og alle verktøy må brukes riktig.Når begge disse brukes riktig, gir de oss litt mer frihet i hvordan vi skaper miljøet."
"Fra og med Nanite pleide det å være slik at Meshes ble skulpturert og re-topologisert til lavere tetthet, bakt, teksturert og importert til motoren.På toppen av det hele måtte du lage flere versjoner av den Mesh'en som hadde avtagende detaljeringsgrad etter hvert som du beveget deg nærmere eller lenger unna.Ved å fjerne dette fra pipelinen sparer vi mye tid for asset artists."
"Det er ikke min jobb, men jeg vet at det kutter så mye arbeid.For min del er det en fordel å ikke ha en begrensning som sier: "Greit, i denne bestemte rammen eller i dette bestemte området har du lov til å ta fem steiner, ellers går vi tom for minne.Hvis du går helt tilbake til old school-utvikling, var det definitivt en ting der du måtte telle polygoner, bokstavelig talt."
"Det hjelper å ha den rikdommen, og å ikke måtte bekymre seg så mye om den rikdommen.Det er ikke det at du ikke trenger å gjøre det i det hele tatt, men det er bare mer frihet til å gjøre ting slik du vil ha dem.Det er færre kompromisser du må inngå på den tekniske siden.Lumen fungerer på samme måte, i og med at du ikke bare kan sette en sol på himmelen og forvente at alt bare blir naturlig opplyst."
"Det er mye å justere, spesielt som jeg nevnte for natten.Hvis vi hadde gjort natten helt nøyaktig, ville det bare vært bekmørkt, og det gir ikke noe godt spill.Lumen lar oss, igjen, sannsynligvis et spørsmål for lyskunstnerne, men så vidt jeg forstår og erfarer, lar det deg tenke på lys på en mer naturlig måte.Hvordan du forventer at lyset skal oppføre seg, og det kommer til å gi deg det meste, og så er det bare mindre justeringer som kreves for å få det helt dit."
"Det er ting som for eksempel global belysning, slik at lyset reflekteres i vegger eller tak og bare gir en myk glød.Det skjer mer eller mindre automatisk, og hvis du trenger å forsterke det, er det også ganske enkelt å gjøre det, så du slipper å bruke tid på å plassere et dusin lys som slås av og på på bestemte tidspunkter bare for å gi det rette utseendet."
"Og til slutt, jeg tror du kort nevnte musikk og hvordan du må samarbeide med alle de forskjellige avdelingene for å få disse miljøene til å fungere.Jeg vil spørre deg om inspirasjon, for i går kveld hadde vi en vakker konsert, og vi var vitne til hvordan dette kommer til å høres fantastisk, autentisk og historisk korrekt ut, og det ga meg en utrolig følelse, og det transporterte meg til en verden jeg aldri har vært i før, som er den verdenen du maler."
"Hvordan inspirerte den deg? Hvordan jobber du med musikerne for å skape et miljø som også er inspirert av musikk?Det er litt frem og tilbake i så måte, i og med at jeg faktisk har gjort dette tidligere i prosessen, men mye mindre nå, men jeg blokkerer bare for å starte et nytt sted, og det å være kreativ på forespørsel er litt av jobben vår, men det betyr ikke at det skjer hver gang, ikke sant? Noen ganger står du bare opp om morgenen og er tom for ideer, og det er det."
"Og så sitter jeg bare og stirrer på stedet og hører på musikk, det være seg fra spillet vårt, og hvilke motiver som dukker opp.Hvis vi er så heldige at vi allerede har musikk til et spesifikt oppdrag, kan du lytte til det, og jeg er spesielt musikalsk anlagt, så jeg liker musikk, jeg hører på musikk generelt. Så for meg kommer disse følelsene frem, og det er slik du..."
"Det hjelper meg med å løse opp blokkeringer noen ganger. For eksempel startlandsbyen og startscenen, musikken, familietemaet, er veldig melodisk og rørende. Du vet med en gang at det er lykke, men det er også en understrekning av sorg, og at familien har vært gjennom mye. Og når du bygger en landsby, prøver du å skildre det også, at landsbyen en gang var rik fordi de hadde sølvgruver, og at handelen en gang var god."
"Nå har de kanskje falt hardt i perioder, men de holder likevel sammen fordi de må. Hva annet valg har de?På den andre siden bygger jeg av og til et sted, særlig rundt gravene som vi har sett.Ikke akkurat denne graven vi har sett, men en annen. Jeg bygger den og tenker, Noe mangler. Vi skulle bygge opp litt mer spenning her, men få stykket til å føles litt mer urolig og klaustrofobisk."
"Jeg skal snakke med Ambroge, vår lyskunstner, så skal vi se hva vi kan få til med lys. Og så går vi frem og tilbake, frem og tilbake, og det er begrenset hvor mange skjeletter eller hva du kan putte inn i... Noen ganger kan du over-egg puddingen, for å si det sånn, ikke sant?Og så kommer musikken inn, og spilleren tenker at det var det som manglet. Det var lyddesignet som manglet, at du er i en korridor og noe lager en lyd rundt hjørnet, og nå er den korridoren skremmende."
"Så det er litt iterasjon, frem og tilbake, og til slutt håper jeg at alt fungerer. Det er opp til deg, men...Nei, men det er flott at dere har integrert det langt tidligere i utviklingssyklusen. Jeg tror det er mer enn nok.Tusen takk for at du tok deg tid, Adam, og lykke til med den siste delen av utviklingen.Tusen takk, Adam."