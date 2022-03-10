Segway Navimow X430 (Quick Look) - Ingen ledninger, ingen problemer

Denne robotgressklipperen er utviklet for å gjøre vedlikehold av plenen enklere ved å fjerne behovet for ledninger og automatisere hele prosessen.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look hvor vi tar en titt på noe som tar opp hele dette skrivebordet.For ja, du kan kjøpe, hvis du går ut med dine egne penger, en hel rekke forskjellige robotgressklippere som vil holde den lille grønne engen din fin og ren."
"Eller du kan kjøpe noe som dette, som jeg vil påstå er ment for veldig, veldig store områder og også for halvprofesjonell, nesten institusjonell bruk, som en liten slags treningsfelt eller for barnehager eller hva det måtte være.Dette er Segway Navimos Big X430."
"Det er toppmodellen, det ultimate beistet, og den er en del av en serie med forskjellige produkter som Segway Navimo har lansert, noe som betyr at du kan gå nedover i rekken og få en haug av de samme funksjonene som finnes i denne flaggskipmodellen, men betale betydelig mindre enn de, la oss si, rundt 2500 til 3000 dollar som er prisen prisen for denne toppmodellen."
"Så det er veldig imponerende å se på.Når det gjelder størrelse, vil de fleste robotgressklippere være omtrent halvparten, kanskje.Men dette store beistet og størrelsen på det muliggjør et par forskjellige, virkelig sterke funksjoner som du sannsynligvis ikke vil få i et mindre fotavtrykk."
"Så la oss gå gjennom hva som faktisk er her.Først og fremst er det to motorer på 180 watt her inne for et skjæresystem med to skiver.Og på grunn av den fantastiske størrelsen, vil den kjøre deg i 110 minutter om gangen med med full, full pause på alle funksjonene, dobbel klipping og alt det der."
"Og den kan også hurtiglades i 90 minutter via den medfølgende dokkingstasjonen.Den har en massiv 84 %, det vil si 40 graders stigningsevne, noe som betyr at den kan skalere fjell.Det er helt vanvittig."
"Og på grunn av måten det er veldig, veldig detaljerte kameraer og satellittnavigasjon systemet fungerer, kan det dekke opptil 3000 kvadratmeter.Det er ett mål.Det er vanvittig."
"Nå kan du se at den er bygget for å bli brukt hver dag, for å bli brukt konsekvent hver dag, og av eksotiske materialer for å forbedre den generelle kapasiteten og holdbarheten.For det er bare å innse at en robotgressklipper er noe du ønsker å bruke jevnlig og som du kan stole på hver eneste dag."
"Og den kommer til å være ute i all slags vær.Så det er karbonfiber her.Disse dekkene med slitebanen på er også det som delvis muliggjør den massive hellingen kapasitet."
"Og det er også disse kameraene her oppe.Det er en hel rekke av dem.Jeg kan prøve å flytte kameraet litt.Så de er begge frontvendte her."
"Det er en hel radar her.Det er EFLS 3.0.Det er en RTK med 360-graders syn fordi det er flere kameraer her ute, som på hodet til en fisk, noe som betyr at den kan navigere over hele seg selv."
"Det betyr delvis at den kan se og gjenkjenne ting som befinner seg på plenen.Og gjennom appen kan den selvsagt gjøre alle mulige forskjellige ting.La oss si at den går rundt og klipper gresset, uansett hva det måtte være.Og det er en ball der."
"Den vil huske at ballen var der, slik at neste gang den kommer tilbake og ballen er fjernet, ja, da vil den på en måte tilpasse seg lengden på gresset, kanskje være lengre, eller hva det nå måtte være.Og så vil den justere seg deretter."
"Veldig, veldig kult.Og også, selvsagt, på grunn av satellittoppkoblingen og også noe som vi til og med kan forvente til disse prisene, er det ikke nødvendig med ledninger.Du trenger ikke å fortelle den hva grensene er, slik som med en hvilken som helst flaggskip-robotgressklipper i disse dager."
"Du går rundt med den og lar den skanne, og så setter du grensene for området som du vil at den skal vedlikeholde.Den har også noe som kalles Vision Fence, som i bunn og grunn er det viktigste som SateCore og Navimobile bruker for å unngå hindringer."
"Den gjenkjenner opptil 200 forskjellige objekttyper ved hjelp av disse kameraene, og det er i utgangspunktet betyr at den mest sannsynlig vil være i stand til å fortelle deg hva den har sett, og den vil mest sannsynligvis kunne justere atferden sin i henhold til hvilken type objekt det er.Hvis vi går tilbake til det opprinnelige eksempelet, kan det være en ball, men den kan være annerledes ting også."
"Det kan være noe den kan kjøre over, for det spiller egentlig ingen rolle om om det er en blomst eller en spesiell type ugress, og det kan være et objekt som den den må navigere veldig forsiktig rundt.Det er her Individual Object Recognition kommer inn i bildet."
"Det er et absolutt monster.Størrelsen kommer åpenbart av at den kan navigere i forskjellige typer terreng på forskjellige typer av bakker.Den kan kjøre lenger, og den kan derfor dekke et større område."
"Så det er X430.Vi kommer til å anmelde denne sammen med andre medlemmer av Segway Navimos nye familie av robotgressklippere, så følg med på Game Rack eller Domain of Choice.Vi ses i neste runde."