Take-Twos administrerende direktør reflekterer over utviklingen av den manglende oppfølgeren.
"Så det vi skal gjøre i dag er å snakke om Bioshock 4, vi har ikke noen større kunngjøringer fra det, men vi har litt refleksjon av Take-Two CEO Strav Selnick.Så hvis du ikke er klar over det, så er Take-Two utgiverselskapet bak ikke bare Grand Theft Auto 6's utvikleren Rockstar, men de står også bak ting som 2K spillene, de står også bak Firaxis for Civilization, og de står bak det kommende Bioshock 4."
"Det er omtrent 13 år siden sist vi så Bioshock komme for å få et nytt, helt nytt spill med Bioshock Infinite, og selv om det ble veldig godt mottatt og fortsatt er ganske elsket førstepersonsskytespill, er vi ikke nærmere å få Bioshock 4, og derfor har Strav Selnick reflekterte litt over det i et intervju med Gamefile som ble bekreftet av GamesRadarPlus."
"Men uansett sa Selnick at han var dypt skuffet over forsinkelsene som vi har sett for Bioshock 4, og han sa, jeg tror vi i ettertid kastet bort mye tid og penger på å jakte på noen kreative smug som viste seg å være blindveier."
"Med store teamaktiviteter kan du ikke nødvendigvis vite hvor lang tid det kommer til å ta, hvordan det kommer til å gå før alt faller på plass eller begynner å falle på plass, og det kan ta en stund og kan være svært kostbart.Så som jeg skriver nederst der også, den siste gangen vi har sett noe som helst fra Bioshock 4 offisielt, det var forresten veldig lenge siden, men uoffisielt vi har hatt noen lekkasjer på slutten av fjoråret som så ut til å vise spillets potensial setting, hovedperson og skurk."
"Problemet med det er at vi selvsagt ikke vet om det var en gammel versjon, fordi det virker som om Selnick hentyder til det faktum at vi har hatt flere versjoner av Bioshock 4 som ikke har sett dagens lys, og teamet har jobbet med spillet på og av i lang tid."
"Nylig hørte vi også at Rod Ferguson, Diablo 4s, eller Blizzards tidligere sjef for Diablo har gått inn for å ta over etter at rundt 80 personer ble oppsagt på Bioshock 4 utvikleren, så vi får se om det fører til noe.Igjen, akkurat nå kan man tenke seg at Take 2s fokus og eneste virkelige hovedfokus er på Grand Theft Auto 6, og man vil ikke at Bioshock 4 skal prøve å stjele noe av oppmerksomheten fra det, men etter det tror jeg et av de store spillene som folk kommer til å snakke om som vi ikke har sett, er Bioshock 4, med tanke på at det er der oppe sammen med Beyond Good og Evil 2 for et av spillene som vi har sett bekreftet og bare aldri har hatt noe annet oppdatert om det."
"Men ja, som sagt, akkurat nå tror jeg det viktigste spillet som folk ikke har sett på over et tiår og har ønsket å se i over et tiår er Grand Theft Auto 6, og det vil bli Take 2s hovedprioritet fordi de utgir det, hvis det når utgivelsesdatoen.Gleder du deg til Bioshock 4?Tror du det vil innfri forventningene som folk har satt opp etter over et tiår siden Bioshock ble lansert?"
