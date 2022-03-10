GRTV News - 2026 Call of Duty kommer ikke til siste generasjons konsoller

Det kommende skytespillet vil ikke debutere på PS4 og Xbox One.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi berøre litt om Call of Duty, fordi, vel faktisk vet vi egentlig ikke så mye om den kommende 2026-tittelen, eller vi antar at det er 2026."
"Så lite vet vi om det.Vi vet ikke om den kommer i 2026, vi vet ingenting om den, men hva vi vet er de få bitene av informasjon som Activision deler når de ser ut til å stenge ned rykter som de sannsynligvis anser som litt skadelige for spillets fremtid."
"Et rykte som sirkulerte veldig, veldig nylig, var i forbindelse med plattformene spillet kommer til å komme for.Det gikk rykter om at spillet skulle lanseres på, ja, at spillet skulle lanseres på ble spiltestet, beklager, for PlayStation 4, og Activision så tydeligvis på det som nok av en skadelig uttalelse for å aktivt gå ut og si, ikke tilfelle i det hele tatt, fordi Call of Duty 2026, igjen, 2026, vil ikke lanseres på PS4 eller Xbox One."
"Så ja, årets Call of Duty kommer ikke til PS4 eller Xbox One.Ryktene om Modern Warfare 4 er ikke sanne, ifølge Activision.Activision og Xbox har altså ikke avslørt noe bemerkelsesverdig om årets Call of Duty spill ennå, men det er en åpen hemmelighet at det er satt til å være Call of Duty Modern Warfare 4."
"Så en rapport i fjor hevdet også at det vil foregå i Nord- og Sør-Korea, og vi vil vet om det er sant eller ikke i løpet av de neste par månedene, ikke at vi trenger å vente så lenge på de første offisielle detaljene.Fordi Infinity Ward Treyarch og de andre utviklerne av franchisen har avslørt at 2026s Call of Duty-spill ikke vil komme til PlayStation 4, så det vil sannsynligvis ikke lanseres på Xbox One heller."
"Dette er ikke en detalj de bestemte seg for å dele ut av ingenting, som en såkalt innsider hevdet Call of Duty Modern Warfare 4 ble spiltestet på PS4 i går.Det er tydeligvis ikke sant, noe som betyr at årets COD blir det første på 13 år som ikke å lanseres på siste generasjons konsoller."
"Tror du dette betyr at det blir noe helt spesielt når det gjelder grafikk og eller gameplay?Så ja, Call of Duty har i utgangspunktet vært på Xbox One og PS4 helt siden begge disse konsollene ble lansert, så dette er det første året de dropper støtten for disse systemene."
"Forhåpentligvis betyr det at det er litt bedre.Jeg tror faktisk ikke Call of Duty noen gang har vært så hemmet av ytelsen til forrige generasjons konsoller.Jeg tror du får det du, du vet hva du får fra Call of Duty-spill, og jeg tror det er fint."
"Men det jeg vil si er at jeg tror at noen av områdene som de trenger å fikse og de områdene der de kan forbedre seg, har mindre å gjøre med tekniske elementer og ytelse og det handler mer om spillets tempo og spillets strukturering og måten ting grunnleggende sett tilbys, du vet, måten den uhyrlige bruken av kosmetikk og alt slike ting."
"Så vi får se, men det du må si er at suksessen til Battlefield 6, i hvert fall ved lansering, som jeg tror, jeg tror at det fortsatt er et godt eksempel å se på fordi jeg tror hovedgrunnen til at mange spillere droppet Battlefield 6, er mangel på støtte spillet hadde etter lanseringen."
"Men suksessen til Battlefield 6 ved lanseringen viser hva folk vil ha fra disse slags militære skytespill, kan man vel si, og jeg lurer på om Call of Duty vil prøve å rette opp litt i det eller reflektere det litt.Det er vanskelig å si."
"Igjen, vi har bokstavelig talt ingen offisiell informasjon om dette spillet annet enn det faktum at det er ikke kommer til PS4 og Xbox One.Det er bokstavelig talt alt.De har ikke delt noe offisiell informasjon utover det overhodet, og vi har sannsynligvis får ikke mer offisiell informasjon om dette spillet før det jeg antar vil være et Call of Duty Next-arrangement, fordi de vanligvis alltid gjør et Call of Duty Next-arrangement i forkant før de avslører et Call of Duty-spill."
"Det er vanligvis alltid i juli, august, kanskje september.Jeg antar at det blir i juli eller august i år, for jeg kan ikke forestille meg at Call of Duty kommer til å ha lyst til å ta opp kampen med Grand Theft Auto i november.Så jeg tipper at dette spillet sannsynligvis kommer ut i slutten av oktober, men igjen, det er bare spekulasjoner, for det er alt vi kan gjøre med dette spillet, for ingenting offisielt har blitt annonsert."
"Men det er alt jeg har tid til i dagens GRTV News.Jeg kommer tilbake i morgen med ukens neste, så inntil da håper jeg dere liker resten av tirsdagen, så ses vi på neste."