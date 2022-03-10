Satechi SM3 Slim (Quick Look) - Designet for profesjonell, elegant bruk

Satechis klassiske designfilosofi kommer nok en gang til uttrykk i et nytt, slankt tastatur designet for profesjonelle.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Det er tid for et Satechi-produkt, noe som vanligvis er noe jeg liker ganske godt.Dette heter SM3 Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard, og det ruller rett av tungen."
"Men la oss kalle det SM3 Slim, bare for enkelhets skyld.Så poenget er at dette er et tastatur med 108 taster i full størrelse, det betyr at vi inkluderer den numeriske talltastaturet her borte på siden.Og det de ønsker er egentlig at det skal være et klassisk Satechi-produkt, ment for elegante profesjonelle som skriver med sine Macer, som å bruke sine MacBooks eller Mac Minis eller Mac Studios."
"Poenget er at det er veldig sentrert rundt profesjonell, elegant bruk.Og for den typen bruk synes jeg allerede at den er pen nok.Den har en YouTube A-dongle her.Jeg vil at de skal være USB Type-C nå, slik Logitech har begynt å bruke."
"Men den lagres magnetisk inne i selve enheten, noe jeg synes er kult.Det er en liten støt med disse føttene her, som du kan låse eller løsne.Og selv om rammen er av aluminium, tror jeg, føles den litt plastaktig."
"Den koster 120 dollar på Satechis egen nettside akkurat nå.Det føles som mye, for det finnes mange Keychron-modeller som koster mindre.Det finnes også Logitechs MS MX Mechanicals, som i de fleste tilfeller vil koste deg litt litt mindre."
"Så jeg tror at Satechi på en måte feilvurderte prisingen på dette.Dette føles som et godt kjøp hvis det viktigste du gjør er å få samme type funksjoner men for mindre penger.Men i dette tilfellet betaler du litt mer, noe som føles merkelig."
"Nå får du disse brune bryterne med lav profil her, noe som åpenbart har sine fans.Den har lav profil, noe som betyr at selve knappetrykket ikke bråker like mye.Den har litt mindre slaglengde, men den har fortsatt den klikkende, taktile støten som du ønsker av et mekanisk tastatur, noe som er flott."
"Det er trippel tilkobling her.Det er Bluetooth 5.0 for to enheter, og så den lille donglen som jeg nettopp viste deg for en tredje enhet.Og den kan selvsagt også kobles til via direkte USB Type-C hvis du ønsker det."
"Den har hvit LED-bakgrunnsbelysning med 14 forskjellige mønstre for ulike typer synlighet.Dette er åpenbart ikke den typen tastatur som tilbyr farget RGB-belysning per tast, men det er likevel kult å ha, så jeg er fornøyd med det.Det er åpenbart universell kompatibilitet, noe som betyr at akkurat nå er det kommandoknappen fra macOS-opplevelsen din, men det er Windows-tastaturkapsler inkludert hvis det er det du ønsker."
"Batteriet er på 2500 milliamperetimer, noe som holder i flere uker, så det er ikke noe egentlig hovedproblem der.Igjen, jeg tror ikke at hovedproblemet her er at det er dårlig.Den tilbyr deg ikke noe ekstra, som at det kunne vært en liten volumknapp, det kan være en håndleddsstøtte inkludert, det kan være forskjellige ting."
"De kan til og med inkludere en av de små musene deres, som vi ser på separat.Men for $120 MSRP føles det som litt mye for det du får, spesielt siden Keychron virkelig er knusende gode på akkurat det området.Så følg med for mer."
"Vi ses på neste."