GRTV News - ZeniMax Online Studios veteran sluttet etter 18 år på grunn av avlysningen av Project Blackbird

Når spillet du har brukt hele karrieren på å planlegge å lage, blir avlyst, er det kanskje på tide å trekke seg unna.
I dag snakker vi uten videre om Project Blackbird igjen. Hvis du ikke er klar over det, er Project Blackbird navnet på et sci-fi MMO som var i ZeniMax Online Studios, utvikleren bak Elder Scrolls Online, vel, sannsynligvis mest kjent for Elder Scrolls Online, og skulle gi ut Project Blackbird på et tidspunkt, det hadde vært under utvikling i syv år, men det ble så kansellert og en haug med ansatte ble oppsagt hos ZeniMax Online Studios. Noen som forlot ZeniMax var veteranen Matt Fyraur, som hadde jobbet i selskapet i 18 år, men som bestemte seg for at det var på tide å slutte så snart Blackbird-prosjektet ble kansellert. Så i et intervju med MinMax, Fyraur, jeg tror det er Fyraur, jeg kommer til å si Fyraur, mer enn jeg sannsynligvis trenger etter å ha sagt det tre ganger, men i alle fall sa han at selv om ideen hadde eksistert lenge, og han mener at den har gått så langt som til å si at verden ville ha vært et bedre sted med det spillet i seg, kunne han forstå hvorfor kanselleringen fant sted. Hvis du ser, hvis du for eksempel er en Xbox-finansfyr, fordi ZeniMax eies av Bethesda, som eies av Xbox, og du ser på det finansielle arket og du ser at du bruker syv år på et spill som ikke har kommet ut enda, og som egentlig ikke er i nærheten av å komme ut ennå, spiller det ingen rolle hvordan den interne responsen er på det spillet, du er bare bruker en haug med penger på det uten grunn. Det er i hvert fall fra et økonomisk perspektiv, og noe som Fyraur argumenterer for i intervjuet som jeg sier. Han sier at han ikke er enig i det, du vet, så som kostnader er grunnen til at han mener at det ble kansellert, og det virker som om det er hele grunnen til at det ble kansellert, som du kan forstå som jeg har sagt, men han er ikke enig i det på grunn av det faktum at han mener at spillet hadde mange potensial. Han er forresten ikke den eneste, det er verdt å nevne at folk har sagt at Phil Spencer spilte dette spillet og så ut til å virkelig, virkelig like det og synes det hadde mye potensial. Det er mange andre interne personer som har spilt Project Blackbird og hadde hatt stor glede av det. Som sagt sa han ting som dette ideen har eksistert lenge, og at den endelig var spillbar og morsom, kalte han det en forspilt mulighet for meg, for ZeniMax Online Studios, for Bethesda, for Xbox. Jeg tror det ville ha vært et fantastisk spill. Han sa, du vet, disse tingene. Det er veldig lett å si det, antar jeg fra et internt perspektiv, men det føles som ZeniMax, som vi har sett med Elder Scrolls Online, kan de virkelig endre MMO-sjangeren når de får muligheten til det.
tid til å lage mat og muligheten til å lage noe unikt og spesielt, og det føles som om vi er på et punkt nå hvor et nytt MMO, spesielt fra et stort vestlig studio, fordi du ser dem mye fra østlige studioer, men et stort vestlig studio har ikke gitt ut et massivt populært MMO på en god stund nå, så det er plass i det markedet, og det er litt uheldig at Project Blackbird aldri fikk se dagens lys i det aspektet, men etter Highguard er jeg alltid litt skeptisk på et personlig plan når noen sier dette spillet gjorde det så bra internt, for selv om jeg kan tro at det kan ha oversatt til gode salgstall for noe som Project Blackbird, men tidligere i uken sa regissøren bak The Last of Us Online at folk hadde sagt at spillet hans var det beste flerspillerspillet spillet de noensinne hadde spilt, og at han aldri vil la et annet prosjekt gå i vasken på grunn av det, men jeg er ikke sikker på hvor mye av det.