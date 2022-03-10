GRTV News - Forza Horizon 6 har lekket ut på nettet

Spillet har blitt gjort tilgjengelig for dataminere og hackere tidligere enn forventet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag har vi en ganske rask en for deg som faktisk snakker om et massivt spill som lanseres senere denne uke, jeg sier det fordi lanseringen er teknisk sett planlagt til tidlig eller midt i neste uke, men hvis du kjøper premiumutgaven av spillet kan du spille det fra denne uken, så er det teknisk sett betyr det at det lanseres denne uken? Det er en gråsone som jeg tror vi en dag må ha en samtale om når det gjelder spilllanseringer, men uansett er det spesielt Forza Horizon 6 og grunnen til at vi snakker om Forza Horizon 6 akkurat på tampen av lanseringen er ned til det faktum at spillet nå angivelig har lekket på nettet, det ser ut til å være at det som har skjedd er at filene for spillet har blitt presset gjennom og ikke hatt en begrensning lagt på dem, noe som betyr at alle filene til spillet er tilgjengelige der ute tidligere enn forventet, men la oss uansett dykke inn og ta en titt, så Forza Horizon 6 har angivelig lekket på nettet, pass på hvis du vil unngå spoilere, men i mellomtiden kan vi behandle til den fantastiske lanseringstraileren, vi mistenker at det var en menneskelig feil, men det ser ut til at 155 GB av data fra Forza Horizon 6 har blitt lekket på nettet, sannsynligvis hele spillet, en utvikling som har blitt rapportert av blant annet Insider Gaming, feilen ligger i det faktum at dataene som ble lastet opp til Steam ikke var kryptert og dermed var tilgjengelige for skruppelløse hackere og datautvinnere, på et Reddit-forum har det blitt lagt ut fotografiske bevis som viser at spillet allerede er tilgjengelig, selv om det åpenbart er ulovlig å laste det ned, veldig uheldig for Playground Games selvfølgelig og spesielt for den ansatte som ved et uhell forårsaket dette, selv om det ikke er et historietungt spill, anbefaler vi å holde et øye med hvis du vil utforske dette digitale Japan på egen hånd, mens du venter på den offisielle utgivelsen den 19. mai, 15. mai for de med premiumutgavene, kan vi i det minste komme og gi deg den nylig utgitte lanseringstraileren som du finner nedenfor."
"Så ja, jeg kommer ikke til å vise lanseringstraileren hvis du vil finne den, den er i din, vel du kan finne den på din lokale game reta region, men ja, spillet har lekket på nettet og igjen det ser ikke ut til å være det, dette ser ikke ut til å være et tilfelle der Playground er på mottakersiden ende av noe uønsket oppførsel skal vi si, det virker som om dette er en feil på deres egne vegne, så igjen som Jonas legger frem nyheten der, hvis du er litt litt skeptisk til spoilere for videospill, ikke det at et Horizon-spill er fullt av spoilere men hvis du er litt skeptisk til det, bare vær oppmerksom på at du kanskje begynner å se ting dukke opp i løpet av de neste par dagene i forkant av lanseringen av tidlig tilgang 15. mai, og igjen, med lanseringen av tidlig tilgang som nærmer seg, kan du forvente tonnevis av Forza Horizon 6 dekning på din lokale spillreta-region, vi har mye på gang."
