GRTV News - Atomfall blir til en TV-serie

Rebellions nylige actionspill vil være kilden til den neste store filmatiseringen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss litt om en annen tilpasning som faktisk er blitt lovet.Så nesten ut av det blå i går kom Atomfall-utvikleren Rebellion ut og annonserte at Atomfall skal bli gjenstand for en kommende adaptasjon, en TV-serie som vil bli utviklet, eller rettere sagt co-produsert, av Rebellion og et selskap som heter Two Brothers tror jeg, som er et produksjonsselskap som ganske passende er drevet av Two Brothers."
"Og jeg sier passende, ikke på grunn av navnet, for Rebellion var også av Two Brothers.Så ganske interessant egentlig, men ja, det ser ut som det kommer til å bli en UK basert serie, UK utviklet show, som kommer til å se ut til å bringe liv til dette veldig britiske videospillet og bringe det til TV-skjermer over hele verden."
"Uansett, la oss ta en titt.Så ja, Atomfall blir filmatisert til en TV-serie, Fleabag og snikmorderen produserer for å skrive prosjektet, Rebellion vil være medprodusent av serien, som anses som en britiskledet samproduksjon."
"Så ja, Atomfall er kanskje bare en ny IP, med Rebellion-spillet som debuterer på PC og konsoller i fjor, men det har fanget oppmerksomheten til de mange som har spilt spillet.I den forbindelse er det nå avslørt at prosjektet har blitt valgt ut som neste spill som skal adapteres til en TV-serie, med Rebellion som en viktig produsent."
"Som forklart i en pressemelding, blir vi fortalt at Atomfall-serien vil bli samprodusert mellom Rebellion og TV-produksjonsselskapet Two Brothers.Rebellion-grunnleggerne Jason og Chris Kingsley er tilknyttet som utøvende produsenter sammen med Rogue Troopers Ben Smith, mens Harry og Jack Williams fra Two Brothers er knyttet til som manusforfattere og utøvende produsenter, og sistnevnte par er kjent for å være produsenter og manusforfattere på Fleabag, The Assassin, The Tourist med flere."
"Jason og Chris Kingsley fra Rebellion snakker om å gjøre Atomfall til en TV-serie følgende.Vi er glade for å samarbeide med Two Brothers for å bringe Atomfalls verden til TV."
"Harry og Jack demonstrerte en tydelig kjærlighet for Atomfall og snakket om sine egne spesielle avslutninger når de spilte spillet.Det er alltid spennende å jobbe med mennesker som deler den samme lidenskapen for å skape og og fortelle gode historier, og vi er sikre på at dette samarbeidet vil bidra til å levere en TV-serie serie som vil glede fans av spillet og andre."
"Vi har blitt fortalt at TV-serien vil utvide spillets mytologi, samtidig som den vil være trofast til tonen, temaene og de britiske røttene.Det er ikke sagt noe om når serien forventes å komme, ettersom denne kunngjøringen ser ut til å være veldig tidlig i prosjektets utvikling."
"Men la oss si at de ga Atomfall Fallout-behandlingen, og at du hadde en serie som var like autentisk og like eksklusiv som Fallout, men med Atomfall-skinnet over det, skal vi si.Jeg tror de har noe veldig kult der, og jeg tror det er den andre tingen også med Atomfall, og en annen måte det reflekterer Fallout på, er at du kan..."
"Verden i seg selv er et flott grunnlag å bygge på, du trenger ikke å fortelle en historie eller en etablert historie, du kan bare ta verden så interessant som den er og bygge noe rundt det.Og jeg tror det er mye rom her for interessante fortellinger som kan utforskes, så jeg er ganske spent på hvordan det går, for det ser ut som om det er langt igjen men fordi denne kunngjøringen er i utgangspunktet bare de kreative kjernepersonene som er involvert i prosjektet som har blitt låst på dette tidspunktet."
"Vi har ingen anelse, det er ikke noe manus ennå, ingen rollebesetning er annonsert, ingen produksjon produksjonsplan har blitt annonsert.Jeg ville ikke bli overrasket om dette showet, la oss si at de begynner å hamre det, jeg ville ikke bli overrasket hvis dette er en 2028 Beyond-serie, i hvert fall i denne første sesongen."
"Og når det gjelder hvor den kommer, nevnte de ikke engang hvor den kommer til å debutere.Det er en britiskledet samproduksjon, så betyr det at den kommer på britisk bakkenett?kanaler som BBC, eller kommer den til å komme på strømmetjenester som Netflix eller Prime Video eller noe annet, hvem vet."
"De har ikke nevnt noe av dette, så det blir interessant å se hvordan det utvikler seg, men det viktigste å vite er at Atomfall blir adaptert til en TV-serie.serie, og at den etter hvert er på vei.Det er all den tiden jeg har, jeg kommer tilbake nå på tirsdag for den neste, det er en lang helg for oss her i Storbritannia, så ja, tilbake på tirsdag, men ellers håper jeg at dere har en fin helg, og at vi ses neste gang."