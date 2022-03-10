Arkham møter Lego og mer?! - Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Intervju med Jimmy Sedota

Vi tar en prat med assisterende designdirektør Jimmy Sedota om Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.
"Hei alle sammen, jeg er Alex her med Gamereactor. Jeg har sjekket ut Lego Batman Legacy of the Dark Knight.Dette er heldigvis faktisk andre gangen jeg spiller det, og jeg likte det like godt som første gang, må jeg si.Jeg liker virkelig hva dere har gått for her. Det er nesten som en blanding mellom Arkham og en blanding mellom den klassiske Lego Batman-stilen."
"Noen som hører det vil kanskje tenke at jeg ville ha Arkham, eller jeg ville ha full Lego Batman som det pleide å være.Hvordan går du frem, dette kan være et veldig vanskelig spørsmål, men for det første, hvordan går du frem for å tilfredsstille alle i den forstand?Ja, jeg tror et av målene våre alltid er å lage et spill og en opplevelse som alle typer fans vil like."
"Alle typer spillere, enten det er casual fans, Lego-spillere eller Batman-fans, så vel som mer erfarne spillere eller spillere med høyere ferdigheter.Og så vi begynner med, når vi ser på gameplayet og kampene som et eksempel, tar vi referanser fra alle slags ting.Så selvfølgelig ser vi på Arkham-serien, vi elsker de spillene, Rocksteady gjorde en god jobb med det."
"Men vi har virkelig gjort det til vårt eget, og vi har bygget det vi mener er den beste kampopplevelsen for Lego Batman.Så når vi nærmer oss det, vil vi sørge for at det er tilgjengelig, og at spillere som kanskje ikke er så dyktige, fortsatt kan ha det gøy og glede seg over å bruke de ulike gadgetene, og humoren vi legger til i kampene, de tåpelige takedowns, alle de tingene vi ønsker å sørge for at appellerer til et bredt publikum."
"Men vi ønsket også å legge til mer dybde i spillet, for å appellere til spillere med høyere ferdigheter.Så dingsene, bruken av dingsene, oppgraderingene vi tilbyr for disse dingsene, noen av dem vil også tilføre mer mekanisk dybde.For spillere som vil ha det.Vi snakket om Arkham-stilen og kampene, spesielt med noe du var inne på."
"Jeg liker kampene i dette spillet, for som du sier, det gir deg den emulerte følelsen av Arkham, men du har lagt til ting.Kan du snakke litt mer om hvordan du balanserer det for et Lego-spill?Fordi det kanskje har et yngre publikum, vil jeg si, spesielt for de lavere vanskelighetsgradene.Men du har lagt til ting som også hjelper mer erfarne folk. Hvordan balanserer du det aspektet?Det er et godt poeng du kommer med når det gjelder vanskelighetsgraden."
"Så vi har Classic, som er en litt mer avslappet opplevelse for de som ønsker det.Og så har vi Caped Crusader, som er mer middels vanskelig.Og så har vi selvfølgelig Dark Knight, som virkelig kan øke utfordringen og gi mye mer utfordring til kampopplevelsen.Du har et begrenset antall liv, og hvis du mister alle disse livene, blir du tilbakestilt til et tidligere kontrollpunkt."
"Så det var en stor del av hvordan vi prøvde å balansere det, slik at vi kunne tilby noe for forskjellige typer spillere.Da vi utviklet kampene, ønsket vi å gjøre kontrollene mer tilgjengelige.Vi har for eksempel en dedikert nedtagnings- og fokusknapp, mens i andre spill må du noen ganger trykke på flere knapper samtidig.Så jeg tror det er et eksempel på at vi ønsket at det skulle være litt enklere å gjøre det."
"Vi har alle dingsene og måten dingsene samhandler på i kamp og i spillet.Co-op er viktig for oss, ikke sant?Så hvordan bygger vi et kampsystem som støtter samarbeid, men som fortsatt er et flytkampsystem?Og vi er veldig fornøyde med hvordan vi klarte å levere det."
"Jeg synes det er veldig, veldig kreativt.Og noe jeg også la merke til da jeg spilte, er hvor kreative dere er med legobyggeløsningene dere kommer opp med.Har dere et team av folk som vet om disse klossene passer sammen?Eller tenker du bare, vet du hva, vi setter inn denne drillen, eller vi setter inn en massiv knyttneve som slår opp en dør?Ja, vi har et veldig talentfullt kunstteam."
"Vi har folk, selv utenfor kunstteamet, som bare elsker Lego.Vi er virkelig et lidenskapelig team som elsker Lego.Så ja, vi har folk som er helt fantastiske til å sette sammen disse byggene som ville fungert i det virkelige liv.Jeg sa til deg litt før intervjuet at Lego Batman, for meg, er veldig, veldig interessant."
"For jeg tror man ser på Batman-figuren, og man forbinder den ikke nødvendigvis alltid med noe som Lego.Men vi har sett gang på gang at dette er så populært.Hvorfor tror du det er sånn?Fordi i mange Batman-medier er han ikke så morsom."
"Han er ikke så jovial.Men når du setter ham i Lego, virker det som om alt klikker.Ja, jeg tror fra det originale Lego Batman, de tre første spillene, og nå i dette, Jeg tror nok det største jeg kommer til å tenke på, er humoren."
"Og det er den TT-humoren vi er så gode på.Måten vi har skrevet historien på, måten vi skriver dialogen på, måten vi behandler karakterene på.Vi ønsker alltid å være tro mot kildematerialet.Vi elsker DC, og vi elsker Batman."
"Men ja, vi har satt vår TT-twist på det for å gjøre det litt lett og noe som er veldig gøy.Jeg ville snakke litt om noe som ble avslørt i forrige uke, på tidspunktet for innspillingen altså, som er den absolutte Batman-drakten.Og jeg syntes det var veldig, veldig kult, for jeg tror det er mye nostalgi i et spill som dette."
"Men jeg tror det viser at dere ikke bare stoler på den nostalgien.Er det noen andre måter dere kan snakke om det på, på den måten at dere gjør dette til noe helt nytt, antar jeg?Ja, så vi ser på mer enn 85 år med Batman-historie.Så det er mye å ta av."
"Og vi ville være sikre på at vi så på alt.Så noen av de nyere filmene, noen av de tidligere, som Dark Knight-trilogien, helt tilbake til tv-serien 66, helt tilbake til den første Detective-tegneserien.Så vi ville forsikre oss om at alt var relevant, og at alt kom med i spillet."
"Så en stor del av det var historien.Så det er vår originale fortelling av legenden om Batman.Og vi kunne se på alle disse ikoniske øyeblikkene fra noen av de nyere filmene, som Batman, samt noen av de tidligere filmene, Batman 89, Batman Forever, alt det der."
"Og vi klarte å veve det sammen for å skape en sammenhengende historie som forteller legenden om Batman.Fra den unge Bruce Wayne jobber seg gjennom Nanda Parbat, blir Batman, møter Jim Gordon, møter alle de forskjellige karakterene og medlemmene av Bat-familien.Det har vært fantastisk å gjøre."
"Og det er noe vi ønsker å referere til så mye som mulig.Som om vi har stappet dette spillet fullt av referanser.Uformelle fans vil se ting de kjenner og elsker.Hardcore-fans, fans av tegneseriene, fans av den animerte serien, fans av filmene."
"Det er så mye vi har fått med i dette spillet.Det er, som du sier, så mye som er pakket inn i det.Men det er én Bruce Wayne for dette.Og vi har hatt mange portretter av Bruce Wayne, mange portretter av Batman."
"Mange forskjellige stemmer.Hvordan bestemmer du deg for hvilken av dem du skal etterligne?Fordi Christian Bale sammenlignet med Battington, sammenlignet med Batfleck, Selv de tre aller nyeste er veldig forskjellige."
"Hva legger du mest vekt på når du skal velge hvilken Bruce du vil ha?Ja, så skriveteamet, klippeteamet, fortellerteamet, de ser på alle de forskjellige versjonene.Og så prøver vi virkelig å forme det vi tror er Lego Batman, hans egen karakter."
"Og han har noen av de forskjellige elementene fra de andre versjonene av den.Men når vi setter oss ned for å skrive det, skriver vi det som én karakter.Vi har gitt Shai Matheson rollen som Batmans stemme.Jeg synes han har gjort en fantastisk jobb med å gi oss en ny versjon av Batman."
"Og så har vi Lego Batman Legacy of the Dark Knight.Vi har hatt absolutt Batman.Batman er ganske populær, og folk ser virkelig frem til oppfølgeren.Det kommer sannsynligvis en ny Batman snart."
"Er vi inne i en slags Batman-renessanse, vil du si?Og hvorfor tror du folk nå tiltrekkes av denne fyren?Jeg synes Batman alltid er kul.Han er alltid fantastisk."
"Da jeg var liten, elsket jeg Batman.Da jeg var tenåring, elsket jeg den animerte serien.Og jeg synes han er en så elsket karakter.Og så alle de andre karakterene, alle de andre medlemmene av flaggermusfamilien, Jeg synes det er så mange forskjellige karakterer."
"Og så har du selvfølgelig alle skurkene.Skurkene i DC er så ikoniske.Så jeg tror det er en av de tingene der han alltid er god.Han er alltid relevant."
"Og folk elsker alltid å oppleve ham, enten det er på film, TV eller i spill.Jeg vet at vi snakker spesifikt om Batman i dag, men slik DC ser ut for øyeblikket, ...vil dere noen gang vurdere noe sånt som en slags.., det nye DCU Lego-samarbeidet, der dere kan ta med noe som TT gjorde med Marvel-spillene, for eksempel, Hva er det som er så morsomt med alle heltene på en gang?Er det noe du noen gang har vurdert?Vi ser alltid på hvordan vi kan samarbeide med DC."
"Vi elsker DC.Så vi har ting som DLC som kommer ut i september.Vi har Mayhem Collection, der du får spille som Joker og Harley.Det kommer et nytt oppdrag og en ny spillmodus."
"Så vi ser alltid etter hvordan vi kan fortsette å gi fansen våre de beste Lego-spillene vi kan.Og spesielt DC er noe jeg personlig har vært veldig privilegert med, Jeg føler meg veldig privilegert som har fått jobbe med det.Bare en liten morsom en for deg, antar jeg, for å avslutte."
"Hvis du kunne være en håndlanger i en av skurkene, for jeg synes noen av dem har ganske fine frynsegoder.Jeg spilte gjennom et av oppdragene, og jeg tror man fikk en ballgrop hvis man tjente Falcone.Så hvem av dem ville du på en måte alliert deg med?Det er et godt spørsmål."
"Jeg liker mat. Jeg elsker mat. Jeg elsker å lage mat.Så kanskje krydderkongen.Ja, det liker jeg.Jeg tror jeg ville valgt Kite Man, bare fordi når det er en solskinnsdag."
"En klassiker. Kite Man er flott. Kite Man er flott.Jimmy, tusen takk for at du tok deg tid.Det var en fornøyelse. Takk skal du ha.Takk skal dere ha."
"Takk skal dere ha."