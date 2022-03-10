GRTV News - Et WWE-arrangement kan nettopp ha fortalt oss når Gears of War: E-Day slippes

Er du klar for september?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene, det siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt materiale, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer. Men i dag snakker vi uten videre om Gears of War E-Day og WWE. Nei, dette er ikke to ting som en 35 år gammel mann med et massivt skjegg og en massiv mage kan ha glede av i helgen, men de er potensielt sett på linje for en stor begivenhet senere i år, og det kan ha fortalt oss når vi kan forvente Gears of War E-Day til utgivelse. Dette er ren spekulasjon, ingenting er offisielt bekreftet, selv om noe Jeg antar at det har blitt offisielt bekreftet på en måte fordi Lucha Libres promotering, Triple A, R, eller hva du vil kalle det, har bekreftet at de skal ha et crossover event med WWE kalt Triple Mania, som kommer til å bli arrangert på to dager, en den 13."
"september i New Mexico City og en annen på et ukjent sted i USA den 11. september. Det er i seg selv spennende nyheter for WWE-fans, men hva betyr forteller det oss om Gears of War E-Day? Vel, arrangementet er sponset av Gears of War E-Day og hvis du legger merke til noe om når sportssponsing finner sted med noe sånt som spesielt et videospill eller en film eller et hvilket som helst stykke media, så er det som regel ute da slik at de kan si gå og se det, gå og spill det nå. Det er veldig sjeldent, det er ekstremt sjeldent og sannsynligvis umulig at de ikke i det minste har en dato i tankene. Du vet, for eksempel, hvis du sier, åh, vi er sponset av, fordi den er ute akkurat nå, Mortal Kombat 2 på kino den 8. mai, du kan si det uken før, eller du kan si det når det allerede er ute, slik at folk blir gjort oppmerksomme på det mens de ser på sporten sin programmet. Derfor tror mange at dette betyr at Gears of War E-dagen nærmer seg opp for en lanseringsdato i september. Det kan være et sted i løpet av uken etter denne trippelen Mania-arrangementet, eller det kan være et sted i nærheten. Som jeg sa, du ville ikke forvente at de ikke ha en lanseringsdato hvis de skal sponse Triple Mania, spesielt med Gears of War E-Day også. Det er ikke bare en generisk Xbox-sponsing, og som vi kan se her i videoen, på slutten av videoen, som jeg bare skal hoppe raskt til fordi vi egentlig ikke bryr oss om alle brytinggreiene, kan du se nederst der at det er sponset av Gears of War E-Day. Og så, ja, jeg tror ikke vi egentlig vurderer GTA er ment å komme ut i november. Vi har også Fable for å runde av året, angivelig, i år, og vi har store, store andre store hittere som kommer ut senere på året at Gears of War E-Day, det er plasser som det kan fylle, sakte blir ganske begrenset. Så på den måten kan jeg se at Gears of War E-Day gir mye mening kommer i september. Det er ganske stille for øyeblikket. Vi vet at Blood of Dawnwalker, for eksempel, kommer ut da, men Gears of War E-Day er et tredjepersons skytespill. Det er ikke helt i samme ånd av folk som spiller spill. Folk som spiller Gears of War E-Day, tviler jeg på, kommer til å bli trukket bort av Blood of Dawnwalker og det samme for det motsatte. Folk som ønsker å spille Blood of Dawnwalker vil ikke bli dratt bort av Gears of War E-Day. Så de kan sannsynligvis sameksistere i en måned i september sammen."
"Men uansett, la meg få vite hva du synes om dette. Tror du Gears of War E-Day vil slippes i september? Vi vil sannsynligvis høre mer om det i løpet av de neste ukene, da vi vet at Gears of War E-Day tar opp en stor del av Xbox sin tilstedeværelse på Summer Games Fest. Men ellers ses vi snart for flere GRTV-nyheter. Ha det bra."