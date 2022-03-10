GRTV News - Take-Two Administrerende direktør forklarer hvorfor Grand Theft Auto VI ikke kommer til PC ved lansering

PC-spillere må vente en stund til på det mest etterlengtede spillet noensinne.
Vi snakker om Grand Theft Auto 6, har du hørt om det?Bare en spøk til side, hver gang dette spillet kommer opp må vi på en måte snakke om det og nylig Take-Two's CEO, så Take-Two er utgiveren av Grand Theft Auto 6, administrerende direktør for det, Strauss Zelnick, har snakket med Drayson Schreier fra Bloomberg, og vi fikk noen interessante detaljer om den finansielle siden av saken.
"Åpenbart fordi Zelnick ikke jobber hos Rockstar og han bare ser ting fra et slags sidelinjeperspektiv vil jeg si, jeg tror han sa det selv i intervjuet heller enn å være på frontlinjen, han får ikke alle detaljene om ting som hvordan spillet er bygget, hvordan det kommer til å fungere, slike ting, og Rockstar er som alltid helt stille til de er klare til å slippe en ny trailer eller noe sånt."
"Men i alle fall, i dag snakker vi spesifikt om PC-lanseringen av spillet, som du sannsynligvis har lagt merke til hvis du er en PC-spiller, ikke kommer til å komme ut før sannsynligvis tidlig til midten av tidligst 2027 hvis GTA 6 når lanseringsdatoen den 19. november 2026.Og selv om dette sannsynligvis kommer til å skuffe mange spillere, ser det ut til at Rockstar ikke kommer til å endre sin taktikk på det, og Strauss Zelnick har på en måte sagt at Rockstar alltid starter på en konsoll fordi jeg tror med hensyn til en utgivelse som det du blir bedømt etter å tjene kjernen, som virkelig betjener kjerneforbrukeren. Hvis kjerneforbrukeren ikke er der, hvis de er ikke betjenes først og best, treffer du på en måte ikke de andre forbrukerne."
"Så han sier egentlig at fordi GTA alltid har blitt lansert på konsoll først og Red Dead også og andre Rockstar-spill, så kommer det til å bli slik igjen med Grand Theft Auto 6. Jeg mener at det ikke skadet GTA 5-salget å ha det på PlayStation og Xbox først. Riktignok, som Zelnick selv sier, utgjorde PC den gang mye mindre av det totale salget av spill som Grand Theft Auto, men så igjen hvis spillet ikke nødvendigvis selger like godt når det lanseres på konsollen, vil det fortsatt sannsynligvis selge utrolig bra når det kommer til PC senere, og så lenge det ikke selger, du vet, ikke underselger seg selv, kan jeg ikke forestille meg at det ikke får noen en slags port senere, eller sannsynligvis en ny port for neste konsollgenerasjon de kommer visstnok ut rundt 2028."
"I det samme intervjuet nevnte Zelnick, som sagt, på en måte om økonomien og det ser ut til at å selge rundt 10 millioner eksemplarer av Grand Theft Auto 6 ville bli ansett som en katastrofe, noe som ikke kommer til å være en nyhet for noen, med mindre du lurer på om dette spillet ettersom det selger like bra som andre spill som har blitt utgitt i løpet av de siste to eller tre årene som har blitt ansett som toppselgere. Igjen, noe som Claire Obscure Expedition 33, det mest lovpriste spillet i 2025, har til dags dato bare solgt rundt 8 millioner enheter. Jeg sier bare fordi sammenlignet med et spill som Grand Theft Auto som er et usselt beløp. De ville potensielt sett ha solgt 25 millioner enheter på dag én alene, noe som vil være rekordhøyt og rekordstort. Dette kan være det mest etterlengtede spillet gjennom tidene, og Rockstar forstår at presset er veldig stort."
veldig høyt. Vi har ennå ikke fått vite om dette spillet kommer ut den 19. november 2026, men det er den nåværende datoen, og forhåpentligvis får vi snart høre mer om markedsføringen. Er du venter du på å kjøpe Grand Theft Auto 6 på PC? Kommer du til å kjøpe det to ganger? Vil du bare kjøpe det på konsoll og la det være med det? Vil du ikke kjøpe det i det hele tatt?