GRTV News - Massevis av informasjon om Final Fantasy VII: Remake Part 3 lekker ut

Vet vi nå spillets navn, utgivelsesdato og ekstra informasjon?
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi ta for oss litt på Final Fantasy VII Remake Part 3, fordi en haug med lekket informasjon har kommet ut om spillet, noe som tyder på at vi nå vet den offisielle tittelen, den slags planlagte utgivelsesvindu, og en haug med tilleggsinformasjon om hva det kan tilby."
"Jeg tror mange av de som har fulgt dette spillet eller serien, Remake Trilogy, de har nok en idé om når det burde komme. Du vet, Final Fantasy VII Remake kom i 2020, Rebirth er 2024, så du må si at det kommer til å være et gap på fire år mellom hver del. Og hvis det er tilfelle, så må du si at denne tredje delen sannsynligvis kommer til å være satt til 2028. Og når det gjelder hva den kommer til å tilby, vel, igjen, dette er alle de tingene som vi ikke for sikre på. Kommer Queen's Blood tilbake? Jeg husker ikke navnet på det lille minifigurspillet."
"Kommer det tilbake? Hvilke andre figurer kommer til å være spillbare i spillet? Jeg må vite det i slutten av Rebirth. Hva kommer den faktiske tittelen til å være? Dette er alle spørsmålstegn som vi begynner å få svar på, så la oss hoppe inn.Så ja, ryktet, Final Fantasy VII del 3 tittelavsløring og utgivelsesdatoer lekket ut. Konklusjonen til Square Enix' trilogi er satt til å komme tilbake tidlig i 2027. Så ja, det er mye usikkerhet rundt den tredje og siste delen av Final Fantasy VII Remake Trilogy. Siden februar 2024 av den andre delen, Final Fantasy VII Rebirth, har mange spekulert i hvordan Naoki Hamaguchi og Tetsuya Nomura vil avslutte sitt storslåtte prosjekt, etter å ha oppdatert, modernisert og kanskje utviklet en av de mest gjenkjennelige og elskede titlene i videospillhistorien."
"Alle øyne var i alle fall rettet mot dette året, som en forhåndsvisning for å forberede oss på en mulig utgivelse i 2027, som vil markere 30-årsjubileet for lanseringen av det originale spillet. Og nå ser det ut til at vi har en pålitelig kilde som bekrefter denne ideen. ResaEra-forumet, slettet, men kopiert og limt inn på Reddit, har delt et innlegg av en bruker som hevder å ha kjennskap til den endelige tittelen på Final Fantasy VII Remake Del 3, kunngjøringen i sommer og utgivelsesdatoen, angivelig planlagt til februar 2027."
"Kilden avslører ikke opprinnelsen, men tilskriver lekkasjen til kontakter i Square Enix' markedsføringsavdeling.team og en sommer spillfest hvor kunngjøringen antageligvis også ville bli gjort denne sommeren.La oss gå gjennom de viktigste punktene ett etter ett. Hovedpoenget er tittelen, Final Fantasy VII Return, en passende tittel som ser ut til å være i tråd med det nåværende narrativet i Remake-trilogien."
"Jeg har alltid likt tanken på å bruke Reunion eller noe sånt, men du kan jo ikke gjøre Requiem lenger fordi Capcom på en måte tok det med Resident Evil, men jeg synes Return er litt, på en måte, ...litt kjedelig. Men uansett, hentyder til en gjenopprettelse av ordenen som nå er forstyrret av Sephiroth, utgivelsen er satt til februar 2027, noe jeg synes faktisk er ganske snart, om noe."
"Spesielt fordi, A, spillet ikke har blitt annonsert, og B, du kommer sannsynligvis til å se en god del spill som abdiserer høstvinduet i år og går mot det slags, la oss si, vårvinduet i 2027 for å unngå Grand Theft Auto. Så jeg tror det kan bli ganske fullt da, ganske travelt, og kanskje, kanskje Square Enix vil unngå det litt. Så jeg er ikke så sikker på det, men det kan skje."
"Rebirth ble utgitt den 24. februar, og det originale Final Fantasy VII ble utgitt i Japan den 31. januar 1997. Noen datoer kunne ikke vært mer passende for å gi denne utgivelsen et festlig preg, noe som høres ut som et farvel. Del 3 eller Return kommer til å inneholde tre nye spillbare figurer, selv om noen har dukket opp tidligere. Vi snakker om Vincent, Cid og en ny karakter, som ikke tidligere har blitt sett i den opprinnelige historien. Det er også snakk om et nytt kampsystem kalt Active Turn Action, og det største spillkartet i hele serien, mer enn dobbelt så stort som i Rebirth."
"Det høres sprøtt ut for meg, for Rebirth er et enormt spill som det tar mye tid å gå gjennom alt sammen, og hvis denne tredje delen kommer til å bli dobbelt så stor, må du si at det betyr at spillene kommer til å bli dobbelt så store, noe som betyr at du kommer til å måtte bruke enormt mye tid på det for å se rulleteksten. Men uansett, ja, vi ser for oss at dette er for å få mest mulig ut av reisen på Cids høyvind. På samme måte ser det ut til at denne historien vil få enda større betydning i denne delen, og lekkasjen antyder mer enn dobbelt så mange mellomsekvenser sammenlignet med Rebirth."
"Alt dette må selvfølgelig tas med en klype salt for øyeblikket, selv om det stemmer overens med mye av det som Hamaguchi har hintet om i løpet av årene med utviklingen av del 3. Uansett er avsløringen på Summer Game Fest er nøyaktig en måned unna, så vi vil holde et øye med om vi kan bekrefte alt dette om noen uker. Liker du tittelen på Final Fantasy VII Return? Hva synes du om av de nye spillfunksjonene og tillegget av en ny karakter i denne siste delen?Så ja, det er mye informasjon der. Det eneste du vil si som taler til fordel for alle disse bitene av informasjon, ryktene, er at alle disse spillene på en måte er like i måten de er fundamentalt satt sammen. Så de skapte grunnlaget med Remake, de utvidet det med Rebirth og fikk det til å virkelig passe til den nåværende generasjonsplattformen, og nå er alt de trenger å gjøre å ta det de har allerede har, og bare bygge nytt innhold rundt det. Det handler mindre om å finpusse en motor på dette tidspunktet og gjøre alle de vanskelige tekniske tingene bak kulissene, det handler om å virkelig produsere innholdet som du ønsker å produsere. Så når du ser på det og sier at hvis det skal være dobbelt så mange mellomsekvenser, er det skal være dobbelt så stort kart og sånne ting, så tenker du, hvordan i all verden skal de klare å gjøre alt det på de tre årene eller hva det nå er, fire årene siden produksjonen sannsynligvis startet? Fordi du må anta at produksjonen sannsynligvis ikke kom i gang før Rebirth var helt ute av døren, så i det minste tidlig produksjon kan ha startet sent i 2023 eller noe sånt. Hvordan skal de få alle det på mindre enn fire år? Det virker litt ambisiøst, men igjen, det er ikke som om de må starte helt på nytt hver gang, det finnes en mal de kan lene seg på og bygge videre på. Så jeg tror det er gjennomførbart ...definitivt, og alt dette er veldig spennende. Det skremmer meg på en måte, for jeg trodde Remake var et veldig godt sammensatt spill, og jeg tror de hadde lengden og omfanget av det ganske godt satt sammen. Jeg synes Rebirth var litt for stort, ærlig talt, jeg synes det var et spill som føltes litt oppblåst til tider, og hvis dette spillet kommer til å bli kanskje dobbelt så stort, skremmer det meg litt, fordi engasjementet som kommer til å kreves for å nå rulleteksten i det spillet, kommer til å bli ganske intenst. Men igjen.., vi vet ikke noe av dette med sikkerhet ennå, det er bare rykter, så neste steg er bare å vente på Summer Game Fest, og se om det kommer til å bli en offisiell kunngjøring av dette spillet på det showet, og hvis det er det, så kan vi begynne å se på dette videre og si, hvordan kan vi begynne å fjerne den neste skifer av rykter. Men uansett, det er all den tiden jeg har, så takk til dere alle for at dere ble med meg, jeg kommer tilbake nå på Mandag for neste GRC-video, så jeg håper dere nyter fredagen og helgen, så sees vi alle på den andre siden."