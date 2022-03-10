Nuki Keypad 2 (Quick Look) - En fantastisk sikkerhetskopi for sikkerhet i hjemmet

Hvis du allerede har en Nuki smartlås, kan du like gjerne doble opp med dette nye NFC-tastaturet.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Nylig tok vi en titt på NewKeys utvalg av forskjellige smartlåser fordi, vel, vi er på vei inn i en tid hvor man kan gjøre ulike deler av hjemmet smartere, spesielt når det gjelder sikkerhet, er et ganske smart trekk fordi mange av kompromissene som tidligere var forbundet med å kjøpe denne typen teknologi, så det er smarte lyspærer, innendørs og utendørs smarte overvåkningskameraer og låser, vel, de har bare blitt pusset bort."
"De er borte nå, takket være innovasjon og teknologiske sprang.Og hvis du eier en NewKey smartlås, kan det være lurt å legge til NewKey Keypad2 NFC, som legger til, vel, du kan ganske mye fortelle hva det gjør, det legger til en måte for deg å få tilgang til låsen din og få døren til å låse opp uten nødvendigvis, vel, det er i utgangspunktet bare en ekstra måte for folk å komme seg inn på."
"NFC er åpenbart en del av navnet, og det er fordi denne funksjonen er trykk for å låse opp.Den fungerer med Apple Home Key og Samsung Digital Home Key.Det er i bunn og grunn en måte for deg å ha en nøkkel til hjemmet ditt i en lommebok-app, som du deretter trykker på NFC-ikonet, og så låses det automatisk opp på dine vegne."
"Dette krever selvfølgelig ansiktsgjenkjenning, noe som betyr at folk ikke bare kan stjele telefonen din eller få tilgang til telefonen din og deretter få tilgang til hjemmet ditt.Og det er selvsagt også flere andre måter du kan låse opp på.Denne knappen her er ikke en ringeknapp, det er en fingeravtrykkssensor."
"Den kan lagre opptil 20 fingeravtrykk, og her kan du også lagre opptil 200 forskjellige koder.Det er sekssifrede koder, noe som betyr at du kan angi dem selv i NewKey-appen og du kan også låne ut koder.Det finnes til og med måter å gjøre dem til engangsbruk eller flergangsbruk slik at de utløper."
"Den er IRO-sertifisert og kompatibel med smart easy home-integrering, noe som betyr at den også fungerer i ulike appøkosystemer, noe som er flott.Det er også ganske kult på min måte, for det er en veldig smart DIY-installasjon, som betyr at det er selvklebende strips på baksiden."
"Det betyr at du ikke nødvendigvis trenger å skru inn en skrue, og du trenger heller ingen ledninger.Det er når du setter den utenfor, den må åpenbart være IP-klassifisert, og den er IP54-klassifisert, og det synes jeg er bra.Og den går inne i dette lille skallet her på fire AAA-batterier, som vil gi omtrent gir den 12 måneders batterilevetid."
"Den er litt dyr, tror jeg, så rundt €179 for noe sånt som dette eller €12,99 på dansk, men det er likevel en fantastisk ekstra backup.For eksempel sier NewKey selv at det er bra for barn fordi de kanskje ikke er i stand til å har en telefon, noe som betyr at en enkel sifferkode eller fingeravtrykk er den enkleste måten for å komme seg inn i hjemmet uten alle disse ekstra smartgreiene."
"Det er virkelig kult.Og det å kunne gi en digital nøkkel til noen som de så kan tappe, er selvsagt en fantastisk ting å gjøre også.Så denne er tilgjengelig nå."
