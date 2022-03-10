Corsair MM Glass Large (Quick Look) - Frihet fra friksjon

Denne enorme musematten er laget for å være sklisikker, presis og stillegående, samtidig som den er laget av et friksjonsfritt og smidig materiale.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look, denne gangen med fokus på en musematte.Ja, det skjer ganske sjelden, men noen ganger er de kule nok til at vi på det aller i det minste gi et lite glimt av hva de kan gjøre."
"Men når det gjelder de faktiske spesifikasjonene, er det åpenbart en musematte, noe som betyr at det er mye mindre å snakke om.Men det er fortsatt kult, dette kalles Corsair MM Glass, og grunnen til at det kalles MM Glass er åpenbart at den er laget av glass."
"Og det er noen grunner til at du vil foretrekke en musematte av glass fremfor noe som er mer stoffbasert.Dette beskriver Corsair selv som en minimalistisk dreining til en slags premium glass markedet."
"Det betyr at hvis det er én ting du sannsynligvis legger merke til, så er det at dette er en fancy musematte som ikke trenger strøm fordi det ikke er noe RGB.Kanskje er RGB-æraen i alt virkelig slutt.I det minste er dette en mye enklere ting fordi du ikke trenger å bruke Corsairs egen programvare for å bla gjennom tusenvis av forskjellige belysningsprofiler for å vise frem din personlighet."
"Dette er for deg som bare vil ha noe som er av høy kvalitet og gir deg det minimale mengde friksjon som mulig.Dette glasset er herdet glass med høy tetthet og en spesialisert mikrokantet overflate.Du kan se at det er mikrokantet når du kommer veldig nær det, men poenget med mikrokantingen er for en startfriksjon nær null."
"Og den friksjonen er åpenbart, det finnes en hel rekke forskjellige typer bevegelser som vil skape friksjon når du beveger en mus over en overflate.Så det er PTFE-føttene på selve musen.Men det er også måten musematten reagerer på musebevegelsene."
"Og igjen, hvis du er typen som vil spare hvert eneste millisekund, hvert gram friksjon for å prestere bedre i utvalgte eSports-tunge titler, vel da er du ute etter det aller beste.Og det finnes i det minste grunner, argumenter for hvorfor glass vil gi deg mindre av det du ikke liker."
"Dette er den store versjonen, som jeg tror er 450 x 400 millimeter.Og som du kan se, er det en fire millimeter ultrastabil profil her.Det er faktisk ikke behov for en spesialisert avstandsfot her.Det er bare én klebrig overflate her."
"Det er en silikonbase, og det betyr i utgangspunktet at når du slipper den, så er den virkelig hard.Det er en glatt overflate, men du kan føle at når den griper tak i skrivebordet ditt, ja da er den blir den der, og det er åpenbart det du er ute etter."
"For når den er så stor, kommer du til å bevege mye av armen din over den som vel.Hvorfor den må være stor hvis DPI-tallene er høye, vet jeg ikke.Men jeg har hørt at de fleste proffer faktisk spiller med ganske lav DPI med vilje, fordi det betyr bare at det er bevegelsene deres som skaper intensjonen bak karakterens bevegelser."
"Uansett synes jeg fortsatt at det er kult at Corsair droppet RGB i for å få en mer seriøs ytelsesprofil på denne.Jeg tror dette er 99 amerikanske dollar, og jeg vet ikke helt hvordan det står seg i forhold til andre trackpads av glass."
"Men ut fra det jeg ser her, er det i det minste en kul en.Vi ses på neste."