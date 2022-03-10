GRTV News - Lies of P oppfølger går inn i fullskala utvikling, utvikler på jakt etter nyansettelse for å generere AI-kunst

Litt gode nyheter dårlige nyheter for fans av Lies of P.
"Litt gode nyheter, en litt dårlig nyhet kanskje for folk som ser frem til livet til P-SQL, er at det virker at utvikleren Round8 Studio leter etter noen til å generere AI-kunst for det, men samtidig har utgiveren Neowiz bekreftet at oppfølgeren nå er i full utvikling."
"Så, hva betyr det? Det er ganske åpenbart hva AI-kunstner-greia betyr, de leter etter en måte å øke hastigheten på prosesseringen eller genereringen av kunst i stedet å bruke tradisjonelle konseptkunstnere, får de inn noen som er kjent med stabile diffusjon, mid-journey og alle disse programmene for å skape kunst og mate den inn i den eksisterende pipelinen. Jøss, hvis de bare hadde et helt spill som de allerede hadde laget og gitt ut med en massiv utvidelse som de kunne basere arbeidet på også. Det er bare ikke hørt om folk. Spøk til side, jeg tror dette kommer til å bevise å være en ganske kontroversiell ting, for selv om vi ser AI-kunst, AI-ressurser brukt i ting som Crimson Desert og Claire Obscure Expedition 33, og det er bare to eksempler på ganske store spill som har brukt den typen teknologi, det skaper alltid ganske mye mye kontrovers, og folk vil ikke se AI-kunst i de ferdige produktene."
"Jeg tror folk er mer åpne, muligens, med tanke på mottakelsen av Claire Obscure og Crimson Desert og salgstallene som de spillene fikk, tror jeg folk er mer åpne for ideen om at AI har blitt brukt på et eller annet tidspunkt i skapelsesprosessen for å sortere nesten som en konsulent, antar jeg, når man skaper ting som digital kunst. Personlig, Jeg elsker ikke noe aspekt av spillutvikling, men jeg tror at forbrukerne som helhet er litt mer villige til å akseptere det aspektet. På den andre siden, som jeg sier, jo mer positive siden, har Neowiz bekreftet at spillet har passert prototypfasen, og det er gått videre til fullskala utvikling. Dette er også kjent som produksjonsfasen, tror jeg, i mer vestlige land, men uansett betyr det i bunn og grunn at spillet nå er i ferd med å bli jobbet fullt ut med, og blir skapt fullt ut. De har sannsynligvis en vertikal del som de skaper i øyeblikket for å vise frem til folk, eller kanskje de allerede har gjort det med tanke på at det allerede er forbi prototyping. Men uansett vil Lives of P2 fortsatt trenge litt tid i ovnen, tror jeg. At spillet går inn i produksjon betyr sannsynligvis at det har en minst noen år igjen før vi får se det komme ut. Men på den annen side, hvis du fremskynder ting med kunstig intelligens, vil det kanskje ikke være tilfelle, og vi vil se det litt tidligere."
"På den andre siden, og bare mens jeg snakker om Green News, så vi også at utvikleren ShiftUp sier at de kommer til å publisere Stellar Blade 2 helt og holdent på egen hånd. De vil ikke være avhengige av Sony, slik de gjorde for det første spillet, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke vil se konsolleksklusivitet der, noe som er spennende for folk fordi Gooners vil vinne igjen når Stellar Blade 2 kommer ut, og jeg tror Stellar Blade 2 er faktisk ment å komme ut ganske skarpt, faktisk. Men ja, gi meg beskjed, gjør dette gjør deg generelt mindre eller mer begeistret for Lives of P? Hva synes du om at folk ansetter AI-skapere til studioene og spillene sine? Det betyr vel at AI på en måte ikke er tar fra deg jobben din hvis du kan bli ansatt som prompter midt i en reise? Jeg vet ikke helt."
"La meg få vite hva du synes om det, for jeg vet ikke hva jeg synes om det, så skal jeg vi ses i morgen for flere GRT-nyheter. Ha det bra."