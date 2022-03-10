GRTV News - Assassin's Creed: Black Flag Resynced fikser spillets verste oppdragstype

Vi har fått noen store spillendringer for Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag får en massiv mengde spilloppdateringer som Ubisoft nylig har avslørt i et langt blogginnlegg, nemlig noen viktige endringer til stealth, parkour og kamp. Så kamp Jeg begynner med det første, fordi det virker som om det kommer til å bli ganske annerledes enn det det var. Assassin's Creed Black Flag var et av de siste spillene som brukte den klassiske telleren insta-kill kamp som folk hevdet å elske, men klaget over på den tiden det var for lett, så vi endte opp med RPG-tallbaserte kamper som vi fortsatt har i dag i spill som Assassin's Creed Shadows og Sword and Fort og Odyssey og slike ting. Men Uansett, kampene blir endret slik at det blir en blanding av de to. Det kommer til å å være lang, det kommer til å ta lengre tid å drepe i kamp, men samtidig har du fortsatt mange måter å drepe fiendene dine på. Det er øyeblikkelige paradekontroller, det er skjulte knivdrap, det er mange forskjellige ting du kan bruke, og likevel hvis du begynner å bli litt repetitiv i strategien din, vil den kreative regissøren Paul Fu sier at du vil bli motarbeidet av AI i det aspektet, noe som er ganske interessant og vi må se hvor mye det faktisk spiller inn i spillet, for jeg personlig har ikke noe imot at Assassin's Creed-kampene er så enkle. Jeg tror ikke spillet noensinne har egentlig vært et spill hvor man nødvendigvis har hatt lyst til å slåss mot en haug med vakter var en stor oppgave. Så samtidig synes jeg det er interessant å se denne typen midtveisforskyvning av kampen, og hvis dette er noe som folk virkelig, virkelig liker noe vi først vil vite sikkert i juli, men hvis det er noe folk liker, så vil vi kan vi se at det kanskje blir flyttet til andre spill, og vi kan se at både virkelig old school-stilen og new school-stilen fordi ingen av dem ser ut til å være den perfekte match av hva alle ønsker for Assassin's Creed. Når man ser på parkour, virker det at parkour bare kommer til å bli litt mer finjustert. Det kommer fortsatt til å være ganske likt til hvordan det var før. Det kommer fortsatt til å være de frie parkour-alternativene som det var i første spillet, i det originale spillet, beklager, men det kommer til å være mange endringer i når det gjelder å la deg føle deg litt mer dynamisk i bevegelsene dine. Der vi ser en mange endringer er faktisk med stealth, spesielt i forfølgelses- og avlyttingsoppdragene.
"Du kan se i overskriften på denne nyheten at jeg har sagt at det er de verste oppdragene fra Assassin's Creed Black Flag, og de var de verste oppdragene jeg vil si i Assassin's Creed generelt. Sporing, avlytting, når de ble repeterende var de virkelig, veldig irriterende, og likevel er det tilsynelatende mange store endringer nå for å gjøre det slik at selv om du mister et mål og blir satt på et sidespor, kan du fortsatt fullføre et oppdrag. Nå vet jeg ikke vet ikke om det gjør dem helt hverdagslige, men det kan i det minste hindre oss i å få altfor frustrerte når vi spiller disse oppdragene. Også for stealth er det nå en permanent crouch knappen, noe som kommer til å bli satt stor pris på for de som virkelig ønsker å sette Assassin i Assassin's Creed. Assassin's Creed Black Flag kommer nylig ut den 9. juli."
