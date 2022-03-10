Arbeidet bak Indiana Jones og den store sirkelens oppslukende lyd - Pete Ward MAD Games Show-intervju

MachineGames' nyeste spill har en av de beste surroundlydene de siste årene, og her forteller lyddirektøren oss om utviklingsprosessen og om hvordan man håndterer ulike spillkilder og målhøyttalere.
"Hei, Gamereactor-venner. Som dere kan se på bakgrunnen, jeg vet ikke om dere kan se det, vi er på Mad Games Show i Madrid.Og, du vet, tidligere, før utgivelsen, snakket vi med mange av utviklerne fra MachineGames for å lære mer om Indiana Jones and the Great Circle."
"Tusen takk for at du ble med oss, Pete.Men vi snakket ikke om lyd.Så det var derfor jeg syntes det var interessant.Og også fordi jeg selv er gal etter lyd."
"Og posisjonslyd, og omgivelseslyd, og surround, og så videre.Og det er ganske bra i det spillet.Så gratulerer med det.Hva vil du si var den største prestasjonen du klarte å få til med dette spillet?Jeg tror det er en bragd å få et så stort spill ut av døren uansett."
"Og vi jobbet med så mange fantastiske mennesker for å levere det.Men jeg tror den største lydprestasjonen som jeg er stolt av, og det er noen forskjellige domener.Jeg mener, måten orkestermusikken fungerer på, det er jeg virkelig stolt av.Jeg jobber med Gordy."
"Jeg er veldig stolt av måten VO-systemene og VO, spesielt lokaliseringen, fungerer på.Jeg synes det lokale teamet gjorde en veldig god jobb med å gi liv til de forskjellige stedene og kulturene i spilluniverset, men også å levere det til mange forskjellige territorier rundt om i verden.Så jeg er veldig stolt av det, indirekte, fordi jeg ikke hadde ansvaret for den delen."
"Men også måten vi har tatt med stilen og tonen fra Indiana Jones og Indiana Jones-universet til liv på vår egen måte, men også på en nostalgisk måte.Å levere til spillerne det de forventer og det fansen forventer av serien, samtidig som vi satte vårt eget maskinspill-stempel på det så mye vi kunne."
"Ja, punches høres ut som på 80- og 90-tallet, ikke sant? Med vilje.Ja, ja, ja. Ja, det var veldig bevisst.Og det var en av de viktigste lydeffektene, som jeg skal snakke om senere, faktisk, i foredraget mitt.Og jeg ville spørre deg om voiceover spesifikt, så det er fint at du tok det opp."
"Hvordan balanserer du det hele for å jobbe med både flate systemer, systemer der de kan være surround-systemer, men hvor senterkanalen alltid ligger så lavt i miksen, og så må du også jobbe med forskjellige enheter.Hvordan jobbet du for at stemmen skulle fungere perfekt i den generelle SFX- og musikkmiksen?Så måten vi tilnærmet oss den generelle miksen på, var å si at dialogen kommer først."
"Dialogen er viktigst i hele opplevelsen, fordi det er et narrativt spill.Så hoveddialogen må være hørbar hele tiden.Og så blander vi resten av spillet rundt den dialogen.Så vi sørger alltid for at hovedreplikkene, hovedrolleinnehavernes dialog, alltid er tydelig og til stede."
"Og så fyller vi på med Waller og flekker og bipersoner og alt mulig, men vi sørger alltid for at hoveddialogen er det første, det viktigste.Og vi tester også på mange forskjellige enheter.Vi vet at mange av spillerne våre spiller på hodetelefoner, men målmiksformatet vårt var Dolby Atmos for hjemmekino, 7.1.4."
"Og vi vet at en betydelig andel av spillerne spiller med det systemet også.Så vi mikser alltid for det, og så mikser vi også for alle de ulike enhetene og plattformene for å sørge for at miksen er så like presentabel som mulig og alle de forskjellige tingene.Det er to ting som er interessante for meg."
"Det ene handler om de forskjellige karakterene som snakker i spillet.Så, for eksempel, med Indy selv, har du blandet ham annerledes?Han snakker alltid. Han har alltid disse slagordene, disse interessante frasene om alt mulig.Han kommenterer mens vi går. Og det er i første person."
"Har du mikset det annerledes i forhold til karakterene som kommer til midtkanalen eller de som omgir deg?Litt av og til også.Men jeg tror noe av grunnen til at det fungerer så bra i spillet, er at Troy fikk til den prestasjonen veldig bra, noe som gjorde det veldig enkelt for oss å blande også."
"Indy snakker med seg selv noen ganger, og han projiserer stemmen sin og snakker til andre mennesker.Og vi har et system der vi tenker på dialogprojeksjoner.Så vi blander annerledes hvis Indy hvisker eller hvis noen av karakterene hvisker eller snakker med seg selv eller projiserer for å snakke med noen på andre siden av rommet eller roper."
"Og vi mikser disse tingene forskjellig og med forskjellige avstandsdempinger og sender til romklang og ting for å få det til å se ut som at noen ganger...Så for å holde det generelle miksenivået det samme, men vi sender mer til romklang for å få det til å høres ut som om det var høyere eller mindre til romklang for å få det til å høres ut som om det var roligere, uten at det faktisk trenger å være veldig høyt eller stille hele tiden."
"Og du nevnte også Atmos. Og vi har et fly akkurat nå i den høye kanalen, ikke sant?Så du nevnte at det er en rekke aktører som bruker Atmos.Jeg har Atmos hjemme, men jeg kjenner veldig få mennesker som faktisk har glede av det hjemme.Så hvordan håndterer du det? Har du statistikk?Forbereder du, som du sa, et objektbasert, veldig godt Atmos-resultat?Og så går du ned til stereo, ned til 2.1 eller 5.1 lineært uten høykanal."
"Ja, så vi starter alle med Atmos-miksen, selv om vi vet at de fleste spillere faktisk ikke spiller med Atmos.Så vi sender ut 7.1.4 på Xbox og PS5 og PC.Så vi begynner med å vurdere hva vi vil ha i hovedhøyttalerne og i høydehøyttalerne og hva vi vil ha i objekter eller i sengen."
"Du får bedre romlig troskap på objekter, men de fører også med seg noen problemer, som jeg skal snakke om senere.Så vi er alltid veldig hensynsfulle. Det er ikke et ord.Vi tar alltid sterkt hensyn til hvor vi vil at lydene skal spille.Vil vi ha en lyd som oss som snakker nå? Vil vi at den skal spilles av i taket eller ikke? Sannsynligvis ikke."
"Vil vi at et luftskip som flyr over skal komme ut av høyttalerne i høyden for å gi den slags høydeeffekt?Ja, så vi planlegger alltid hvordan vi skal designe disse lydene, mikse dem og plassere dem.Og så sørger vi også for at de mikses ned til 7.1 og 5.1 og stereo og mono også.Mono-kompatibilitet er også ganske viktig for oss."
"Og jeg vet at du ikke kan nevne ting du jobber med.En ting du jobber med, er Switch-versjonen av spillet.Ikke spesifikt om Switch, men med tanke på hva vi snakker om, er dette en annen enhet.Den kan sende ut 5.1 lineær PCM, men den kan også sende ut hodetelefoner og små høyttalere."
"Så hvordan vil du takle denne typen enheter, la oss si?Det var litt av en utfordring fra et optimaliseringssynspunkt, fordi den er mye mindre og har mindre prosesseringskapasitet enn de større plattformene.Så vi brukte ganske lang tid og mye arbeid på å sørge for at vi brakte den erfaringen til den plattformen så godt vi kunne innenfor disse begrensningene."
"Så det var noen ting som vi måtte redusere ytelsen på eller slå av noen ganger.Og ja, det var litt av en utfordring å få den riktig, men jeg er fornøyd med hvordan den høres ut nå.Så jeg er faktisk ikke sikker på når den kommer ut. Jeg burde nok vite det.Gleder meg til å spille den."
"Og til slutt, hva er din mening, ditt syn på virtualisering?Vi har snakket om den ekte vare, som å ha de faktiske høyttalerne rundt deg.Men i det siste har det selvfølgelig kommet mange hodetelefoner som tilbyr falsk Atmos, og noen av dem bruker også rebounds.Så hva er din mening om dette?Jeg synes det er et veldig interessant område å jobbe i."
"Og vi har testet flere forskjellige HRTF-løsninger, som Dolby Atmos og et par andre.Og de høres alle forskjellige ut, og det gjøres mange forbedringer med persontilpasset HRTF og så videre.Og jeg synes det er veldig interessant.Og jeg ble litt nerdete om det i universitetsgraden min, for 25 millioner år siden."
"Men jeg synes den slags psykoakustiske persepsjonsgreier er veldig interessante.Så det er veldig morsomt å se, for de fleste av spillerne våre spiller med hodetelefoner.Og det er veldig gøy å se at vi kan gi den typen romlig opplevelse til de spillerne som bruker hodetelefoner og ikke har høyttalere.Så ja, forskjellige systemer har forskjellige fordeler og ulemper."
"Og jeg har noen preferanser, som jeg nok ikke kan si akkurat nå.Men problemet er også at alle har forskjellig form på ørene og forskjellige erfaringer.Derfor er den persontilpassede HRTF-en noe som er interessant for oss å utforske.Så det er noe vi kommer til å se nærmere på i vårt neste spill også."
"Er det noe veldig sprøtt eller veldig nerdete som du har lyst til å prøve ut innen immersiv lyd i fremtiden, men som du ikke har gjort?Jeg kommer ikke på noe på stående fot.Er det noe du er ekstremt stolt av som høres helt riktig ut i spillet?En scene, en sekvens, et øyeblikk, en effekt?Jeg tror det morsomste jeg har i spillet er å slå fiendtlige soldater med stekepanner og gitarer og sånt."
"Fordi det er så indie, så slapstick. Og vi har spilt inn alle de lydene selv også.Og det andre jeg er spesielt stolt av, er måten, spesielt tonelydene når du slår noen med en stekepanne.Det er som en lang tonal slags bonk-lyd.Måten det oversettes til haptikken på PS5 og jeg tror Switch også."
"Så det er veldig fint, det binder det hele sammen.Så ja, jeg er ganske stolt av det slapstick-kampelementet.Hva med slagene? Brukte du ekte kjøtt som du bare spilte inn? Eller ekte mennesker?Jeg vil ikke si nei til ekte mennesker, for vi spilte inn en Foley-artist som slo seg selv."
"Og vi brukte noe av det fordi han slo seg selv i brystet og vi fikk det slaget.Det er et veldig viktig element i det.Men vi hengte ikke opp store kadaver eller noe sånt.Men vi brukte noen teknikker inspirert av Ben Burtt og måten han og teamet hans spilte inn på i de originale filmene."
"Ved å ta baseballkøller og slå på ting av lær, og jeg har noen videoer av det senere også.Så ja, vi prøvde i hvert fall å hente inspirasjon fra Ben Burtt.Tusen takk for at du tok deg tid, Pete. God fornøyelse med foredraget ditt senere i dag.Jeg gleder meg til å spille Switch 2-versjonen av Indie og også til hva dere gjør videre."
"Ja, jeg også. Tusen takk skal dere ha."