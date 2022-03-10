GRTV News - Nintendo bekrefter prisøkning på Switch 2, som trer i kraft i september

Vi fryktet det, og i september er det her.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og du vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor, uansett hvor du får det fra, for flere spillnyheter, forhåndsvisninger, filmanmeldelser, anmeldelser av serier, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, jeg tror jeg snublet over å si nyheter og anmeldelser der, men vi har alt, som dere vet. Dessverre snakker vi i dag om Nintendo Switch 2 pris som har blitt offisielt bekreftet av Nintendo i deres siste finansielle inntjening rapport. Vi har fått to store finansielle resultatrapporter i dag fra Sony og fra Nintendo om alle deres spillgoder, og mens det var mange gode nyheter for Nintendo i form av at Nintendo Switch 2 fortsatt overgår Nintendo Switch når det gjelder salg på tid siden lanseringen, og Nintendo Switch 2 har solgt mange spill i det siste kvartalet, du vet at Pokemon Palkopia har vært en massiv suksess, Tomodachi Life, Living the Dream har vært en massiv suksess og FireRed og LeafGreen re-utgivelser, beklager fordi de er ikke remakes eller remasters engang, men de har likevel vært enorme, enorme, enorme suksesser for Nintendo og solgt millioner av eksemplarer hver. Men, som sagt, den eneste ulempen med dette er at Nintendo Switch 2 kommer til å gå opp i pris med rundt 50 dollar eller 30 euro. Vi vet ikke har faktisk ikke tallene for hva det vil være i Storbritannia ennå, men jeg kan tenke meg at det vil være noe rundt 30 pund, slik valutaen fungerer der borte, men det er opp med omtrent 10 000 yen også, noe som er et tap av penger. Men uansett er dette noe som vi sannsynligvis har forventet en stund med tanke på RAM-mangelen som er ute der ute akkurat nå. Det antas at Nintendo Switch 2 i noen tilfeller ble solgt nesten med tap, og presset bygget seg opp blant aksjonærer og bedriftsledere for en prisøkning, slik vi har sett med Xbox og Playstation som også økte prisene konsollene sine på grunn av disse pågående verdensomspennende økonomiske tingene, omstendighetene, det er ordet. De har i alle fall bedt om unnskyldning, de sa at vi oppriktig beklager virkningen disse prisrevisjonene kan ha på våre kunder og andre interessenter. Vi setter stor pris på din forståelse. Vi gjør også oppmerksom på at disse endringene ikke vil finne sted før 1. september, i hvert fall i USA, Canada og Europa. Så hvis du er ute etter å skaffe deg en Nintendo Switch 2, er det sannsynligvis verdt å kjøpe en nå, fordi du kan spare rundt $50, hvis du ikke har noe imot det faktum at den ikke kommer med noen slags pakker eller noe sånt, med mindre du selvfølgelig vil ha en av pakkene som er tilgjengelig for øyeblikket. Men ja, bortsett fra det er det egentlig ikke noe annet å snakke om når det gjelder selve prisøkningen. Som jeg sa, vi har litt tid på oss før den trer i kraft, omtrent 3 måneder egentlig, 3 eller 4 måneder, så du har god tid til å tenke på om du faktisk vil kjøpe en Nintendo Switch 2 før den går opp med, som jeg sier, 50,30 euro eller 10 000 yen, også 50 kanadiske dollar tror jeg også, noe som er litt av en seier for kanadierne, for jeg vet at deres dollar er verdt mindre enn amerikanske dollar. Ellers ja, gi meg beskjed, kommer dette til å friste deg til å endelig kjøpe en Switch 2? Er du skuffet over at denne prisøkningen skjer?Gi meg beskjed, så ses vi snart for flere GRTV-nyheter. Farvel og på gjensyn."