GRTV News - Playground forbyr Forza Horizon 6 utnyttere i 8000 år

De som misbruker den nylige lekkasjen, kan bli utestengt frem til år 10 000.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Forza Horizon 6 igjen fordi hele denne debacle om at spillet ble utgitt litt tidlig har nå fått Playground til å ta affære, og de vil naturligvis ikke ha at folk spiller spillet deres ulovlig. Jeg vil si at de ikke vil at folk skal spille ulovlig deres spill uavhengig av når det er, du vet, det spiller ingen rolle om det var før spillet ble offisielt lansert eller når spillet hadde blitt lansert, så jeg er ikke akkurat overrasket at de tar grep som dette mot folk som misbruker uhellet som var men i utgangspunktet hvis du spiller Forza Horizon 6 ulovlig før lanseringen og du vet at du har utnyttet lekkasjen, kommer Playground til å utestenge deg, og de kommer ikke til å utestenge deg i et par måneder eller noe sånt, og du vet at det ikke er kommer til å være et par år, du kommer til å bli utestengt til år 10,000 så det er nok verdt å ikke spille Forza Horizon 6 de neste tre dagene og bare vente til det lanseres, med mindre du vil påta deg et forbud som betyr at du aldri kommer til å se spillet. Så uansett, la oss dykke inn i det, så ja, spiller Forza Horizon 6 før utgivelsen kan få deg utestengt i 8000 år, den lekkede versjonen av spillet har fått Playground Games og Microsoft til å iverksette mottiltak. Så ja, Forza Horizon 6 ble lekket ved et uhell i går, og folk har delt bilder og videoer som bekrefter at lekkasjen er ekte. Det er selvfølgelig ulovlig å laste den ned, og Playground og Microsoft har kunngjort at de vil bruke de strengeste tiltakene de har til rådighet for å straffe de som som laster ned de lekkede filene. Via Reddit, i et nå slettet innlegg, rapporterer en person at kontoen hans ble utestengt frem til år 9999, nærmere bestemt nyttårsdag, så i januar 1. januar i år 10 000, skal han kunne komme tilbake på sporet og spille Xbox og Forza Horizon 6, selv om vi selvfølgelig ikke vet om bakoverkompatibilitet fortsatt vil være tilgjengelig innen den tid. På X forklarer de reglene. Vi iverksetter strenge tiltak mot enhver personer som får tilgang til dette bygget, inkludert utestengelse av hele franchisen og maskinvare. Kort sagt, det er mulig å komme i gang med Forza Horizon 6, men det er en risiko for at forbudet vil slå til vanskelig. Hvis du virkelig vil begynne å spille, bør du bruke noen ekstra kroner på et dyrere versjonen, vil du kunne begynne å spille allerede 17. mai. Og her er litt informasjon fra Playground om saken. Det overrasker meg egentlig ikke at Playground tar handling som dette. Jeg mener, igjen, for det første, å spille et spill tidlig, noen ganger skjer det, Særlig før i tiden, da digitale spill ikke var like fremtredende. De fysiske spillene, hvis du forhåndsbestilte et på Amazon eller noe, kom de noen dager tidligere, og du kunne hoppe inn. Og det ville ikke være noen lov mot det fordi du ikke gjør noe ulovlig. Du gjør er å sette inn en kopi av et spill du har kjøpt, og det fungerer. Dette er ikke det. Dette er lekkede filer som har kommet på lufta, skal vi si, og folk misbruker det. Så det er Microsoft og Playground har rett til å iverksette tiltak mot dem som misbruker systemet. Og det er det de gjør. Og igjen, forbudet er ganske kraftig. Det er ganske strengt. 8000 år eller opp til år 10.000, akkurat når vi klokker inn til det 10., år 10.000, som jeg forresten ikke tror mange mennesker, hvis vi fortsatt er her til den tid, tror jeg ikke mange kommer til å logge på Forza Horizon 6 i år 10,000 når det sannsynligvis kommer til å bli et helvetes nytt Årets fest. Men ja, det kule og interessante er at hvis du blir utestengt, så har du bare å vente så lenge. Det er ikke så langt unna. Det er 8000 år unna. Det er fullt mulig. Det er ...stort sett hele den menneskelige sivilisasjon, men igjen, det er gjennomførbart. Så ja, ettersom vi vet mer om dette, skal vi holde dere oppdatert. Men det viktigste å vite er at hvis du gjør utnytter denne Forza Horizon 6-lekkasjen, er sjansen stor for at du kommer til å bli straffet, og det er kommer til å bli veldig, veldig alvorlig. Jeg kommer tilbake i morgen for neste GRT News of the Week."
