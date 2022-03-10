GRTV News - Ny undersøkelse viser at spillere velger konsoller basert på eksklusive titler

"I dag skal vi snakke om hvorfor folk kjøper konsollene sine, og det virker nok ikke overraskende at den viktigste grunnen er eksklusive spill.Nå ser det ut til at eksklusivitet er i ferd med å bli en saga blott, eller det gjorde det i hvert fall kanskje frem til i år, da vi har sett Xbox' nye administrerende direktør Asher Sharma revurdere selskapets policy for eksklusivitet.Vi har hørt at PlayStation trekker seg bort fra PC-utgivelser og bare går over til utgivelser fra førsteparten, i det minste når det gjelder de viktigste singleplayer-alternativene, og grunnen til det ser ut til å være at mange mennesker kjøper konsollene sine på grunn av spillene som de bare kan få på den konsollen."
"Dette kommer fra Chris String fra The Game Business, som sier at 41 % av de som kjøper en konsoll, velger konsoll på grunn av at den har et bestemt spill. 38% av de som kjøpte en konsoll sa at de gjorde det fordi deres venner eller familiemedlemmer hadde den samme konsollen, men det nøkkeltallet der er det om eksklusivitet fordi det beviser, som vi har visst i over 20 år eller helt siden konsoller virkelig virkelig var der ute, at det å få et spill spesifikt på en maskinvare gjør det mye lettere å selge den maskinvaren. Det er en grunn til at vi har sett Xbox synke, fordi du virkelig kan få Xbox-spill nesten hvor som helst."
"De hadde at dette er en Xbox-kampanje der du kunne se TV-er til ROG Ally til smarttelefoner til alt annet som ble beskrevet som en Xbox, noe som betydde at det derfor ikke var veldig mye grunn til å kjøpe den spesifikke Xbox-konsollen.Vi er på vei inn i flere enheter som tilsynelatende er fremtiden for plattformer. Det ryktes at Sony kommer til å ha en håndholdt Playstation og en Playstation 6 når de lanserer neste generasjons konsoll. Vi vet at Xbox har kommet med ROG Ally. Vi vet at Steam har hatt Steam Deck og også er på vei inn i hjemmekonsoll-greia med Steam Machine."
"Så det er mulig at du virkelig vil ha flere måter å spille de eksklusive titlene du vil se fra disse plattformeierne, men når vi ser på jokeren i virksomheten som er Nintendo, og vi ser hvor godt de konsekvent gjør det, og hvor mye hype det var rundt Nintendo Switch 2 til tross for at den hadde en virkelig stor spilllansering i Mario Kart World.Det er veldig lett å se at folk alltid vil velge konsoller fordi de enten vet at de kommer til å få masse spill på den spesielt for den, eller fordi de allerede har de spillene som er spesielt utgitt for den konsollen. For eksempel Zelda, Mario, Kirby, Pokemon, Metroid. Det var det jeg tenkte på, beklager."
"Alle disse spillene kommer eksklusivt på Nintendo-plattformen, så du må kjøpe Nintendo Switch 2 for å spille dem. Xbox pleide å ha Halo, Gears of War, Fable, alle disse tingene. Nå har den Bethesda, og den hadde alle disse tingene som den pleide å si at du måtte kjøpe en Xbox for, men nå kan du ha en Xbox eller en PC for eller en ROG Ally eller noe lignende.Playstation holder i det minste fortsatt fast på at du må kjøpe en Playstation for å spille Spiderman eller God of War eller Wolverine eller Ratchet and Clank eller noen av disse store franchisene, men samtidig har det også lansert mange av disse spillene som Horizon, God of War som jeg sa, Ghost of Tsushima på PC."
"Så vi får se om bransjen reagerer helhjertet på dette, eller om vi vil se denne typen harmonisk livsstil på flere plattformer fortsette. Det virker som om dette er flott for forbrukere som bare vil ha én konsoll, slik at de ikke nødvendigvis føler seg presset til å ikke kunne spille eksklusive spill, men samtidig elsker folk sine eksklusive spill.De elsker å forsvare favorittlagene sine. Hvilken side faller du på? Elsker du eksklusivitet? Skulle du ønske de holdt seg borte for alltid?"